Защита от пръски
Защита от пръски на ротационна дюза. Защитава от пръски вода при почистване на ъгли и ръбове. За поставяне върху всички струйници с ротационна дюза на Kärcher (освен 4.763-184).
Защита от пръски за струйника с ротационна дюза. Защитава надеждно потребителя от пръски вода – преди всичко при почистване на стълби, ъгли и ръбове на открито. За поставяне върху всички струйници с ротационна дюза на Kärcher (освен 4.763-184).
Характеристики и предимства
Защита срещу пръскане
- Идеално за почистване на ъгли и ръбове без оставащи пръски.
Компактна форма
- Защита от пръски вода при почистване на ъгли и ръбове
Превъзходна мощност
- Почистване на неделикатни повърхности
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|0,221
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,364
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|192 x 193 x 176
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
- Стълби
- Площи около дома и градината