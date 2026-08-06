Регулируемият струйник VJ 24 Handheld с регулируема 360 ° връзка може лесно да се справи в труднодостъпни места. Вградената плоска дюза остранява ефективно мръсотията, а адаптерът Quick Connect позволява бързо и лесно превключване към друг аксесоар само с една ръка. VJ 24 е съвместим с всички модели KHB и OC 6-18.