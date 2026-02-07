RCX 4

RCX 4 коси напълно автоматично, без използване на кабели, благодарение на GPS, RTK и AI камерата. Със задвижване на всички колела, без усилие се справя дори с трудни терени и щади тревата.

Роботизираната косачка RCX 4 коси тревни площи до 1500 квадратни метра напълно автоматично, без да са необходими кабели. GPS, RTK антената и AI камерата позволяват навигация без ограничителни кабели. Прецизното позициониране позволява косенето в успоредни линии и завършва работата за възможно най-кратко време. Препятствия като дървета или таралежи се разпознават интелигентно и се избягват на оптимално разстояние. Височината на косене може да се регулира между 2 и 6 сантиметра. Роботизираната косачка картографира работните зони чрез дистанционно управление през приложението или AI разпознаване на повърхността. Могат да се задават работни зони и зони, в които не трябва да се влиза. Чрез приложението могат да се правят индивидуални настройки за графика, поведението при косене и много други за допълнително удобство. Задвижването на всички колела позволява косене на наклони до 60 процента, както и изключително плавно завиване, за да се предпази тревата. Всички основни настройки могат да се четат и регулират на LCD дисплея.

Характеристики и предимства
Навигация чрез GPS и RTK
AI камера
Паралелно косене
Задвижване на всички колела
Нежно завиване
Зензор за дъжд
LCD дисплей
Автоматичен график с множество зони
Спецификации

Технически данни

Ефективност за единица площ (м²) 1500
Тип косачка Свободно въртящи се ножове
Брой резци 3
Широчина на косене (см) 22
Височина на косене (мм) 20 / 60
Способност за изкачване (%) макс. 60
Приложение за косене Мулчиране
Навигационна технология GPS / RTK / AI камера
Тип на камерата 3D stereo
Определение на площ за косене GPS локализиране / Разпознаване на трева
Най-тясна ширина на коридора (см) 80
Брой зони за косене (бр.) макс. 10
Време за зареждане на батерията (мин) 75
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Волтаж на батерията (В) 18
Капацитет на батерията (Ач) 5
Изходяща мощност (A) 3
Ниво на звукова мощност (дБ(А)) 60
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 100 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Цвят черен
Размери (Д х Ш х В) (мм) 680 x 420 x 275
Продължителност на косене с едно зареждане на батерията (мин) 90
Тегло без аксесоари (кг) 12,42
Тегло вкл. Опаковка (кг) 31

Обхват на доставката

  • Зарядна станция
  • RTK антена
  • Колчета за фиксиране на зарядната станция: 8 бр.
  • Колчета за фиксиране на RTK антената: 4 бр.
  • Винтове за монтиране на RTK антената: 4 бр.
  • Ножове и винтове за косене: 9 бр.

Оборудване

  • Навигационна система: Систематични линии
  • Забранени зони
  • Функция за рязане по ръба
  • Сензорна технология: Оптичен сензор/ Зензор за дъжд/ Сензор за вдигане/ Сензор против накланяне/ Сензор за сблъсък
  • LoRa®
  • Управление чрез Аpp (приложение за телефон)
  • Свързване чрез WLAN
  • Свързване чрез Bluetooth
  • интелигентни услуги/функции в приложението
  • Заключване с PIN код
  • OTA актуализация на фърмуера
  • Плаваща режеща платформа
  • Задвижване на всички колела
  • Дисплей
  • забавяне при дъжд
  • Брой колела: 3 бр.
  • Дръжка за носене
  • Защита против кражба

