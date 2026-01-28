HD 8/18-4 M

Компактната и мобилна водоструйка без нагряване HD 8/18-4M е с 4-полюсен бавнооборотен трифазен двигател и автоматично освобождаване на налягането. С висока ефективност на почистване и енергийно ефективна.

Проектирана за вертикална и хоризонтална работа, нашата мощна, компактна и мобилна водоструйка HD 8/18-4 M осигурява максимална гъвкавост при работа. Практичните детайли, като серво управление контролиращо дебита и работното налягане директно от пистолета, както и лесната маневреност и малкото пространство за съхранение, гарантират максимален комфорт. Задвижвано от 4-полюсен, бавнооборотен трифазен двигател с електрически превключвател за контрол на налягането и новата помпа осигуряват 20% по-висока енергийна ефективност. Автоматичното освобождаване на налягането предпазва компонентите под високо налягане от повреди в режим на готовност. Иновативните решения осигуряват безпроблемна работа и спестяват време за монтаж и демонтаж: EASY! Force пистолетът използва силата на високото налягане, за да намали натиска на спусъка до нула, а EASY! Lock бързите присъединителни връзки, позволяват до 5 пъти по-бърза работа в сравнение с конвенционалните винтови съединения без компромис в здравината и дълготрайността. Има различни опции за безопасно съхранение на аксесоарите директно на устройството по време на транспортиране.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 8/18-4 M: Висококачествено оборудване.
Висококачествено оборудване.
Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот. Мощен 4-полюсен бавнооборотен електромотор Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Водоструйка HD 8/18-4 M: Висока мобилност.
Висока мобилност.
Изтеглящата се дръжка може да бъде прибрана с натискане на бутон , като по този начин се увеличава компактността на машината и се намалява необходимото пространство. Лесно съхранение в превозни средства. Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.
Водоструйка HD 8/18-4 M: Лесно сервизиране.
Лесно сервизиране.
Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори. Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака. Голям воден филтър с удобен достъп за защита на помпата от замърсявания във водата.
Ефективни и спестяващи време решения.
  • Работа без усилие - EASY!Force пистолет за високо налягане.
  • Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Повишена енергийна ефективност.
  • Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
  • 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Гъвкава работа.
  • Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.
  • Максимална стабилност при работа в хоризонтално положение, защото колелата не докосват земята.
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
  • Скоба за фиксиране на пеногенератор.
  • EASY!Lock TR20 позволява дюзата или устройството за почистване на площи да се съхраняват директно върху машината.
  • Практично отделение за дюзи за съхранение на въртящата се дюза.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 380 - 760
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Максимално налягане (бар/МПа) 270 / 27
Мощност на свързване (кВт) 4,6
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 3/4″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 39,3
Тегло вкл. Опаковка (кг) 42,729
Размери (Д х Ш х В) (мм) 400 x 455 x 700

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force
  • Струйник: 840 мм
  • Power дюза
  • Серво контрол

Оборудване

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
  • Прекъсване на налягането
Сфера на приложение
  • Идеална за употреба при почистване на автомобили, в строителният и транспортният сектор както и в индустрията.
