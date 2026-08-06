Веригата за 20-сантиметровата шина на акумулаторният разтегателен трион PSW 18-20 Battery може бързо и без усилие да се монтира благодарение на простата система за опъване. Той постига оптимални резултати на рязане всеки път и е много издръжлив и универсален. Ниското ниво на вибрации на веригата също е впечатляващо.