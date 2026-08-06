Пистолетът за високо налягане EASY! Force, заедно с бързите връзки EASY! Lock, в нашата водоструйка HD 7/14-4 M Cage, гарантира, че можете да работите, без умора и спестявате време за закрепване и сваляне на аксесоари. Пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на отдръпване на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, докато бързите връзки EASY! Lock дават възможност за работа, която е пет пъти по-бърза от конвенционалните винтови връзки, без компромис в здравина или дълголетие. Стоманена тръбна рамка с прахово покритие надеждно защитава машината от външни повреди при тежки условия на работа и при транспортиране. Функцията за автоматично освобождаване на налягането предпазва компонентите с високо налягане. Задвижвана от 4-полюсен бавнооборотен двигател, новоразработената 3-бутална аксиална помпа с месингова цилиндрова глава позволява увеличаване наефективността на почистване и енергийна ефективност на HD 7/14-4 М Cage с около 20%. Водоструйката е проектирана за вертикална и хоризонтална работа и се отличава с лесен достъп до компонентите, важни за поддръжката.