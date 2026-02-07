Компактната, лека и с многостранно приложение водоструйка без загряване HD 5/12 C предлага отлична мобилност и е подходяща както за работа в стоящо положение, така и в легнало. Уредът е оборудван с усъвършенствана система за съхранение на аксесоари, а месинговата цилиндрова глава и автоматичното освобождаване на налягането гарантират дълъг експлоатационен живот. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие. Следователно безпроблемната работа и спестяването на време за настройка и монтаж са критерий и са характерни за успешната цялостна концепция на машината.