Верига за PSW 18-20 Battery

Ниски вибрации и лесна за смяна: веригата за 20-сантиметровата шина на акумулаторният трион PSW 18-20 Battery всеки път постига висококачествени разрези

Веригата за 20-сантиметровата шина на акумулаторният разтегателен трион PSW 18-20 Battery може бързо и без усилие да се монтира благодарение на простата система за опъване. Той постига оптимални резултати на рязане всеки път и е много издръжлив и универсален. Ниското ниво на вибрации на веригата също е впечатляващо.

Характеристики и предимства
Висококачествена верига
  • Винаги постигайте най-висококачествените с моторен трион от Kärcher.
Подмяната на веригата е лесна
  • Подмяната на веригата е без усилие благодарение на простата система за опъване на веригата.
Спецификации

Технически данни

Цвят сребрист
Тегло (кг) 0,08
Тегло с опаковката (кг) 0,099
Размери (Д × Ш × В) (мм) 330 x 35 x 5
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