Поставянето на веригата на CNS 36-35 Battery на шината с дължина 30 см е бързо и лесно благодарение на системата за опъване без инструменти. Верижният трион постига оптимални характеристики на рязане всеки път и е много издръжлив и универсален. Впечатляващо е и ниското ниво на вибрации на веригата с нисък обратен откат.