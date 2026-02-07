Нашата мобилна водоструйка HD 7 14-4M има множество иновации в оборудването, като стандарт за безопасна и удобна работа. Автоматичното освобождаване на налягането например, предпазва компонентите под високо налягане от повреди в режим на готовност. Иновативният пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на високото налягане, за да намали натиска на спусъка до нула, а бързите присъединителни връзки EASY! Lock позволяват до 5 пъти по-бърза работа в сравнение с конвенционалните винтови съединения без компромис в здравината и дълготрайността. Устройството е подходящо за изправена и стационарна работа, като предлага голяма гъвкавост при употреба. Здравата три-бутална аксиална помпа с месингова глава увеличава мощността и енергийната ефективност с около 20%. Многобройните опции за съхранение на аксесоарите по време на работа и транспортиране, допълват интелигентната концепция на HD 7/14-4M.