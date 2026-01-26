KB 5

За ефективно междинно почистване: Безжичната електрическа метла KB 5 е бързо готова за употреба и се отличава с изключителна почистваща производителност и в най-малките пространства.

Безжичната електрическа метла KB 5 е идеално междинно почистващо устройство за твърди подове и килими. KB 5 се захранва от литиево-йонна батерия и осигурява изключителна почистваща производителност в компактен дизайн. Тази лека и спестяваща място безжична електрическа метла премахва напълно видимите замърсявания с универсалната си четка. Благодарение на гъвкавата си двойна връзка, тя може без усилие да се побере между столове и под мебели, почиства стълбищата без проблеми и мете ефективно до краищата. Може да се използва за ергономична работа, без да се налага да се навеждате и разполага с функция за автоматично включване/изключване, както и с удобен контейнер за отпадъци, който може да се извади отстрани.

Характеристики и предимства
Акумулаторна метла KB 5: Adaptive Cleaning System на Керхер
Отстранява надеждно замърсявания върху всички подови покрития. Иновативен четка за оптимално събиране на отпадъците. Подобрена вътрешна геометрия с оптимално отвеждане на отпадъците за сигурно отстраняване на замърсяванията.
Акумулаторна метла KB 5: Лесен за сваляне и почистване контейнер за отпадъци
Бързо и лесно изпразване без контакт с отпадъците.
Акумулаторна метла KB 5: Гъвкава двойна шарнирна връзка
Дръжката може да се движи безпроблемно във всички посоки. Лесна за маневриране. Между мебели и столове.
Автоматично включване/изключване
  • Удобно включване и изключване.
  • Интуитивно и бързо.
  • Не е необходимо навеждане.
Универсална четка
  • За идеално събиране на отпадъци както върху твърди подове, така и върху килими.
  • Позволява лесното отстраняване на косми.
  • Позволява метенето близо до ръбове.
Лесно изваждане и поставяне на универсалната четка
  • Бързо и лесно с една ръка.
  • Бързо почистване на универсалната четка.
Литиево-йонна акумулаторна батерия
  • С работно време на батерията до 30 минути върху твърди подове.
  • Без ефект на паметта.
  • Готова за работа по всяко време.
Пестящо място съхранение
  • За опростено и пестящо място съхранение, дори в малки ниши.
  • Акумулаторната метала е там, където човек има нужда от нея.
Паркинг позиция
  • Уредът може при кратки прекъсвания на работата удобно да бъде оставен в помещението.
Ниско тегло
  • Лесна за транспортиране и маневриране.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Работна ширина на универсалната четка (мм) 210
Капацитет на контейнера (мл) 370
Волтаж на батерията (В) 3,6
Работно време на батерията върху твърди подове (мин) 30
Работно време на батерията върху килими (мин) 20
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Напрежение (В) 100 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 0,8
Тегло вкл. акумулаторните батерии (кг) 1,2
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,476
Размери (Д х Ш х В) (мм) 215 x 230 x 1120

Обхват на доставката

  • Зарядно устройство

Оборудване

  • Универсална четка: сменяем
Акумулаторна метла KB 5
Видео

Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Килими
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
  • Стълби