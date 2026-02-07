RCX 6
Благодарение на задвижването на всички колела, RCX 6 се справя с трудни терени, и също така предпазва тревата. Безжично и напълно автономно косене благодарение на GPS, RTK и AI камерата.
Косачката робот RCX 6 се движи без ограничителна жица благодарение на GPS, RTK антената и AI камерата. Прецизното позициониране позволява косенето в успоредни линии и осигурява ефективна грижа за тревата за възможно най-кратко време. Може да се поддържат до 3000 квадратни метра тревна площ без усилие. Височината на косене между 2 и 10 сантиметра може да се избира и настройва автоматично чрез приложението в зависимост от площта. Освен това основните настройки могат да се четат и коригират на LCD дисплея. Препятствията се разпознават и избягват интелигентно – разстоянието зависи от вида на препятствието. Това позволява на RCX 6 да коси близо до дървета, като същевременно поддържа безопасно разстояние от животни като таралежи. Задвижването на всички колела не само се справя с наклони до 70 процента, но и гарантира, че завоите са особено щадящи за тревата. Работните зони се картографират чрез дистанционно управление чрез приложение или автоматично чрез AI разпознаване на повърхността. Работната зона може да бъде разделена на различни зони и да бъде се обособят забранени зони. Индивидуални настройки за график, поведение при шофиране и много други могат да се регулират чрез приложението.
Характеристики и предимства
Навигация чрез GPS и RTK
AI камера
Паралелно косене
Задвижване на всички колела
Нежно завиване
Автоматично регулиране на височината на косене
Двойна режеща платформа
Зензор за дъжд
LCD дисплей
Автоматичен график с множество зони
Спецификации
Технически данни
|Ефективност за единица площ (м²)
|3000
|Тип косачка
|Свободно въртящи се ножове
|Брой резци
|6
|Широчина на косене (см)
|35
|Височина на косене (см)
|2 / 10
|Способност за изкачване (%)
|макс. 70
|Приложение за косене
|Мулчиране
|Навигационна технология
|GPS / RTK / AI камера
|Тип на камерата
|3D stereo
|Определение на площ за косене
|GPS локализиране / Разпознаване на трева
|Най-тясна ширина на коридора (см)
|80
|Брой зони за косене (бр.)
|макс. 10
|Време за зареждане на батерията (мин)
|35
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Волтаж на батерията (В)
|18
|Капацитет на батерията (Ач)
|5
|Изходяща мощност (A)
|5
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|60
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Цвят
|черен
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|868 x 535 x 297
|Размери на робота (Д х Ш х В) (мм)
|735 x 510 x 270
|Тегло на робота (кг)
|14,4
|Продължителност на косене с едно зареждане на батерията (мин)
|75
|Тегло без аксесоари (кг)
|14,4
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|29,8
Обхват на доставката
- Зарядна станция
- RTK антена
- Колчета за фиксиране на зарядната станция: 8 бр.
- Колчета за фиксиране на RTK антената: 4 бр.
- Винтове за монтиране на RTK антената: 4 бр.
- Ножове и винтове за косене: 18 бр.
Оборудване
- Навигационна система: Систематични линии
- Забранени зони
- Функция за рязане по ръба
- Сензорна технология: Оптичен сензор/ Зензор за дъжд/ Сензор за вдигане/ Сензор против накланяне/ Сензор за сблъсък
- LoRa®
- Управление чрез Аpp (приложение за телефон)
- Свързване чрез WLAN
- Свързване чрез Bluetooth
- интелигентни услуги/функции в приложението
- Заключване с PIN код
- OTA актуализация на фърмуера
- Плаваща режеща платформа
- Задвижване на всички колела
- Дисплей
- забавяне при дъжд
- Брой колела: 3 бр.
- Светлини
- Дръжка за носене
- Защита против кражба
Видео
Сфера на приложение
- Всички видове тревни площи с трева до 10 cm височина и наклон до 70 процента