WV 2 / WV 5 гумени пера, къси, 170 mm

За подмяна на гумените пера на акумулаторни уреди за почистване на прозорци WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 и WVP 10. За чистота без ивици на всички гладки повърхности – без следи от вода.

Гумените пера на чистачката (170 милиметра) на акумулаторния уред за почистване на прозорци Window Vac могат да се сменят бързо и лесно и да осигуряват безпроблемна чистота на всички гладки повърхности по всяко време - без капеща вода.

Характеристики и предимства
Меко силиконово перо
  • Почистване без следи.
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 2
Цвят черен
Тегло (кг) 0,02
Тегло с опаковката (кг) 0,038
Размери (Д × Ш × В) (мм) 170 x 42 x 5
Сфера на приложение
  • Прозорци с решетки
  • Гладки повърхности
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Огледала
  • Плочки
  • Душ кабина / вана
  • Работни повърхности в кухнята
  • Конденз
  • Почистване на фотоволтаични системи