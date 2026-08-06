Нашата мобилна, водоструйка без подгряване на водата HD 6/15 M се предлага стандартно с множество иновативни функции на оборудването за безопасна и комфортна работа. Функцията за автоматично освобождаване на налягането например предпазва компонентите под високо налягане от натоварване при работа в режим на готовност, докато иновативният пистолет за високо налягане EASY!Force използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, а бързите връзки EASY!Lock позволяват работа, която е пет пъти по-бърза от конвенционалните винтови връзки, без да се прави компромис със здравината или дълготрайността. Машината е подходяща за вертикална или хоризонтална работа и по този начин предлага голяма гъвкавост при използване. Здравата 3-бутална аксиална помпа с месингова цилиндрова глава увеличава мощността на почистване и енергийната ефективност с около 20%. Многобройните възможности за прибиране и съхранение на аксесоарите, така че да са обезопасени при транспортиране, и много удобният за обслужване дизайн на машината допълват изтънчената концепция на HD 6/15 M.