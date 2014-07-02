Удължителен гумен маркуч за високо налягане за пистолет „Best“ с присъединяване Quick Connect. 10-метровият удължителен гумен маркуч служи за висока гъвкавост и разширява значително радиуса на действие на водоструйката. Свързва се само между пистолета с конектор Quick Connect и стария маркуч за високо налягане. Висококачественият гумен маркуч със стоманена вложка за здравина. Удължителният маркуч издържа на налягане 160 bar и е оразмерен за температури до 80 °C. Удължителният маркуч естествено може да се използва и при добавяне на почистващ препарат. Подходящ за водоструйки Kärcher класове K3-K7 от 2008 г. ,при които маркучът се закрепва към пистолета с адаптор (Quick Connect).