Компактната, лека и с многостранно приложение водоструйка без загряване HD 5/12 C е подходяща както за работа в стоящо положение, така и в легнало. Със система за съхранение на аксесоари, месинговата цилиндрова глава и автоматичното освобождаване на налягането.

Компактната, лека и с многостранно приложение водоструйка без загряване HD 5/12 C предлага отлична мобилност и е подходяща както за работа в стоящо положение, така и в легнало. Уредът е оборудван с усъвършенствана система за съхранение на аксесоари, а месинговата цилиндрова глава и автоматичното освобождаване на налягането гарантират дълъг експлоатационен живот. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие. Следователно безпроблемната работа и спестяването на време за настройка и монтаж са критерий и са характерни за успешната цялостна концепция на машината.

Характеристики и предимства
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force. Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Мобилност
Мобилност
Интегрираната дръжка за носене от предната страна на уреда дава възможност за лесно пренасяне и удобен транспорт. Ръкохватка, която излиза с натискане на копчето. Компактна форма.
Гъвкавост
Гъвкавост
Възможност за работа във вертикално и хоризонтално положение. При работа в легнало положение колелата не се допират до пода. За да може уредът да е максимално стабилен. Отделни позиции за паркиране и транспорт за системите за пръскане.
Качество
  • Автоматичното освобождаване на налягането защитава компонентите и удължава продължителността на експлоатационния живот.
  • Висококачествена цилиндрова глава от месинг.
  • Голям воден филтър с удобен достъп за защита на помпата от замърсявания във водата.
Съхранение на аксесоари
  • Винтово съединение (М 18 х 1,5) за съхранение на уред за почистване на твърди повърхности директно върху уреда.
  • Практични места за съхранение на дюзите за тройната дюза и за роторната дюза.
  • Гумирана лента за фиксиране на маркуча за високо налягане.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 500 - 500
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 120 - 120 / 12 - 12
Максимално налягане (бар/МПа) 175 / 17,5
Мощност на свързване (кВт) 2,5
Свързващ кабел (м) 5
Размер на дюзата (мм) 35
Подаване на вода 3/4″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 24,4
Тегло вкл. Опаковка (кг) 26,767
Размери (Д х Ш х В) (мм) 380 x 360 x 930

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 200 bar
  • Струйник: 840 мм

Оборудване

  • Функция за почистващи препарати: Засмукване
  • Прекъсване на налягането
