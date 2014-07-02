Удължителен маркуч, гумен XH 10 QR
Удължителен гумен маркуч за високо налягане за голяма гъвкавост. 10 m висококачествен маркуч със стоманена вложка за дълга експлоатация. За уреди от клас K3-K7 от 2008 г. с адаптор Quick Connect. Връзка между пистолета и маркуча за високо налягане.
Удължителен гумен маркуч за високо налягане за пистолет „Best“ с присъединяване Quick Connect. 10-метровият удължителен гумен маркуч служи за висока гъвкавост и разширява значително радиуса на действие на водоструйката. Свързва се само между пистолета с конектор Quick Connect и стария маркуч за високо налягане. Висококачественият гумен маркуч със стоманена вложка за здравина. Удължителният маркуч издържа на налягане 160 bar и е оразмерен за температури до 80 °C. Удължителният маркуч естествено може да се използва и при добавяне на почистващ препарат. Подходящ за водоструйки Kärcher класове K3-K7 от 2008 г. ,при които маркучът се закрепва към пистолета с адаптор (Quick Connect).
Характеристики и предимства
Удължителен маркуч 10 m
- Увеличаване на радиуса на действие, по-голяма гъвкавост.
Гумен маркуч със стоманена вложка
- Дълготрайност и високо качество.
Система Quick Connect
- Система за бързо свързване за лесно свързване на пистолет за пръскане и маркуч за високо налягане.
Спецификации
Технически данни
|Температура (°C)
|макс. 60
|Максимално налягане (бар)
|180
|Дължина (м)
|10
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|2,551
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2,726
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|240 x 240 x 115