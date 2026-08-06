Верига за CNS 36-35 Battery

Гарантира най-висококачествените срезове всеки път: Веригата на верижният трион CNS 36-35 с шина с дължина 35 см. С нисък ефект на обратен откат и система за опъване на веригата, която не изисква инструменти.

Поставянето на веригата на CNS 36-35 Battery на шината с дължина 30 см е бързо и лесно благодарение на системата за опъване без инструменти. Верижният трион постига оптимални характеристики на рязане всеки път и е много издръжлив и универсален. Впечатляващо е и ниското ниво на вибрации на веригата с нисък обратен откат.

Характеристики и предимства
Висококачествена верига
  • Винаги постигайте най-висококачествените срезове с резачки на Kärcher.
Веригата може да бъде заменена без инструменти
  • Подмяната на веригата без усилие.
Нисък обратен откат
  • Нисък откат и висока производителност в същото време.
Спецификации

Технически данни

Цвят сребрист
Тегло (кг) 0,135
Тегло с опаковката (кг) 0,152
Размери (Д × Ш × В) (мм) 480 x 35 x 5
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Рязане на малки дървета
  • Клонове
  • Дърва за огрев