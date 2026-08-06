HD 8/18-4 MXA Plus

Отличните данни за производителността (почасов воден обем от 800 л. при работно налягане от 180 бара) и удобната макара отличават HD 8/18-4 MXA при ежедневна професионална употреба.

Нашата компактна, мобилна водоструйка без подгряване HD 8/18-4 MXA с 4-полюсен бавнооборотен трифазен двигател впечатлява с голям набор от оборудване, удобен за обслужване дизайн и висока гъвкавост на използване. Интегрираната макара за маркуч прави работата с маркуча за високо налягане безкрайно по-лесна, а новоразработената здрава 3-бутална аксиална помпа с месингова цилиндрова глава увеличава ефективността на почистване и енергийната ефективност с впечатляващите 20%, като същевременно гарантира дълъг експлоатационен живот. Висококачествените компоненти са защитени от функция за автоматично освобождаване на налягането и голям воден филтър. Иновативните решения гарантират, че можете да работите, без да се изморявате и спестявате време за закрепване и сваляне: пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на откат на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, докато EASY! Lock бързите връзки позволяват работа до пет пъти по-бързо от конвенционалните винтови връзки, без да се компрометира здравината или надеждността. Благодарение на интелигентните решения, аксесоарите, включително пеногенератора, могат да се съхраняват директно върху машината за безопасно транспортиране.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 8/18-4 MXA Plus: Пружинно монтирана автоматична макара с маркуч
Пружинно монтирана автоматична макара с маркуч
Максимален комфорт при работа с маркуча за високо налягане. Прави възможни кратки времена за настройка благодарение на бързото навиване и развиване. Избягвайте опасности, като по този начин увеличавате безопасността при работа.
Водоструйка HD 8/18-4 MXA Plus: Допълнителна стойка
Допълнителна стойка
Увеличава зоната на машината. Увеличава стабилността при наклон при работа в изправено положение.
Водоструйка HD 8/18-4 MXA Plus: Висококачествено оборудване
Висококачествено оборудване
Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот. Мощен 4-полюсен бавнооборотен електромотор Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
  • Скоба за фиксиране на пеногенератор.
  • EASY!Lock TR20 позволява дюзата или устройството за почистване на площи да се съхраняват директно върху машината.
  • Практично отделение за дюзи за съхранение на въртящата се дюза.
Висока мобилност.
  • Изтеглящата се дръжка може да бъде прибрана с натискане на бутон , като по този начин се увеличава компактността на машината и се намалява необходимото пространство.
  • Лесно съхранение в превозни средства.
  • Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.
Гъвкава работа.
  • Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.
  • Максимална стабилност при работа в хоризонтално положение, защото колелата не докосват земята.
Лесно сервизиране.
  • Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
  • Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
  • Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата.
Ефективни и спестяващи време решения.
  • Работа без усилие - EASY!Force пистолет за високо налягане.
  • Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Повишена енергийна ефективност.
  • Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
  • 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 380 - 760
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Максимално налягане (бар/МПа) 270 / 27
Мощност на свързване (кВт) 4,6
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 3/4″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 45,705
Тегло с опаковката (кг) 49,6
Размери (Д × Ш × В) (мм) 400 x 455 x 966

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force
  • Струйник: 840 мм
  • Power дюза
  • Ротационна дюза
  • Серво контрол

Оборудване

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Гъвкав
  • Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
  • ANTI!Twist
  • Прекъсване на налягането
Водоструйка HD 8/18-4 MXA Plus
Водоструйка HD 8/18-4 MXA Plus
Водоструйка HD 8/18-4 MXA Plus
Водоструйка HD 8/18-4 MXA Plus
Водоструйка HD 8/18-4 MXA Plus
Водоструйка HD 8/18-4 MXA Plus
Водоструйка HD 8/18-4 MXA Plus

Видео

Сфера на приложение
  • Идеални за употреба при измиване на товарни автомобили, в строителния и транспортния сектор, както и в промишлеността
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