Акумулаторна вибро-чистачка
Добри вибрации! Вибрациите правят почистването по-лесно - с новата безкабелна вибро-чистачка. Гладките повърхности бързо се навлажняват, а вибрациите премахват мръсотията. Уредите за почистване на прозорци се грижат за останалото - изсмукват течността и мръстията.
Премахва упоритите замърсявания с вибрации - без търкане на ръка
Перфектното допълнение на уредите за почистване на прозорци
Почистване с 2 стъпки, без ивици
Почистване
Автоматичното навлажняване на микрофибърната кърпа означава, че повърхността може да бъде изчистена без допълнително нанасяне на препарат.
Изсмукване
След това изсмучете мръсната вода с уредите за почистване на прозорци.
Предимство 1
Автоматично разпределение на водата: автоматичното навлажняване на микрофибърната кърпа означава, че околните повърхности няма да бъдат намокрени. Ръцете и подовете остават сухи. И тъй като не е необходимо пръскане, ще спестите и време.
Предимство 2
Вибрираща функция: почистването се подпомага от вибрации, което означава, че не се изисква търкане на ръка. Освободете се от досадното търкане.
Систематично почистване на повърхността
KV 4 многофункционални кърпи
Многофункционалните кърпи правят KV 4 универсален уред за почистване на всички гладки повърхности, а не само на прозорци.
Мека кърпа
Нежната мека кърпа оставя деликатните повърхности блестящи.
Почистваща кърпа
Почистващата кърпа премахва упоритите замърсявания по устойчивите повърхности.
Кърпа за плочки
Кърпата за плочки почиства директно фугите.
Позитивни вибрации? Много е просто.
Характеристики
Лесно предварително почистване
Перфектната комбинация от вибрации и автоматично навлажняване премахва всякави замърсявания.
Интуитивна употреба
С десния бутон се управлява навлажняването, а с левия вибрациите. Толкова е лесно.