HD 8/18-4 M Cage мобилна водоструйка в особено здрава прахово боядисана, стоманена, тръбна рамка за защита при мобилни приложения, тежки условия на работа и при често транспортиране. Удобната за обслужване машина е проектирана за вертикална и хоризонтална употреба и по този начин предлага на потребителя максимална гъвкавост и надеждност. Пистолетът за високо налягане EASY! Force, който използва силата на отдръпване на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, и бързите връзки EASY! Lock, които позволяват боравенето с пет пъти по-бързо от конвенционалните винтови връзки , без компромис с устойчивостта или дълголетието, позволява да работите, без умора и спестявате време. В допълнение, обемът на водата и работното налягане могат да бъдат контролирани с помощта на Servo Control директно върху пистолета за пръскане. Задвижван от 4-полюсен бавнооборотен, трифазен двигател с управление на превключвателя за налягане, 3-буталната аксиална помпа с месингова цилиндрова глава намалява енергийните нужди с около 20%. За защита на компонентите с високо налягане са интегрирани, функция за автоматично освобождаване на налягането и голям, фин филтър за вода .