Верига за CNS 36-35 Battery
Гарантира най-висококачествените срезове всеки път: Веригата на верижният трион CNS 36-35 с шина с дължина 35 см. С нисък ефект на обратен откат и система за опъване на веригата, която не изисква инструменти.
Поставянето на веригата на CNS 36-35 Battery на шината с дължина 30 см е бързо и лесно благодарение на системата за опъване без инструменти. Верижният трион постига оптимални характеристики на рязане всеки път и е много издръжлив и универсален. Впечатляващо е и ниското ниво на вибрации на веригата с нисък обратен откат.
Характеристики и предимства
Висококачествена верига
- Винаги постигайте най-висококачествените срезове с резачки на Kärcher.
Веригата може да бъде заменена без инструменти
- Подмяната на веригата без усилие.
Нисък обратен откат
- Нисък откат и висока производителност в същото време.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|сребрист
|Тегло (кг)
|0,135
|Тегло с опаковката (кг)
|0,152
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|480 x 35 x 5
Сфера на приложение
- Рязане на малки дървета
- Клонове
- Дърва за огрев