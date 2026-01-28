HDS 5/11 U: модел от входно ниво в класа на водоструйките с подгряване на водата впечатлява със своя иновативен вертикален дизайн. Хоризонталната конструкция води до намалено тегло и много компактни размери. Това прави машината лесна за транспортиране в товарни автомобили, а благодарение на големите колела и дръжката е много подвижна и на неравни повърхности. Ефективното почистване е гарантирано от патентована технология на дюзите и повишена ефективност на помпата.Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие.Лесна за работа и опции за съхранение на маркуча и пистолета допълват обширното оборудване на машината.