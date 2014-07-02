WV 2 / WV 5 гумени пера, къси, 170 mm
За подмяна на гумените пера на акумулаторни уреди за почистване на прозорци WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 и WVP 10. За чистота без ивици на всички гладки повърхности – без следи от вода.
Гумените пера на чистачката (170 милиметра) на акумулаторния уред за почистване на прозорци Window Vac могат да се сменят бързо и лесно и да осигуряват безпроблемна чистота на всички гладки повърхности по всяко време - без капеща вода.
Характеристики и предимства
Меко силиконово перо
- Почистване без следи.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|2
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,02
|Тегло с опаковката (кг)
|0,038
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|170 x 42 x 5
Сфера на приложение
- Прозорци с решетки
- Гладки повърхности
- Прозорци и стъклени повърхности
- Огледала
- Плочки
- Душ кабина / вана
- Работни повърхности в кухнята
- Конденз
- Почистване на фотоволтаични системи