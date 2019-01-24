KV 4 Car

Акумулаторна вибро-чистачка

Добри вибрации! Вибрациите правят почистването по-лесно - с новата безкабелна вибро-чистачка. Гладките повърхности бързо се навлажняват, а вибрациите премахват мръсотията. Уредите за почистване на прозорци се грижат за останалото - изсмукват течността и мръстията.

Премахва упоритите замърсявания с вибрации - без търкане на ръка

icon_arrow

Перфектното допълнение на уредите за почистване на прозорци

KV 4

Почистване с 2 стъпки, без ивици

KV 4

Почистване

Автоматичното навлажняване на микрофибърната кърпа означава, че повърхността може да бъде изчистена без допълнително нанасяне на препарат.

Absaugen

Изсмукване

След това изсмучете мръсната вода с уредите за почистване на прозорци.

Wasseraustrag

Предимство 1

Автоматично разпределение на водата: автоматичното навлажняване на микрофибърната кърпа означава, че околните повърхности няма да бъдат намокрени. Ръцете и подовете остават сухи. И тъй като не е необходимо пръскане, ще спестите и време.

Vibration

Предимство 2

Вибрираща функция: почистването се подпомага от вибрации, което означава, че не се изисква търкане на ръка. Освободете се от досадното търкане.

Систематично почистване на повърхността

KV 4 многофункционални кърпи

KV 4 многофункционални кърпи

Многофункционалните кърпи правят KV 4 универсален уред за почистване на всички гладки повърхности, а не само на прозорци.

Мека кърпа

Мека кърпа

Нежната мека кърпа оставя деликатните повърхности блестящи.

Почистваща кърпа

Почистваща кърпа

Почистващата кърпа премахва упоритите замърсявания по устойчивите повърхности.

Кърпа за плочки

Кърпа за плочки

Кърпата за плочки почиства директно фугите.

Позитивни вибрации? Много е просто.

Характеристики

vorreinigung

Лесно предварително почистване

Перфектната комбинация от вибрации и автоматично навлажняване премахва всякави замърсявания.

Bedienung

Интуитивна употреба

С десния бутон се управлява навлажняването, а с левия вибрациите. Толкова е лесно.

Замърсяване? Изчистено! От всички гладки повърхности.

KV 4 Kitchen
 
KV 4 Table
 
KV 4 Bath
 
Window
 
Bathroom
 
Kitchen
 

KV 4 в действие: Нашата актуална телевизионна реклама