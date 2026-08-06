Верига за PSW 18-20 Battery
Ниски вибрации и лесна за смяна: веригата за 20-сантиметровата шина на акумулаторният трион PSW 18-20 Battery всеки път постига висококачествени разрези
Веригата за 20-сантиметровата шина на акумулаторният разтегателен трион PSW 18-20 Battery може бързо и без усилие да се монтира благодарение на простата система за опъване. Той постига оптимални резултати на рязане всеки път и е много издръжлив и универсален. Ниското ниво на вибрации на веригата също е впечатляващо.
Характеристики и предимства
Висококачествена верига
- Винаги постигайте най-висококачествените с моторен трион от Kärcher.
Подмяната на веригата е лесна
- Подмяната на веригата е без усилие благодарение на простата система за опъване на веригата.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|сребрист
|Тегло (кг)
|0,08
|Тегло с опаковката (кг)
|0,099
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|330 x 35 x 5
Сфера на приложение
- Клонове