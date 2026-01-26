Безжичната електрическа метла KB 5 е идеално междинно почистващо устройство за твърди подове и килими. KB 5 се захранва от литиево-йонна батерия и осигурява изключителна почистваща производителност в компактен дизайн. Тази лека и спестяваща място безжична електрическа метла премахва напълно видимите замърсявания с универсалната си четка. Благодарение на гъвкавата си двойна връзка, тя може без усилие да се побере между столове и под мебели, почиства стълбищата без проблеми и мете ефективно до краищата. Може да се използва за ергономична работа, без да се налага да се навеждате и разполага с функция за автоматично включване/изключване, както и с удобен контейнер за отпадъци, който може да се извади отстрани.