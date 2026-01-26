RCV 5 Comfort
RCV 5 Comfort използва LiDAR навигация, AI и двойна лазерна система за навигация около препятствия. Управляван чрез приложение, той почиства килими и твърди подове автономно и може да мие.
RCV 5 Comfort съчетава изкуствен интелект с двойна лазерна система и камера за откриване на препятствия като кабели или обувки и безопасно предвижване около тях. Сухата мръсотия се транспортира надеждно в контейнера за отпадъци чрез въртяща се четка, странични четки и мощен вентилатор. Ултразвуков сензор открива килимите и активира автоматично усилване на режима на засмукване. Като опция RCV 5 може да разполага с устройство за бърсане, така че да може и да мие подовете. Когато е в режим на миене, роботът автоматично избягва килимите. С помощта на LiDAR, RCV 5 създава карта на стаята, която може да бъде персонализирана в приложението. Това ви позволява да определите зони, които трябва да се почистват само с прахосмукачка или само да се бършат. Роботът се активира от приложението, по предварително зададен график или чрез натискане на бутон. Състоянието на почистване може да се проследи в приложението. В случай на проблеми RCV 5 изпраща известия чрез гласов изход. Когато задачата му приключи или междувременно, ако е необходимо, той автоматично се връща към интелигентната станция за зареждане и самоизпразване, където автоматично изпразва контейнера за прах и презарежда батерията си.
Характеристики и предимства
Мокро почистванеЗа още по-добри резултати от почистването, RCV 5 може да намокри и моп. Ако е необходимо, използвайте модула за избърсване с микрофибърна кърпа, напълнете резервоара за прясна вода и сте готови. Почистващият робот RCV 5 може да се използва само за сухо почистване, само за мокро почистване или с двете опции заедно в режим на комбинирано почистване.
Прецизна навигация с помощта на изкуствен интелектС бърза, стабилна LiDAR навигация, роботът сканира и картографира стаите с прецизност, осигурявайки най-добрата ориентация за надеждно почистване дори на тъмно. Сензорът с двоен лазер и камерата на робота му позволяват да разпознава малки или плоски обекти, които са твърде малки за системата LiDAR (напр. обувки, чорапи или кабели). Ако системата с двойна лазерна камера открие препятствия, тя ги включва в картата. Роботът ги заобикаля с интелигентна навигационна маневра, избягвайки засядане или причиняване на щети.
Автоматично изпразване на прахАвтоматичното изпразване на контейнера за прах значително удължава времето за автономно почистване на RCV 5. Контейнерът за прах на RCV 5 не е необходимо да се изпразва ръчно, което елиминира контакта с прах и мръсотия. Рутинното изпразване на контейнера за прах гарантира, че всмукателната мощност на RCV 5 е винаги висока.
Откриване на килими и автоматично усилване
- RCV 5 автоматично открива повърхности с мокет с ултразвуков сензор и ги показва на картата в приложението.
- Ако е активирано мокро почистване, роботът избягва засечените мокетени повърхности и ги заобикаля.
- Функцията Auto Boost увеличава силата на засмукване върху повърхности с мокет, колкото е необходимо за още по-добри резултати от почистването.
Регулиране на параметрите на почистване
- Дефиниране на различни параметри за почистване в приложението за отделни зони на помещения (напр. мощност на засмукване или обем на водата, брой почиствания на повърхност).
Удобно се управлява през приложението чрез WiFi
- Приложението може да се използва за адаптиране на много от настройките към индивидуалните предпочитания.
- С помощта на приложението можете да конфигурирате почистващия робот RCV 5 и да го управлявате от всяко място. Дори да не си вкъщи.
- Информация за текущото състояние на устройството и дисплей, показващ текущия напредък на почистването, са достъпни чрез приложението.
Прецизно картографиране с много опции за персонализиране
- Приложението може да съхранява множество карти, напр. за различни етажи.
- Възможно е да определите зони, в които не желаете роботът да отива и да почиства (напр. драскалка за котки, зони за игра в детските стаи или препятствия, които роботът не може да заобиколи).
- Определяне на избрани зони, които трябва да бъдат почистени многократно, почистени в режим на интензивно почистване или избърсани с повече вода.
Гласова команда
- Винаги добре информиран: RCV 5 използва гласови съобщения, за да предостави важна информация и да сподели текущото състояние.
- Ако роботизираната прахосмукачка RCV 5 се нуждае от помощ или услуга, в много ситуации тя ще ви уведоми чрез гласово съобщение.
Защита на данните и актуализации
- Като производител със седалище в Германия, Kärcher отдава голямо значение на защитата на данните и полага изключителни грижи, за да осигури спазването на всички приложими законови изисквания в това отношение.
- Целият трансфер на данни между приложението Home Robots на вашия смартфон и вашата роботизирана прахосмукачка и моп се извършва чрез облак до сървъри, разположени само в Германия.
- Редовните актуализации подобряват и разширяват работата на роботизираната прахосмукачка и приложението. Това също означава, че сигурността на системата се актуализира постоянно, за да съответства на текущите спецификации.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
- Филтърната торба от флийс надеждно улавя прах и мръсотия.
- Уловената мръсотия се изхвърля лесно и хигиенично.
- Когато филтърната торба от флийс се извади от станцията, тя веднага се затваря автоматично. По този начин мръсотията остава сигурно в торбата, а прахът е надеждно предпазен от излизане при смяна на торбата.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Време за зареждане на акумулаторните батерии (мин)
|230
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Капацитет на батерията (Ач)
|5,2
|Продължителност на чистенето с едно зареждане (мин)
|120
|Ефективнот за единица площ (в зависимост от режима на почистване) (м²/ч)
|85
|Контейнер за отпадъци (мл)
|330
|Резервоар за чиста вода (мл)
|240
|Всмукателна мощност (Pa)
|5000
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|66
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Цвят
|Бял
|Тегло на роботизираната прахосмукачка (вкл. модул за почистване и кърпа за почистване) (кг)
|3,9
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|12,5
|Височина на прахосмукачка робот (мм)
|97
|Диаметър на робота (мм)
|350
|Размери на зарядната станция (Д х Ш х В) (мм)
|135 x 150 x 99
Обхват на доставката
- Четка за почистване
- Странична четка: 2 x
- Филтър: 2 x
- Инструмент за почистване
- Устройство за избърсване
- Mикрофибърна кърпа: 2 x
- Контейнер за отпадъци
- Резервоар за чиста вода
Оборудване
- Автономно почистване
- Сензори срещу падане
- Сензор за килими
- Станция за зареждане
- Управление чрез Аpp (приложение за телефон)
- Свързване чрез WLAN
- интелигентни услуги/функции в приложението
- Гласова команда
- Лазерна навигационна система (LiDAR)
- Лазерен сензор и камера
- Таймер програма: възможност за различни настройки за работа
- Различни режими: Сухо почистване/ Мокро почистване/ Комбинирано почистване (мокро и сухо)/ Автоматична система/ Спот
Сфера на приложение
- Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
- На килими с нисък косъм