HD 7/14-4 MXA Plus

Компактна водоструйка HD 7/14-4 MX с АС мотор, макара за удобно боравене с маркуча за високо налягане, работно налягане 140 бара и автоматично освобождаване на налягането.

Мобилен уред за почистване с високо налягане HD 7/14-4 MX, задвижван от АС мотор с управление на налягането, интегрирана макара за маркуча за високо налягане за удобно боравене, както и множество възможности за съхранение на аксесоари. Новоразработената здрава 3-бутална аксиална помпа с месингова цилиндрова глава гарантира дълъг експлоатационен живот на устройството, който е лесен за маневриране и прибиране, намалява енергийните нужди и в същото време подобрява ефективността на почистването с около 20 процента. EASY! Force пистолет за високо налягане, който използва силата на откат на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, и EASY! Lock бързо освобождаващи се крепежни елементи за до 5 пъти по-бързо управление към традиционните връзки, без никакви отрицателни въздействия върху здравината и дълготрайността, гарантират лесна работа и икономия на време за настройкаи демонтаж. Автоматичното освобождаване на налягането осигурява ефективна и надеждна защита на компонентите с високо налягане срещу повреди в режим на готовност. Помпата за високо налягане и електронните компоненти са наистина лесни за достигане благодарение на удобното за поддръжка оформление на устройството.

Характеристики и предимства
Пружинно монтирана автоматична макара с маркуч
  • Максимален комфорт при работа с маркуча за високо налягане.
  • Прави възможни кратки времена за настройка благодарение на бързото навиване и развиване.
  • Избягвайте опасности, като по този начин увеличавате безопасността при работа.
Допълнителна стойка
  • Увеличава зоната на машината.
  • Увеличава стабилността при наклон при работа в изправено положение.
Висококачествено оборудване
  • Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот.
  • Мощен 4-полюсен бавнооборотен електромотор
  • Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
  • Скоба за фиксиране на пеногенератор.
  • EASY!Lock TR20 позволява дюзата или устройството за почистване на площи да се съхраняват директно върху машината.
  • Практично отделение за дюзи за съхранение на въртящата се дюза.
Висока мобилност.
  • Изтеглящата се дръжка може да бъде прибрана с натискане на бутон , като по този начин се увеличава компактността на машината и се намалява необходимото пространство.
  • Лесно съхранение в превозни средства.
  • Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.
Гъвкава работа.
  • Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.
  • Максимална стабилност при работа в хоризонтално положение, защото колелата не докосват земята.
Лесно сервизиране.
  • Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
  • Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
  • Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата.
Ефективни и спестяващи време решения.
  • Работа без усилие - EASY!Force пистолет за високо налягане.
  • Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Повишена енергийна ефективност.
  • Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
  • 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 700
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 140 / 14
Максимално налягане (бар/МПа) 210 / 21
Мощност на свързване (кВт) 3,4
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 3/4″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 43,105
Тегло с опаковката (кг) 47
Размери (Д × Ш × В) (мм) 400 x 455 x 966

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force
  • Струйник: 840 мм
  • Power дюза
  • Ротационна дюза

Оборудване

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Гъвкав
  • Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
  • ANTI!Twist
  • Прекъсване на налягането
Водоструйка HD 7/14-4 MXA Plus
Водоструйка HD 7/14-4 MXA Plus
Водоструйка HD 7/14-4 MXA Plus
Водоструйка HD 7/14-4 MXA Plus
Водоструйка HD 7/14-4 MXA Plus
Водоструйка HD 7/14-4 MXA Plus

Видео

Сфера на приложение
  • Идеална за строителни изпълнители, търговци, доставчици на строителни услуги и местните власти.
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