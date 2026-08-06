VJ 24 регулируем струйник 360°

Регулируем струйник с 360 ° връзка: VJ 24 за моделите KHB и OC 6-18 е идеален за почистване на труднодостъпни места.

Регулируемият струйник VJ 24 Handheld с регулируема 360 ° връзка може лесно да се справи в труднодостъпни места. Вградената плоска дюза остранява ефективно мръсотията, а адаптерът Quick Connect позволява бързо и лесно превключване към друг аксесоар само с една ръка. VJ 24 е съвместим с всички модели KHB и OC 6-18.

Характеристики и предимства
Гъвкава връзка
  • Регулируема 360 ° връзка.
25° плоска струя
  • Дълбоко, ефективно почистване.
Система Quick Connect
  • Лесна и бърза смяна.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,125
Тегло с опаковката (кг) 0,163
Размери (Д × Ш × В) (мм) 159 x 59 x 43
Сфера на приложение
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
  • Кашпи за цветя
  • Кофи за смет
  • Велосипеди
  • Почистване на градински уреди и инструменти
Аксесоари