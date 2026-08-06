Доколкото е необходимо, възможно най-малко: с безстепенно регулиране на налягането на струйника PowerControl 042, сега можете оптимално да адаптирате ефективността на почистване към съответната задача за почистване, без да прекъсвате работата. Ергономично разположени в непосредствена близост, адаптациите се правят много лесно. За по-нататъшна оптимизация патентованият контур на дюзата на Kärcher увеличава ефективността на почистване с около 40%. Специалният режим на ниско налягане прави възможно целенасоченото нанасяне на почистващи препарати, а работният ъгъл също може лесно да се регулира чрез иновативното регулиране на нивото на пръскане.