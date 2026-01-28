HD 6/15 M
Мобилна водоструйка HD 6/15 M Plus с променливотоков асинхронен мотор и три-бутална аксиална помпа. Компактно и надеждно устройство с висока енергийна ефективност за ежедневна употреба.
Нашата мобилна водоструйка без нагряване HD 6/15 M има множество иновации в оборудването, като стандарт за безопасна и удобна работа. Автоматичното освобождаване на налягането например, предпазва компонентите под високо налягане от повреди в режим на готовност. Иновативният пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на високото налягане, за да намали натиска на спусъка до нула, а бързите присъединителни връзки EASY! Lock позволяват до 5 пъти по-бърза работа в сравнение с конвенционалните винтови съединения без компромис в здравината и дълготрайността. Устройството е подходящо за изправена и хоризонтална работа, като предлага голяма гъвкавост при употреба. Здравата три-бутална аксиална помпа с месингова глава увеличава мощността и енергийната ефективност с около 20%. Многобройните опции за съхранение на аксесоарите по време на работа и транспортиране, допълват интелигентната концепция на HD 6/15 M.
Характеристики и предимства
Висококачествено оборудване.Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот. Мощен 2-полюсен електромотор с въздушно охлаждане. Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Гъвкава работа.Проектирана за изправена и хоризонтална употреба. Максимална стабилност при работа в хоризонтално положение, защото колелата не докосват земята.
Висока мобилност.Изтеглящата се дръжка може да бъде прибрана с натискане на бутон , като по този начин се увеличава компактността на машината и се намалява необходимото пространство. Лесно съхранение в превозни средства. Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
- Скоба за фиксиране на пеногенератор.
- EASY!Lock TR20 позволява дюзата или устройството за почистване на площи да се съхраняват директно върху машината.
- Практично отделение за дюзи за съхранение на въртящата се дюза.
Лесно сервизиране.
- Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
- Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
- Голям воден филтър с удобен достъп за защита на помпата от замърсявания във водата.
Ефективни и спестяващи време решения.
- Работа без усилие - EASY!Force пистолет за високо налягане.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Повишена енергийна ефективност.
- Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
- 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|560
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар/МПа)
|150 / 15
|Максимално налягане (бар/МПа)
|225 / 22,5
|Мощност на свързване (кВт)
|3,1
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|3/4″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|28,571
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|32
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|400 x 455 x 700
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force
- Струйник: 840 мм
- Power дюза
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
- Прекъсване на налягането
Видео
Сфера на приложение
- Идеална за строителни изпълнители, търговци, доставчици на строителни услуги и местните власти.