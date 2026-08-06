HD 6/15 MX Plus
Компактна водоструйка HD 6/15 MX с променливотоков асинхронен мотор , с макара за удобно боравене с маркуч за високо налягане, работно налягане от 150 бара и автоматично освобождаване на налягането.
HD 6/15 MX задвижвана от променливотоков асинхронен мотор с електрически превключвател за контрол на налягането, интегрирана макара за удобно боравене с маркуча за високо налягане и множество опции за съхранение на аксесоари. Ново разработената здрава три-бутална аксиална помпа с месингова глава на цилиндъра гарантира, че машината има дълъг експлоатационен живот, като същевременно намалява енергийната консумация и подобрява почистващата ефективност с около 20%. EASY! Force пистолетът използва силата на високото налягане, за да намали натиска на спусъка до нула. Бързите присъединителни връзки EASY! Lock свързват пет пъти по-бързо от стандартните винтови съединения , без компромис с надеждността или продължителността на живота. Това гарантира, че можете да работите без умора и да спестите време за свързване на аксесоарите. Функцията за автоматично освобождаване на налягането ефективно и надеждно защитава компонентите от натоварване в режим на готовност. Помпата за високо налягане и електронните компоненти са лесни за достъп, благодарение на удобния за поддръжка дизайн на машината.
Характеристики и предимства
Висококачествено оборудванеАвтоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот. Мощен 2-полюсен електромотор с въздушно охлаждане. Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Гъвкава работа.Проектирана за изправена и хоризонтална употреба. Максимална стабилност при работа в хоризонтално положение, защото колелата не докосват земята.
Висока мобилност.Изтеглящата се дръжка може да бъде прибрана с натискане на бутон , като по този начин се увеличава компактността на машината и се намалява необходимото пространство. Лесно съхранение в превозни средства. Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
- Скоба за фиксиране на пеногенератор.
- EASY!Lock TR20 позволява дюзата или устройството за почистване на площи да се съхраняват директно върху машината.
- Практично отделение за дюзи за съхранение на въртящата се дюза.
Лесно сервизиране.
- Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
- Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
- Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата.
Ефективни и спестяващи време решения.
- Работа без усилие - EASY!Force пистолет за високо налягане.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Повишена енергийна ефективност.
- Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
- 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|560
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар/МПа)
|150 / 15
|Максимално налягане (бар/МПа)
|225 / 22,5
|Мощност на свързване (кВт)
|3,1
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|3/4″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|31,8
|Тегло с опаковката (кг)
|35,908
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 455 x 966
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force
- Струйник: 840 мм
- Power дюза
- Ротационна дюза
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
- Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
- Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
- Прекъсване на налягането
Видео
Сфера на приложение
- Идеална за строителни изпълнители, търговци, доставчици на строителни услуги и местните власти.