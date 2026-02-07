Косачката робот RCX 6 се движи без ограничителна жица благодарение на GPS, RTK антената и AI камерата. Прецизното позициониране позволява косенето в успоредни линии и осигурява ефективна грижа за тревата за възможно най-кратко време. Може да се поддържат до 3000 квадратни метра тревна площ без усилие. Височината на косене между 2 и 10 сантиметра може да се избира и настройва автоматично чрез приложението в зависимост от площта. Освен това основните настройки могат да се четат и коригират на LCD дисплея. Препятствията се разпознават и избягват интелигентно – разстоянието зависи от вида на препятствието. Това позволява на RCX 6 да коси близо до дървета, като същевременно поддържа безопасно разстояние от животни като таралежи. Задвижването на всички колела не само се справя с наклони до 70 процента, но и гарантира, че завоите са особено щадящи за тревата. Работните зони се картографират чрез дистанционно управление чрез приложение или автоматично чрез AI разпознаване на повърхността. Работната зона може да бъде разделена на различни зони и да бъде се обособят забранени зони. Индивидуални настройки за график, поведение при шофиране и много други могат да се регулират чрез приложението.