Удължителен маркуч, гумен XH 10 R
Удължителен гумен маркуч за високо налягане с голяма гъвкавост. 10 m висококачествен гумен маркуч със стоманена вложка за дълга експлоатация. Температура: до 80 °C. Налягане: до 160 bar.
10-метровият удължителен гумен маркуч дава висока гъвкавост и разширява радиуса на действие на водоструйката. Свързва се лесно между уреда и маркуча за високо налягане и прави работата по-лесна. Висококачественият гумен маркуч със стоманена вложка се характеризира със здравина и гарантира дълъг живот на експлоатация. Удължителният маркуч издържа на налягане 160 bar и е оразмерен за температури до 80 °C. Удължителният маркуч естествено може да се използва и при добавяне на почистващ препарат. Подходяща за всички водоструйки на Kärcher от класовете K 2 - K 8.
Характеристики и предимства
10-метров удължителен маркуч
- Увеличаване на радиуса на действие, по-голяма гъвкавост.
Гумен маркуч със стоманена вложка
- Дълготрайност и високо качество.
Защита от пречупване
- Защита на маркуча от пречупване.
Месингов накрайник
- Дълготрайност и високо качество.
Спецификации
Технически данни
|Дължина (м)
|10
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|2,564
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2,739
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|240 x 240 x 110