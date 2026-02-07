Роботизираната косачка RCX 4 коси тревни площи до 1500 квадратни метра напълно автоматично, без да са необходими кабели. GPS, RTK антената и AI камерата позволяват навигация без ограничителни кабели. Прецизното позициониране позволява косенето в успоредни линии и завършва работата за възможно най-кратко време. Препятствия като дървета или таралежи се разпознават интелигентно и се избягват на оптимално разстояние. Височината на косене може да се регулира между 2 и 6 сантиметра. Роботизираната косачка картографира работните зони чрез дистанционно управление през приложението или AI разпознаване на повърхността. Могат да се задават работни зони и зони, в които не трябва да се влиза. Чрез приложението могат да се правят индивидуални настройки за графика, поведението при косене и много други за допълнително удобство. Задвижването на всички колела позволява косене на наклони до 60 процента, както и изключително плавно завиване, за да се предпази тревата. Всички основни настройки могат да се четат и регулират на LCD дисплея.