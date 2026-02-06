CNS 36-35 Battery

С изключителната си скорост на веригата и дългото си острие, верижният акумулаторен трион CNS 36-35 Battery е идеален за всякакви задачи свързани с поддръжка на дървета.

Дори дебелите клони не са проблем за акумулаторния верижен трион CNS 36-35 Battery, благодарение на отличната скорост и оптимална ширина на рязане. Системата за опъване на веригата без допълнителни инструменти и автоматичното омасляване на веригата правят уреда изключително удобен за работа. Комбинацията от спирачка на веригата и двустъпково отключване правят верижния трион особено безопасен. В комплекта са включени уред, шина, верига, протектор за шина и масло.

Характеристики и предимства
Акумулаторен верижен трион CNS 36-35 Battery: Система за опъване на веригата без инстументи
Система за опъване на веригата без инстументи
Акумулаторен верижен трион CNS 36-35 Battery: Автоматично смазване на веригата
Автоматично смазване на веригата
Акумулаторен верижен трион CNS 36-35 Battery: Защита от откат
Защита от откат
Зъбна опора
Скорост от най-висок клас
Разнообразно приложение
Безопасно отключване
Прозрачни стени на резервоара за масло
Безчетков мотор
36 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Шина (см) 35
Скорост на веригата (м/с) 21
Стъпка на веригата 3/8" LP
Дължина на веригата 1.1 mm / 0.043"
Задвижващи връзки 52
Капацитет на резервоара за масло (мл) 190
Гарантиран праг на звукова мощност (дБ(А)) 104
Вибрационна стойност при предната дръжка (K=1,5 m/s²) (м/с²) 3,6
Стойности на вибрациите на задната дръжка (ΔK = 1,5 m / s²) (м/с²) 4,9
Задвижване Безчетков мотор
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 36
Производителност с едно зареждане (разр.) макс. 200 (5,0 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 50 (5,0 Ah)
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 4,34
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,61
Размери (Д х Ш х В) (мм) 825 x 222 x 235

* Ø клони: 10 cm

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Шина
  • Верига
  • Масло

Оборудване

  • Защита на веригата
  • Система за опъване на веригата без инстументи
  • Автоматично смазване на веригата
  • Спирачка на веригата
  • Индикатор за количеството на маслото
Акумулаторен верижен трион CNS 36-35 Battery

Видео

Сфера на приложение
  • Клонове
  • Дърва за огрев
  • Рязане на малки дървета
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията