Удължителен маркуч XH 10
Удължителен маркуч за високо налягане с голяма гъвкавост. 10 m здрав качествен маркуч DN 8. Усилен с текстилна оплетка, със защита от пречупване и месингов присъединителен накрайник за дълга експлоатация.
10-метровият удължителен маркуч за високо налягане дава висока гъвкавост и разширява радиуса на действие на водоструйката. Свързва се лесно между уреда и маркуча за високо налягане и прави работата по-лесна. Здравият качествен маркуч DN 8 е усилен с текстилна оплетка и разполага със защита от пречупване, както и със стабилен месингов накрайник за дълга експлоатация. Удължителният маркуч издържа на налягане 160 bar и температури до 60 °C. Маркучът може да се използва и при добавяне на почистващ препарат. Подходящ за всички водоструйки на Kärcher от класовете K 2 - K 7.
Характеристики и предимства
10-метров удължителен маркуч
- Увеличаване на радиуса на действие, по-голяма гъвкавост.
Качествен маркуч DN 8, усилен с текстилна оплетка
- Дълъг срок на употреба.
Защита от пречупване
- Защита на маркуча от пречупване.
Месингов накрайник
- Дълготрайност и високо качество.
Спецификации
Технически данни
|Дължина (м)
|10
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|1,208
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,383
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|240 x 240 x 85