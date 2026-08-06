HD 6/15 M Edition Power Control

Монофазна мобилна водоструйка HD 6/15 M с 3-бутална аксиална помпа. Компактна, надеждна машина с висока производителност на почистване и енергийна ефективност за ежедневна употреба.

Нашата мобилна, водоструйка без подгряване на водата HD 6/15 M се предлага стандартно с множество иновативни функции на оборудването за безопасна и комфортна работа. Функцията за автоматично освобождаване на налягането например предпазва компонентите под високо налягане от натоварване при работа в режим на готовност, докато иновативният пистолет за високо налягане EASY!Force използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, а бързите връзки EASY!Lock позволяват работа, която е пет пъти по-бърза от конвенционалните винтови връзки, без да се прави компромис със здравината или дълготрайността. Машината е подходяща за вертикална или хоризонтална работа и по този начин предлага голяма гъвкавост при използване. Здравата 3-бутална аксиална помпа с месингова цилиндрова глава увеличава мощността на почистване и енергийната ефективност с около 20%. Многобройните възможности за прибиране и съхранение на аксесоарите, така че да са обезопасени при транспортиране, и много удобният за обслужване дизайн на машината допълват изтънчената концепция на HD 6/15 M.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 6/15 M Edition Power Control: Висококачествено оборудване
Висококачествено оборудване
Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот. Мощен 2-полюсен електромотор с въздушно охлаждане. Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Водоструйка HD 6/15 M Edition Power Control: Гъвкава работа.
Гъвкава работа.
Проектирана за изправена и хоризонтална употреба. Максимална стабилност при работа в хоризонтално положение, защото колелата не докосват земята.
Водоструйка HD 6/15 M Edition Power Control: Висока мобилност.
Висока мобилност.
Изтеглящата се дръжка може да бъде прибрана с натискане на бутон , като по този начин се увеличава компактността на машината и се намалява необходимото пространство. Лесно съхранение в превозни средства. Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
  • Скоба за фиксиране на пеногенератор.
  • EASY!Lock TR20 позволява дюзата или устройството за почистване на площи да се съхраняват директно върху машината.
  • Практично отделение за дюзи за съхранение на въртящата се дюза.
Лесно сервизиране.
  • Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
  • Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
  • Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата.
Ефективни и спестяващи време решения.
  • Работа без усилие - EASY!Force пистолет за високо налягане.
  • Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Повишена енергийна ефективност.
  • Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
  • 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 560
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 150 / 15
Максимално налягане (бар/МПа) 225 / 22,5
Мощност на свързване (кВт) 3,1
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 3/4″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 29,1
Тегло с опаковката (кг) 32,4
Размери (Д × Ш × В) (мм) 400 x 455 x 700

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force

Оборудване

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
  • Прекъсване на налягането
Водоструйка HD 6/15 M Edition Power Control
Водоструйка HD 6/15 M Edition Power Control

Видео

Сфера на приложение
  • Идеална за строителни изпълнители, търговци, доставчици на строителни услуги и местните власти.
Аксесоари
Почистващи препарати