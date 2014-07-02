Удължителен маркуч, гумен XH 10 QR

Удължителен гумен маркуч за високо налягане за голяма гъвкавост. 10 m висококачествен маркуч със стоманена вложка за дълга експлоатация. За уреди от клас K3-K7 от 2008 г. с адаптор Quick Connect. Връзка между пистолета и маркуча за високо налягане.

Удължителен гумен маркуч за високо налягане за пистолет „Best“ с присъединяване Quick Connect. 10-метровият удължителен гумен маркуч служи за висока гъвкавост и разширява значително радиуса на действие на водоструйката. Свързва се само между пистолета с конектор Quick Connect и стария маркуч за високо налягане. Висококачественият гумен маркуч със стоманена вложка за здравина. Удължителният маркуч издържа на налягане 160 bar и е оразмерен за температури до 80 °C. Удължителният маркуч естествено може да се използва и при добавяне на почистващ препарат. Подходящ за водоструйки Kärcher класове K3-K7 от 2008 г. ,при които маркучът се закрепва към пистолета с адаптор (Quick Connect).

Характеристики и предимства
Удължителен маркуч 10 m
  • Увеличаване на радиуса на действие, по-голяма гъвкавост.
Гумен маркуч със стоманена вложка
  • Дълготрайност и високо качество.
Система Quick Connect
  • Система за бързо свързване за лесно свързване на пистолет за пръскане и маркуч за високо налягане.
Спецификации

Технически данни

Температура (°C) макс. 60
Максимално налягане (бар) 180
Дължина (м) 10
Цвят черен
Тегло (кг) 2,551
Тегло вкл. Опаковка (кг) 2,726
Размери (Д х Ш х В) (мм) 240 x 240 x 115