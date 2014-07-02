10-метровият удължителен гумен маркуч дава висока гъвкавост и разширява радиуса на действие на водоструйката. Свързва се лесно между уреда и маркуча за високо налягане и прави работата по-лесна. Висококачественият гумен маркуч със стоманена вложка се характеризира със здравина и гарантира дълъг живот на експлоатация. Удължителният маркуч издържа на налягане 160 bar и е оразмерен за температури до 80 °C. Удължителният маркуч естествено може да се използва и при добавяне на почистващ препарат. Подходяща за всички водоструйки на Kärcher от класовете K 2 - K 8.