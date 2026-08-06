Нашата компактна, мобилна водоструйка без подгряване HD 8/18-4 MXA с 4-полюсен бавнооборотен трифазен двигател впечатлява с голям набор от оборудване, удобен за обслужване дизайн и висока гъвкавост на използване. Интегрираната макара за маркуч прави работата с маркуча за високо налягане безкрайно по-лесна, а новоразработената здрава 3-бутална аксиална помпа с месингова цилиндрова глава увеличава ефективността на почистване и енергийната ефективност с впечатляващите 20%, като същевременно гарантира дълъг експлоатационен живот. Висококачествените компоненти са защитени от функция за автоматично освобождаване на налягането и голям воден филтър. Иновативните решения гарантират, че можете да работите, без да се изморявате и спестявате време за закрепване и сваляне: пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на откат на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, докато EASY! Lock бързите връзки позволяват работа до пет пъти по-бързо от конвенционалните винтови връзки, без да се компрометира здравината или надеждността. Благодарение на интелигентните решения, аксесоарите, включително пеногенератора, могат да се съхраняват директно върху машината за безопасно транспортиране.