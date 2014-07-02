Защита от пръски за струйника с ротационна дюза. Защитава надеждно потребителя от пръски вода – преди всичко при почистване на стълби, ъгли и ръбове на открито. За поставяне върху всички струйници с ротационна дюза на Kärcher (освен 4.763-184).