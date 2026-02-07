HD 8/18-4 Cage ST

Изключително здрава HD 8/18-4 М Cage водоструйка без подгряване с прахово боядисана стоманена тръбна рамка за употреба при тежки условия и максимална защита на помпата.

HD 8/18-4 M Cage мобилна водоструйка в особено здрава прахово боядисана, стоманена, тръбна рамка за защита при мобилни приложения, тежки условия на работа и при често транспортиране. Удобната за обслужване машина е проектирана за вертикална и хоризонтална употреба и по този начин предлага на потребителя максимална гъвкавост и надеждност. Пистолетът за високо налягане EASY! Force, който използва силата на отдръпване на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, и бързите връзки EASY! Lock, които позволяват боравенето с пет пъти по-бързо от конвенционалните винтови връзки , без компромис с устойчивостта или дълголетието, позволява да работите, без умора и спестявате време. В допълнение, обемът на водата и работното налягане могат да бъдат контролирани с помощта на Servo Control директно върху пистолета за пръскане. Задвижван от 4-полюсен бавнооборотен, трифазен двигател с управление на превключвателя за налягане, 3-буталната аксиална помпа с месингова цилиндрова глава намалява енергийните нужди с около 20%. За защита на компонентите с високо налягане са интегрирани, функция за автоматично освобождаване на налягането и голям, фин филтър за вода .

Характеристики и предимства
Издръжлив и здрав
Издръжлив и здрав
Издръжлива рамка от стоманени тръби, която предпазва всички компоненти. Тръбната стоманена рамка е подходяща и за лесно закрепване и закрепване на машината в сервизен автомобил. Здравото пластмасово шаси предпазва помпата от повреда и замърсявания.
Висококачествено оборудване.
Висококачествено оборудване.
Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот. Мощен 4-полюсен бавнооборотен електромотор Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Лесно сервизиране.
Лесно сервизиране.
Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори. Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака. Голям воден филтър с удобен достъп за защита на помпата от замърсявания във водата.
Повишена енергийна ефективност.
  • Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
  • 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Ефективни и спестяващи време решения.
  • Работа без усилие - EASY!Force пистолет за високо налягане.
  • Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Гъвкава работа.
  • Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
  • Скоба за фиксиране на пеногенератор.
  • EASY!Lock TR20 позволява дюзата или устройството за почистване на площи да се съхраняват директно върху машината.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 760
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Максимално налягане (бар/МПа) 270 / 27
Мощност на свързване (кВт) 4,6
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 3/4″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 44,3
Тегло вкл. Опаковка (кг) 48,578
Размери (Д х Ш х В) (мм) 420 x 460 x 970

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force
  • Струйник: 840 мм
  • Power дюза
  • Серво контрол

Оборудване

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
  • Прекъсване на налягането
Видео

Сфера на приложение
  • Идеална за употреба при почистване на автомобили, в строителният и транспортният сектор както и в индустрията.
Аксесоари
Почистващи препарати