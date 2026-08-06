HD 6/15 MX Plus

Компактна водоструйка HD 6/15 MX с променливотоков асинхронен мотор , с макара за удобно боравене с маркуч за високо налягане, работно налягане от 150 бара и автоматично освобождаване на налягането.

HD 6/15 MX задвижвана от променливотоков асинхронен мотор с електрически превключвател за контрол на налягането, интегрирана макара за удобно боравене с маркуча за високо налягане и множество опции за съхранение на аксесоари. Ново разработената здрава три-бутална аксиална помпа с месингова глава на цилиндъра гарантира, че машината има дълъг експлоатационен живот, като същевременно намалява енергийната консумация и подобрява почистващата ефективност с около 20%. EASY! Force пистолетът използва силата на високото налягане, за да намали натиска на спусъка до нула. Бързите присъединителни връзки EASY! Lock свързват пет пъти по-бързо от стандартните винтови съединения , без компромис с надеждността или продължителността на живота. Това гарантира, че можете да работите без умора и да спестите време за свързване на аксесоарите. Функцията за автоматично освобождаване на налягането ефективно и надеждно защитава компонентите от натоварване в режим на готовност. Помпата за високо налягане и електронните компоненти са лесни за достъп, благодарение на удобния за поддръжка дизайн на машината.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 6/15 MX Plus: Висококачествено оборудване
Висококачествено оборудване
Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот. Мощен 2-полюсен електромотор с въздушно охлаждане. Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Водоструйка HD 6/15 MX Plus: Гъвкава работа.
Гъвкава работа.
Проектирана за изправена и хоризонтална употреба. Максимална стабилност при работа в хоризонтално положение, защото колелата не докосват земята.
Водоструйка HD 6/15 MX Plus: Висока мобилност.
Висока мобилност.
Изтеглящата се дръжка може да бъде прибрана с натискане на бутон , като по този начин се увеличава компактността на машината и се намалява необходимото пространство. Лесно съхранение в превозни средства. Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
  • Скоба за фиксиране на пеногенератор.
  • EASY!Lock TR20 позволява дюзата или устройството за почистване на площи да се съхраняват директно върху машината.
  • Практично отделение за дюзи за съхранение на въртящата се дюза.
Лесно сервизиране.
  • Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
  • Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
  • Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата.
Ефективни и спестяващи време решения.
  • Работа без усилие - EASY!Force пистолет за високо налягане.
  • Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Повишена енергийна ефективност.
  • Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
  • 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 560
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 150 / 15
Максимално налягане (бар/МПа) 225 / 22,5
Мощност на свързване (кВт) 3,1
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 3/4″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 31,8
Тегло с опаковката (кг) 35,908
Размери (Д × Ш × В) (мм) 400 x 455 x 966

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force
  • Струйник: 840 мм
  • Power дюза
  • Ротационна дюза

Оборудване

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
  • Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
  • Прекъсване на налягането
Водоструйка HD 6/15 MX Plus
Водоструйка HD 6/15 MX Plus
Водоструйка HD 6/15 MX Plus
Водоструйка HD 6/15 MX Plus
Водоструйка HD 6/15 MX Plus

Видео

Сфера на приложение
  • Идеална за строителни изпълнители, търговци, доставчици на строителни услуги и местните власти.
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