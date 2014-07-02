10-метровият удължителен маркуч за високо налягане дава висока гъвкавост и разширява радиуса на действие на водоструйката. Свързва се лесно между уреда и маркуча за високо налягане и прави работата по-лесна. Здравият качествен маркуч DN 8 е усилен с текстилна оплетка и разполага със защита от пречупване, както и със стабилен месингов накрайник за дълга експлоатация. Удължителният маркуч издържа на налягане 160 bar и температури до 60 °C. Маркучът може да се използва и при добавяне на почистващ препарат. Подходящ за всички водоструйки на Kärcher от класовете K 2 - K 7.