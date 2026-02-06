CNS 36-35 Battery
С изключителната си скорост на веригата и дългото си острие, верижният акумулаторен трион CNS 36-35 Battery е идеален за всякакви задачи свързани с поддръжка на дървета.
Дори дебелите клони не са проблем за акумулаторния верижен трион CNS 36-35 Battery, благодарение на отличната скорост и оптимална ширина на рязане. Системата за опъване на веригата без допълнителни инструменти и автоматичното омасляване на веригата правят уреда изключително удобен за работа. Комбинацията от спирачка на веригата и двустъпково отключване правят верижния трион особено безопасен. В комплекта са включени уред, шина, верига, протектор за шина и масло.
Характеристики и предимства
Система за опъване на веригата без инстументи
Автоматично смазване на веригата
Защита от откат
Зъбна опора
Скорост от най-висок клас
Разнообразно приложение
Безопасно отключване
Прозрачни стени на резервоара за масло
Безчетков мотор
36 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Шина (см)
|35
|Скорост на веригата (м/с)
|21
|Стъпка на веригата
|3/8" LP
|Дължина на веригата
|1.1 mm / 0.043"
|Задвижващи връзки
|52
|Капацитет на резервоара за масло (мл)
|190
|Гарантиран праг на звукова мощност (дБ(А))
|104
|Вибрационна стойност при предната дръжка (K=1,5 m/s²) (м/с²)
|3,6
|Стойности на вибрациите на задната дръжка (ΔK = 1,5 m / s²) (м/с²)
|4,9
|Задвижване
|Безчетков мотор
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|36
|Производителност с едно зареждане (разр.)
|макс. 200 (5,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 50 (5,0 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,34
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,61
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|825 x 222 x 235
* Ø клони: 10 cm
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Шина
- Верига
- Масло
Оборудване
- Защита на веригата
- Система за опъване на веригата без инстументи
- Автоматично смазване на веригата
- Спирачка на веригата
- Индикатор за количеството на маслото
Видео
Сфера на приложение
- Клонове
- Дърва за огрев
- Рязане на малки дървета