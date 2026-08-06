HD 6/15 MX задвижвана от променливотоков асинхронен мотор с електрически превключвател за контрол на налягането, интегрирана макара за удобно боравене с маркуча за високо налягане и множество опции за съхранение на аксесоари. Ново разработената здрава три-бутална аксиална помпа с месингова глава на цилиндъра гарантира, че машината има дълъг експлоатационен живот, като същевременно намалява енергийната консумация и подобрява почистващата ефективност с около 20%. EASY! Force пистолетът използва силата на високото налягане, за да намали натиска на спусъка до нула. Бързите присъединителни връзки EASY! Lock свързват пет пъти по-бързо от стандартните винтови съединения , без компромис с надеждността или продължителността на живота. Това гарантира, че можете да работите без умора и да спестите време за свързване на аксесоарите. Функцията за автоматично освобождаване на налягането ефективно и надеждно защитава компонентите от натоварване в режим на готовност. Помпата за високо налягане и електронните компоненти са лесни за достъп, благодарение на удобния за поддръжка дизайн на машината.