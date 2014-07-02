Защита от пръски

Защита от пръски за струйника с ротационна дюза. Защитава надеждно потребителя от пръски вода – преди всичко при почистване на стълби, ъгли и ръбове на открито. За поставяне върху всички струйници с ротационна дюза на Kärcher (освен 4.763-184).

Характеристики и предимства
Защита срещу пръскане
  • Идеално за почистване на ъгли и ръбове без оставащи пръски.
Компактна форма
  • Защита от пръски вода при почистване на ъгли и ръбове
Превъзходна мощност
  • Почистване на неделикатни повърхности
Спецификации

Технически данни

Цвят жълт
Тегло (кг) 0,221
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,364
Размери (Д х Ш х В) (мм) 192 x 193 x 176
Сфера на приложение
  • Стълби
  • Площи около дома и градината