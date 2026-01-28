HD 5/15 C

Практична, мобилна, многофункционална: HD 5/15 C за вертикална и хоризонтална работа. Съхранение на аксесоари, месингова цилиндрова глава и автоматично освобождаване на налягането.

Компактната, лека и универсална водоструйка HD 5/15 C предлага изключителна мобилност и е подходяща както за вертикална, така и за хоризонтална работа. Машината е оборудвана с усъвършенствано съхранение на аксесоарите, а месинговата цилиндрова глава и автоматичното освобождаване на налягането осигуряват дълъг експлоатационен живот. В същото време тя впечатлява с иновативни нови разработки, които увеличават удобството на работа за оператора в дългосрочен план, като осигуряват работа без усилия и спестяват време за настройка и демонтаж. Пистолетът за високо налягане EASY!Force използва силата на отката на струята за високо налягане, за да намали силата на задържане до нула, а бързите връзки EASY!Lock правят работата пет пъти по-бърза в сравнение с конвенционалните винтови връзки, без да правят компромис по отношение на здравината и дълготрайността. Като цяло, един обширен пакет от оборудване за отлични резултати от почистването, с високо ниво на удобство и дълъг експлоатационен живот.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 5/15 C: Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force. Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Водоструйка HD 5/15 C: Мобилност
Интегрирана дръжка за носене от предната страна на уреда позволява лесно товарене и удобно транспортиране. Ръкохватка, която излиза с натискане на копчето. Компактна форма.
Водоструйка HD 5/15 C: Гъвкавост
Възможност за работа във вертикално и хоризонтално положение. При работа в легнало положение колелата не се допират до пода. За да може уредът да е максимално стабилен. Отделни позиции за паркиране и транспорт за системите за пръскане.
Качество
  • Автоматичното освобождаване на налягането защитава компонентите и удължава продължителността на експлоатационния живот.
  • Висококачествена цилиндрова глава от месинг.
  • Голям воден филтър с удобен достъп за защита на помпата от замърсявания във водата.
Съхранение на аксесоари
  • Винтово съединение (М 18 х 1,5) за съхранение на уред за почистване на твърди повърхности директно върху уреда.
  • Практични места за съхранение на дюзите за тройната дюза и за роторната дюза.
  • Гумирана лента за фиксиране на маркуча за високо налягане.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 500
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 150 / 15
Максимално налягане (бар/МПа) 200 / 20
Мощност на свързване (кВт) 2,8
Свързващ кабел (м) 5
Размер на дюзата (мм) 32
Подаване на вода 3/4″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 25,7
Тегло вкл. Опаковка (кг) 27,926
Размери (Д х Ш х В) (мм) 380 x 360 x 930

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 200 bar
  • Струйник: 840 мм

Оборудване

  • Функция за почистващи препарати: Засмукване
  • Прекъсване на налягането
Водоструйка HD 5/15 C
