HD 7/14-4 MXA Plus
Компактна водоструйка HD 7/14-4 MX с АС мотор, макара за удобно боравене с маркуча за високо налягане, работно налягане 140 бара и автоматично освобождаване на налягането.
Мобилен уред за почистване с високо налягане HD 7/14-4 MX, задвижван от АС мотор с управление на налягането, интегрирана макара за маркуча за високо налягане за удобно боравене, както и множество възможности за съхранение на аксесоари. Новоразработената здрава 3-бутална аксиална помпа с месингова цилиндрова глава гарантира дълъг експлоатационен живот на устройството, който е лесен за маневриране и прибиране, намалява енергийните нужди и в същото време подобрява ефективността на почистването с около 20 процента. EASY! Force пистолет за високо налягане, който използва силата на откат на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, и EASY! Lock бързо освобождаващи се крепежни елементи за до 5 пъти по-бързо управление към традиционните връзки, без никакви отрицателни въздействия върху здравината и дълготрайността, гарантират лесна работа и икономия на време за настройкаи демонтаж. Автоматичното освобождаване на налягането осигурява ефективна и надеждна защита на компонентите с високо налягане срещу повреди в режим на готовност. Помпата за високо налягане и електронните компоненти са наистина лесни за достигане благодарение на удобното за поддръжка оформление на устройството.
Характеристики и предимства
Пружинно монтирана автоматична макара с маркуч
- Максимален комфорт при работа с маркуча за високо налягане.
- Прави възможни кратки времена за настройка благодарение на бързото навиване и развиване.
- Избягвайте опасности, като по този начин увеличавате безопасността при работа.
Допълнителна стойка
- Увеличава зоната на машината.
- Увеличава стабилността при наклон при работа в изправено положение.
Висококачествено оборудване
- Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот.
- Мощен 4-полюсен бавнооборотен електромотор
- Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
- Скоба за фиксиране на пеногенератор.
- EASY!Lock TR20 позволява дюзата или устройството за почистване на площи да се съхраняват директно върху машината.
- Практично отделение за дюзи за съхранение на въртящата се дюза.
Висока мобилност.
- Изтеглящата се дръжка може да бъде прибрана с натискане на бутон , като по този начин се увеличава компактността на машината и се намалява необходимото пространство.
- Лесно съхранение в превозни средства.
- Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.
Гъвкава работа.
- Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.
- Максимална стабилност при работа в хоризонтално положение, защото колелата не докосват земята.
Лесно сервизиране.
- Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
- Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
- Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата.
Ефективни и спестяващи време решения.
- Работа без усилие - EASY!Force пистолет за високо налягане.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Повишена енергийна ефективност.
- Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
- 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|700
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар/МПа)
|140 / 14
|Максимално налягане (бар/МПа)
|210 / 21
|Мощност на свързване (кВт)
|3,4
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|3/4″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|43,105
|Тегло с опаковката (кг)
|47
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 455 x 966
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force
- Струйник: 840 мм
- Power дюза
- Ротационна дюза
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
- Тип маркуч за високо налягане: Гъвкав
- Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
- ANTI!Twist
- Прекъсване на налягането
Видео
Сфера на приложение
- Идеална за строителни изпълнители, търговци, доставчици на строителни услуги и местните власти.