HD 6/14 -4 Cage ST
HD 7/14-4 M Cage: водоструйка без подгряване с 4-полюсен бавно оборотен двигател, здрава стоманена тръбна рамка, автоматично освобождаване на налягането и работно налягане от 140 бара.
Пистолетът за високо налягане EASY! Force, заедно с бързите връзки EASY! Lock, в нашата водоструйка HD 7/14-4 M Cage, гарантира, че можете да работите, без умора и спестявате време за закрепване и сваляне на аксесоари. Пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на отдръпване на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, докато бързите връзки EASY! Lock дават възможност за работа, която е пет пъти по-бърза от конвенционалните винтови връзки, без компромис в здравина или дълголетие. Стоманена тръбна рамка с прахово покритие надеждно защитава машината от външни повреди при тежки условия на работа и при транспортиране. Функцията за автоматично освобождаване на налягането предпазва компонентите с високо налягане. Задвижвана от 4-полюсен бавнооборотен двигател, новоразработената 3-бутална аксиална помпа с месингова цилиндрова глава позволява увеличаване наефективността на почистване и енергийна ефективност на HD 7/14-4 М Cage с около 20%. Водоструйката е проектирана за вертикална и хоризонтална работа и се отличава с лесен достъп до компонентите, важни за поддръжката.
Характеристики и предимства
Издръжлив и здравИздръжлива рамка от стоманени тръби, която предпазва всички компоненти. Тръбната стоманена рамка е подходяща и за лесно закрепване и закрепване на машината в сервизен автомобил. Здравото пластмасово шаси предпазва помпата от повреда и замърсявания.
Висококачествено оборудванеАвтоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот. Мощен 4-полюсен бавнооборотен електромотор Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Лесно сервизиране.Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори. Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака. Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата.
Повишена енергийна ефективност.
- Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
- 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Ефективни и спестяващи време решения.
- Работа без усилие - EASY!Force пистолет за високо налягане.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Гъвкава работа.
- Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
- Скоба за фиксиране на пеногенератор.
- EASY!Lock TR20 позволява дюзата или устройството за почистване на площи да се съхраняват директно върху машината.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|700
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар/МПа)
|140 / 14
|Максимално налягане (бар/МПа)
|210 / 21
|Мощност на свързване (кВт)
|3,1
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|3/4″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|42
|Тегло с опаковката (кг)
|46,278
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|420 x 460 x 970
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force
- Струйник: 840 мм
- Power дюза
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
- Прекъсване на налягането
Видео
Сфера на приложение
- Идеална за строителни изпълнители, търговци, доставчици на строителни услуги и местните власти.