RCX 4
RCX 4 коси напълно автоматично, без използване на кабели, благодарение на GPS, RTK и AI камерата. Със задвижване на всички колела, без усилие се справя дори с трудни терени и щади тревата.
Роботизираната косачка RCX 4 коси тревни площи до 1500 квадратни метра напълно автоматично, без да са необходими кабели. GPS, RTK антената и AI камерата позволяват навигация без ограничителни кабели. Прецизното позициониране позволява косенето в успоредни линии и завършва работата за възможно най-кратко време. Препятствия като дървета или таралежи се разпознават интелигентно и се избягват на оптимално разстояние. Височината на косене може да се регулира между 2 и 6 сантиметра. Роботизираната косачка картографира работните зони чрез дистанционно управление през приложението или AI разпознаване на повърхността. Могат да се задават работни зони и зони, в които не трябва да се влиза. Чрез приложението могат да се правят индивидуални настройки за графика, поведението при косене и много други за допълнително удобство. Задвижването на всички колела позволява косене на наклони до 60 процента, както и изключително плавно завиване, за да се предпази тревата. Всички основни настройки могат да се четат и регулират на LCD дисплея.
Характеристики и предимства
Навигация чрез GPS и RTK
AI камера
Паралелно косене
Задвижване на всички колела
Нежно завиване
Зензор за дъжд
LCD дисплей
Автоматичен график с множество зони
Спецификации
Технически данни
|Ефективност за единица площ (м²)
|1500
|Тип косачка
|Свободно въртящи се ножове
|Брой резци
|3
|Широчина на косене (см)
|22
|Височина на косене (мм)
|20 / 60
|Способност за изкачване (%)
|макс. 60
|Приложение за косене
|Мулчиране
|Навигационна технология
|GPS / RTK / AI камера
|Тип на камерата
|3D stereo
|Определение на площ за косене
|GPS локализиране / Разпознаване на трева
|Най-тясна ширина на коридора (см)
|80
|Брой зони за косене (бр.)
|макс. 10
|Време за зареждане на батерията (мин)
|75
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Волтаж на батерията (В)
|18
|Капацитет на батерията (Ач)
|5
|Изходяща мощност (A)
|3
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|60
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Цвят
|черен
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|680 x 420 x 275
|Продължителност на косене с едно зареждане на батерията (мин)
|90
|Тегло без аксесоари (кг)
|12,42
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|31
Обхват на доставката
- Зарядна станция
- RTK антена
- Колчета за фиксиране на зарядната станция: 8 бр.
- Колчета за фиксиране на RTK антената: 4 бр.
- Винтове за монтиране на RTK антената: 4 бр.
- Ножове и винтове за косене: 9 бр.
Оборудване
- Навигационна система: Систематични линии
- Забранени зони
- Функция за рязане по ръба
- Сензорна технология: Оптичен сензор/ Зензор за дъжд/ Сензор за вдигане/ Сензор против накланяне/ Сензор за сблъсък
- LoRa®
- Управление чрез Аpp (приложение за телефон)
- Свързване чрез WLAN
- Свързване чрез Bluetooth
- интелигентни услуги/функции в приложението
- Заключване с PIN код
- OTA актуализация на фърмуера
- Плаваща режеща платформа
- Задвижване на всички колела
- Дисплей
- забавяне при дъжд
- Брой колела: 3 бр.
- Дръжка за носене
- Защита против кражба
Видео