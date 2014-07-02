Удължителен маркуч, гумен XH 10 R

Удължителен гумен маркуч за високо налягане с голяма гъвкавост. 10 m висококачествен гумен маркуч със стоманена вложка за дълга експлоатация. Температура: до 80 °C. Налягане: до 160 bar.

10-метровият удължителен гумен маркуч дава висока гъвкавост и разширява радиуса на действие на водоструйката. Свързва се лесно между уреда и маркуча за високо налягане и прави работата по-лесна. Висококачественият гумен маркуч със стоманена вложка се характеризира със здравина и гарантира дълъг живот на експлоатация. Удължителният маркуч издържа на налягане 160 bar и е оразмерен за температури до 80 °C. Удължителният маркуч естествено може да се използва и при добавяне на почистващ препарат. Подходяща за всички водоструйки на Kärcher от класовете K 2 - K 8.

Характеристики и предимства
10-метров удължителен маркуч
  • Увеличаване на радиуса на действие, по-голяма гъвкавост.
Гумен маркуч със стоманена вложка
  • Дълготрайност и високо качество.
Защита от пречупване
  • Защита на маркуча от пречупване.
Месингов накрайник
  • Дълготрайност и високо качество.
Спецификации

Технически данни

Дължина (м) 10
Цвят черен
Тегло (кг) 2,564
Тегло вкл. Опаковка (кг) 2,739
Размери (Д х Ш х В) (мм) 240 x 240 x 110
