Мобилен уред за почистване с високо налягане HD 7/14-4 MX, задвижван от АС мотор с управление на налягането, интегрирана макара за маркуча за високо налягане за удобно боравене, както и множество възможности за съхранение на аксесоари. Новоразработената здрава 3-бутална аксиална помпа с месингова цилиндрова глава гарантира дълъг експлоатационен живот на устройството, който е лесен за маневриране и прибиране, намалява енергийните нужди и в същото време подобрява ефективността на почистването с около 20 процента. EASY! Force пистолет за високо налягане, който използва силата на откат на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, и EASY! Lock бързо освобождаващи се крепежни елементи за до 5 пъти по-бързо управление към традиционните връзки, без никакви отрицателни въздействия върху здравината и дълготрайността, гарантират лесна работа и икономия на време за настройкаи демонтаж. Автоматичното освобождаване на налягането осигурява ефективна и надеждна защита на компонентите с високо налягане срещу повреди в режим на готовност. Помпата за високо налягане и електронните компоненти са наистина лесни за достигане благодарение на удобното за поддръжка оформление на устройството.