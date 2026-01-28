HD 8/18-4 M
Компактната и мобилна водоструйка без нагряване HD 8/18-4M е с 4-полюсен бавнооборотен трифазен двигател и автоматично освобождаване на налягането. С висока ефективност на почистване и енергийно ефективна.
Проектирана за вертикална и хоризонтална работа, нашата мощна, компактна и мобилна водоструйка HD 8/18-4 M осигурява максимална гъвкавост при работа. Практичните детайли, като серво управление контролиращо дебита и работното налягане директно от пистолета, както и лесната маневреност и малкото пространство за съхранение, гарантират максимален комфорт. Задвижвано от 4-полюсен, бавнооборотен трифазен двигател с електрически превключвател за контрол на налягането и новата помпа осигуряват 20% по-висока енергийна ефективност. Автоматичното освобождаване на налягането предпазва компонентите под високо налягане от повреди в режим на готовност. Иновативните решения осигуряват безпроблемна работа и спестяват време за монтаж и демонтаж: EASY! Force пистолетът използва силата на високото налягане, за да намали натиска на спусъка до нула, а EASY! Lock бързите присъединителни връзки, позволяват до 5 пъти по-бърза работа в сравнение с конвенционалните винтови съединения без компромис в здравината и дълготрайността. Има различни опции за безопасно съхранение на аксесоарите директно на устройството по време на транспортиране.
Характеристики и предимства
Висококачествено оборудване.Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот. Мощен 4-полюсен бавнооборотен електромотор Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Висока мобилност.Изтеглящата се дръжка може да бъде прибрана с натискане на бутон , като по този начин се увеличава компактността на машината и се намалява необходимото пространство. Лесно съхранение в превозни средства. Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.
Лесно сервизиране.Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори. Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака. Голям воден филтър с удобен достъп за защита на помпата от замърсявания във водата.
Ефективни и спестяващи време решения.
- Работа без усилие - EASY!Force пистолет за високо налягане.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Повишена енергийна ефективност.
- Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
- 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Гъвкава работа.
- Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.
- Максимална стабилност при работа в хоризонтално положение, защото колелата не докосват земята.
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
- Скоба за фиксиране на пеногенератор.
- EASY!Lock TR20 позволява дюзата или устройството за почистване на площи да се съхраняват директно върху машината.
- Практично отделение за дюзи за съхранение на въртящата се дюза.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|380 - 760
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Максимално налягане (бар/МПа)
|270 / 27
|Мощност на свързване (кВт)
|4,6
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|3/4″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|39,3
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|42,729
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|400 x 455 x 700
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force
- Струйник: 840 мм
- Power дюза
- Серво контрол
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
- Прекъсване на налягането
Видео
Сфера на приложение
- Идеална за употреба при почистване на автомобили, в строителният и транспортният сектор както и в индустрията.