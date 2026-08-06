HD 8/18-4 MXA Plus
Отличните данни за производителността (почасов воден обем от 800 л. при работно налягане от 180 бара) и удобната макара отличават HD 8/18-4 MXA при ежедневна професионална употреба.
Нашата компактна, мобилна водоструйка без подгряване HD 8/18-4 MXA с 4-полюсен бавнооборотен трифазен двигател впечатлява с голям набор от оборудване, удобен за обслужване дизайн и висока гъвкавост на използване. Интегрираната макара за маркуч прави работата с маркуча за високо налягане безкрайно по-лесна, а новоразработената здрава 3-бутална аксиална помпа с месингова цилиндрова глава увеличава ефективността на почистване и енергийната ефективност с впечатляващите 20%, като същевременно гарантира дълъг експлоатационен живот. Висококачествените компоненти са защитени от функция за автоматично освобождаване на налягането и голям воден филтър. Иновативните решения гарантират, че можете да работите, без да се изморявате и спестявате време за закрепване и сваляне: пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на откат на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, докато EASY! Lock бързите връзки позволяват работа до пет пъти по-бързо от конвенционалните винтови връзки, без да се компрометира здравината или надеждността. Благодарение на интелигентните решения, аксесоарите, включително пеногенератора, могат да се съхраняват директно върху машината за безопасно транспортиране.
Характеристики и предимства
Пружинно монтирана автоматична макара с маркучМаксимален комфорт при работа с маркуча за високо налягане. Прави възможни кратки времена за настройка благодарение на бързото навиване и развиване. Избягвайте опасности, като по този начин увеличавате безопасността при работа.
Допълнителна стойкаУвеличава зоната на машината. Увеличава стабилността при наклон при работа в изправено положение.
Висококачествено оборудванеАвтоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот. Мощен 4-полюсен бавнооборотен електромотор Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
- Скоба за фиксиране на пеногенератор.
- EASY!Lock TR20 позволява дюзата или устройството за почистване на площи да се съхраняват директно върху машината.
- Практично отделение за дюзи за съхранение на въртящата се дюза.
Висока мобилност.
- Изтеглящата се дръжка може да бъде прибрана с натискане на бутон , като по този начин се увеличава компактността на машината и се намалява необходимото пространство.
- Лесно съхранение в превозни средства.
- Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.
Гъвкава работа.
- Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.
- Максимална стабилност при работа в хоризонтално положение, защото колелата не докосват земята.
Лесно сервизиране.
- Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
- Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
- Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата.
Ефективни и спестяващи време решения.
- Работа без усилие - EASY!Force пистолет за високо налягане.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Повишена енергийна ефективност.
- Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
- 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|380 - 760
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Максимално налягане (бар/МПа)
|270 / 27
|Мощност на свързване (кВт)
|4,6
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|3/4″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|45,705
|Тегло с опаковката (кг)
|49,6
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 455 x 966
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force
- Струйник: 840 мм
- Power дюза
- Ротационна дюза
- Серво контрол
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
- Тип маркуч за високо налягане: Гъвкав
- Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
- ANTI!Twist
- Прекъсване на налягането
Видео
Сфера на приложение
- Идеални за употреба при измиване на товарни автомобили, в строителния и транспортния сектор, както и в промишлеността