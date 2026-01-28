Проектирана за вертикална и хоризонтална работа, нашата мощна, компактна и мобилна водоструйка HD 8/18-4 M осигурява максимална гъвкавост при работа. Практичните детайли, като серво управление контролиращо дебита и работното налягане директно от пистолета, както и лесната маневреност и малкото пространство за съхранение, гарантират максимален комфорт. Задвижвано от 4-полюсен, бавнооборотен трифазен двигател с електрически превключвател за контрол на налягането и новата помпа осигуряват 20% по-висока енергийна ефективност. Автоматичното освобождаване на налягането предпазва компонентите под високо налягане от повреди в режим на готовност. Иновативните решения осигуряват безпроблемна работа и спестяват време за монтаж и демонтаж: EASY! Force пистолетът използва силата на високото налягане, за да намали натиска на спусъка до нула, а EASY! Lock бързите присъединителни връзки, позволяват до 5 пъти по-бърза работа в сравнение с конвенционалните винтови съединения без компромис в здравината и дълготрайността. Има различни опции за безопасно съхранение на аксесоарите директно на устройството по време на транспортиране.