Мобилна водоструйка HD 6/15 M Plus с променливотоков асинхронен мотор и три-бутална аксиална помпа. Компактно и надеждно устройство с висока енергийна ефективност за ежедневна употреба.

Нашата мобилна водоструйка без нагряване HD 6/15 M има множество иновации в оборудването, като стандарт за безопасна и удобна работа. Автоматичното освобождаване на налягането например, предпазва компонентите под високо налягане от повреди в режим на готовност. Иновативният пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на високото налягане, за да намали натиска на спусъка до нула, а бързите присъединителни връзки EASY! Lock позволяват до 5 пъти по-бърза работа в сравнение с конвенционалните винтови съединения без компромис в здравината и дълготрайността. Устройството е подходящо за изправена и хоризонтална работа, като предлага голяма гъвкавост при употреба. Здравата три-бутална аксиална помпа с месингова глава увеличава мощността и енергийната ефективност с около 20%. Многобройните опции за съхранение на аксесоарите по време на работа и транспортиране, допълват интелигентната концепция на HD 6/15 M.

Характеристики и предимства
Висококачествено оборудване.
Висококачествено оборудване.
Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот. Мощен 2-полюсен електромотор с въздушно охлаждане. Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Гъвкава работа.
Гъвкава работа.
Проектирана за изправена и хоризонтална употреба. Максимална стабилност при работа в хоризонтално положение, защото колелата не докосват земята.
Висока мобилност.
Висока мобилност.
Изтеглящата се дръжка може да бъде прибрана с натискане на бутон , като по този начин се увеличава компактността на машината и се намалява необходимото пространство. Лесно съхранение в превозни средства. Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
  • Скоба за фиксиране на пеногенератор.
  • EASY!Lock TR20 позволява дюзата или устройството за почистване на площи да се съхраняват директно върху машината.
  • Практично отделение за дюзи за съхранение на въртящата се дюза.
Лесно сервизиране.
  • Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
  • Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
  • Голям воден филтър с удобен достъп за защита на помпата от замърсявания във водата.
Ефективни и спестяващи време решения.
  • Работа без усилие - EASY!Force пистолет за високо налягане.
  • Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Повишена енергийна ефективност.
  • Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
  • 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 560
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 150 / 15
Максимално налягане (бар/МПа) 225 / 22,5
Мощност на свързване (кВт) 3,1
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 3/4″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 28,571
Тегло вкл. Опаковка (кг) 32
Размери (Д х Ш х В) (мм) 400 x 455 x 700

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force
  • Струйник: 840 мм
  • Power дюза

Оборудване

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
  • Прекъсване на налягането
Сфера на приложение
  • Идеална за строителни изпълнители, търговци, доставчици на строителни услуги и местните власти.
