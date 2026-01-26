KB 5
За ефективно междинно почистване: Безжичната електрическа метла KB 5 е бързо готова за употреба и се отличава с изключителна почистваща производителност и в най-малките пространства.
Безжичната електрическа метла KB 5 е идеално междинно почистващо устройство за твърди подове и килими. KB 5 се захранва от литиево-йонна батерия и осигурява изключителна почистваща производителност в компактен дизайн. Тази лека и спестяваща място безжична електрическа метла премахва напълно видимите замърсявания с универсалната си четка. Благодарение на гъвкавата си двойна връзка, тя може без усилие да се побере между столове и под мебели, почиства стълбищата без проблеми и мете ефективно до краищата. Може да се използва за ергономична работа, без да се налага да се навеждате и разполага с функция за автоматично включване/изключване, както и с удобен контейнер за отпадъци, който може да се извади отстрани.
Характеристики и предимства
Adaptive Cleaning System на КерхерОтстранява надеждно замърсявания върху всички подови покрития. Иновативен четка за оптимално събиране на отпадъците. Подобрена вътрешна геометрия с оптимално отвеждане на отпадъците за сигурно отстраняване на замърсяванията.
Лесен за сваляне и почистване контейнер за отпадъциБързо и лесно изпразване без контакт с отпадъците.
Гъвкава двойна шарнирна връзкаДръжката може да се движи безпроблемно във всички посоки. Лесна за маневриране. Между мебели и столове.
Автоматично включване/изключване
- Удобно включване и изключване.
- Интуитивно и бързо.
- Не е необходимо навеждане.
Универсална четка
- За идеално събиране на отпадъци както върху твърди подове, така и върху килими.
- Позволява лесното отстраняване на косми.
- Позволява метенето близо до ръбове.
Лесно изваждане и поставяне на универсалната четка
- Бързо и лесно с една ръка.
- Бързо почистване на универсалната четка.
Литиево-йонна акумулаторна батерия
- С работно време на батерията до 30 минути върху твърди подове.
- Без ефект на паметта.
- Готова за работа по всяко време.
Пестящо място съхранение
- За опростено и пестящо място съхранение, дори в малки ниши.
- Акумулаторната метала е там, където човек има нужда от нея.
Паркинг позиция
- Уредът може при кратки прекъсвания на работата удобно да бъде оставен в помещението.
Ниско тегло
- Лесна за транспортиране и маневриране.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Работна ширина на универсалната четка (мм)
|210
|Капацитет на контейнера (мл)
|370
|Волтаж на батерията (В)
|3,6
|Работно време на батерията върху твърди подове (мин)
|30
|Работно време на батерията върху килими (мин)
|20
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|0,8
|Тегло вкл. акумулаторните батерии (кг)
|1,2
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,476
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|215 x 230 x 1120
Обхват на доставката
- Зарядно устройство
Оборудване
- Универсална четка: сменяем
Видео
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Килими
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
- Стълби