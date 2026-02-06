Дори дебелите клони не са проблем за акумулаторния верижен трион CNS 36-35 Battery, благодарение на отличната скорост и оптимална ширина на рязане. Системата за опъване на веригата без допълнителни инструменти и автоматичното омасляване на веригата правят уреда изключително удобен за работа. Комбинацията от спирачка на веригата и двустъпково отключване правят верижния трион особено безопасен. В комплекта са включени уред, шина, верига, протектор за шина и масло.