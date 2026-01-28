Компактната, лека и универсална водоструйка HD 5/15 C предлага изключителна мобилност и е подходяща както за вертикална, така и за хоризонтална работа. Машината е оборудвана с усъвършенствано съхранение на аксесоарите, а месинговата цилиндрова глава и автоматичното освобождаване на налягането осигуряват дълъг експлоатационен живот. В същото време тя впечатлява с иновативни нови разработки, които увеличават удобството на работа за оператора в дългосрочен план, като осигуряват работа без усилия и спестяват време за настройка и демонтаж. Пистолетът за високо налягане EASY!Force използва силата на отката на струята за високо налягане, за да намали силата на задържане до нула, а бързите връзки EASY!Lock правят работата пет пъти по-бърза в сравнение с конвенционалните винтови връзки, без да правят компромис по отношение на здравината и дълготрайността. Като цяло, един обширен пакет от оборудване за отлични резултати от почистването, с високо ниво на удобство и дълъг експлоатационен живот.