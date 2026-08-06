VJ 24 регулируем струйник 360°
Регулируем струйник с 360 ° връзка: VJ 24 за моделите KHB и OC 6-18 е идеален за почистване на труднодостъпни места.
Регулируемият струйник VJ 24 Handheld с регулируема 360 ° връзка може лесно да се справи в труднодостъпни места. Вградената плоска дюза остранява ефективно мръсотията, а адаптерът Quick Connect позволява бързо и лесно превключване към друг аксесоар само с една ръка. VJ 24 е съвместим с всички модели KHB и OC 6-18.
Характеристики и предимства
Гъвкава връзка
- Регулируема 360 ° връзка.
25° плоска струя
- Дълбоко, ефективно почистване.
Система Quick Connect
- Лесна и бърза смяна.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,125
|Тегло с опаковката (кг)
|0,163
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|159 x 59 x 43
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
- Кашпи за цветя
- Кофи за смет
- Велосипеди
- Почистване на градински уреди и инструменти