RCV 5 Comfort

RCV 5 Comfort използва LiDAR навигация, AI и двойна лазерна система за навигация около препятствия. Управляван чрез приложение, той почиства килими и твърди подове автономно и може да мие.

RCV 5 Comfort съчетава изкуствен интелект с двойна лазерна система и камера за откриване на препятствия като кабели или обувки и безопасно предвижване около тях. Сухата мръсотия се транспортира надеждно в контейнера за отпадъци чрез въртяща се четка, странични четки и мощен вентилатор. Ултразвуков сензор открива килимите и активира автоматично усилване на режима на засмукване. Като опция RCV 5 може да разполага с устройство за бърсане, така че да може и да мие подовете. Когато е в режим на миене, роботът автоматично избягва килимите. С помощта на LiDAR, RCV 5 създава карта на стаята, която може да бъде персонализирана в приложението. Това ви позволява да определите зони, които трябва да се почистват само с прахосмукачка или само да се бършат. Роботът се активира от приложението, по предварително зададен график или чрез натискане на бутон. Състоянието на почистване може да се проследи в приложението. В случай на проблеми RCV 5 изпраща известия чрез гласов изход. Когато задачата му приключи или междувременно, ако е необходимо, той автоматично се връща към интелигентната станция за зареждане и самоизпразване, където автоматично изпразва контейнера за прах и презарежда батерията си.

Характеристики и предимства
Прахосмукачка робот с функция бърсане RCV 5 Comfort: Мокро почистване
Мокро почистване
За още по-добри резултати от почистването, RCV 5 може да намокри и моп. Ако е необходимо, използвайте модула за избърсване с микрофибърна кърпа, напълнете резервоара за прясна вода и сте готови. Почистващият робот RCV 5 може да се използва само за сухо почистване, само за мокро почистване или с двете опции заедно в режим на комбинирано почистване.
Прахосмукачка робот с функция бърсане RCV 5 Comfort: Прецизна навигация с помощта на изкуствен интелект
Прецизна навигация с помощта на изкуствен интелект
С бърза, стабилна LiDAR навигация, роботът сканира и картографира стаите с прецизност, осигурявайки най-добрата ориентация за надеждно почистване дори на тъмно. Сензорът с двоен лазер и камерата на робота му позволяват да разпознава малки или плоски обекти, които са твърде малки за системата LiDAR (напр. обувки, чорапи или кабели). Ако системата с двойна лазерна камера открие препятствия, тя ги включва в картата. Роботът ги заобикаля с интелигентна навигационна маневра, избягвайки засядане или причиняване на щети.
Прахосмукачка робот с функция бърсане RCV 5 Comfort: Автоматично изпразване на прах
Автоматично изпразване на прах
Автоматичното изпразване на контейнера за прах значително удължава времето за автономно почистване на RCV 5. Контейнерът за прах на RCV 5 не е необходимо да се изпразва ръчно, което елиминира контакта с прах и мръсотия. Рутинното изпразване на контейнера за прах гарантира, че всмукателната мощност на RCV 5 е винаги висока.
Откриване на килими и автоматично усилване
  • RCV 5 автоматично открива повърхности с мокет с ултразвуков сензор и ги показва на картата в приложението.
  • Ако е активирано мокро почистване, роботът избягва засечените мокетени повърхности и ги заобикаля.
  • Функцията Auto Boost увеличава силата на засмукване върху повърхности с мокет, колкото е необходимо за още по-добри резултати от почистването.
Регулиране на параметрите на почистване
  • Дефиниране на различни параметри за почистване в приложението за отделни зони на помещения (напр. мощност на засмукване или обем на водата, брой почиствания на повърхност).
Удобно се управлява през приложението чрез WiFi
  • Приложението може да се използва за адаптиране на много от настройките към индивидуалните предпочитания.
  • С помощта на приложението можете да конфигурирате почистващия робот RCV 5 и да го управлявате от всяко място. Дори да не си вкъщи.
  • Информация за текущото състояние на устройството и дисплей, показващ текущия напредък на почистването, са достъпни чрез приложението.
Прецизно картографиране с много опции за персонализиране
  • Приложението може да съхранява множество карти, напр. за различни етажи.
  • Възможно е да определите зони, в които не желаете роботът да отива и да почиства (напр. драскалка за котки, зони за игра в детските стаи или препятствия, които роботът не може да заобиколи).
  • Определяне на избрани зони, които трябва да бъдат почистени многократно, почистени в режим на интензивно почистване или избърсани с повече вода.
Гласова команда
  • Винаги добре информиран: RCV 5 използва гласови съобщения, за да предостави важна информация и да сподели текущото състояние.
  • Ако роботизираната прахосмукачка RCV 5 се нуждае от помощ или услуга, в много ситуации тя ще ви уведоми чрез гласово съобщение.
Защита на данните и актуализации
  • Като производител със седалище в Германия, Kärcher отдава голямо значение на защитата на данните и полага изключителни грижи, за да осигури спазването на всички приложими законови изисквания в това отношение.
  • Целият трансфер на данни между приложението Home Robots на вашия смартфон и вашата роботизирана прахосмукачка и моп се извършва чрез облак до сървъри, разположени само в Германия.
  • Редовните актуализации подобряват и разширяват работата на роботизираната прахосмукачка и приложението. Това също означава, че сигурността на системата се актуализира постоянно, за да съответства на текущите спецификации.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
  • Филтърната торба от флийс надеждно улавя прах и мръсотия.
  • Уловената мръсотия се изхвърля лесно и хигиенично.
  • Когато филтърната торба от флийс се извади от станцията, тя веднага се затваря автоматично. По този начин мръсотията остава сигурно в торбата, а прахът е надеждно предпазен от излизане при смяна на торбата.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Време за зареждане на акумулаторните батерии (мин) 230
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Капацитет на батерията (Ач) 5,2
Продължителност на чистенето с едно зареждане (мин) 120
Ефективнот за единица площ (в зависимост от режима на почистване) (м²/ч) 85
Контейнер за отпадъци (мл) 330
Резервоар за чиста вода (мл) 240
Всмукателна мощност (Pa) 5000
Ниво на звукова мощност (дБ(А)) 66
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 100 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Цвят Бял
Тегло на роботизираната прахосмукачка (вкл. модул за почистване и кърпа за почистване) (кг) 3,9
Тегло вкл. Опаковка (кг) 12,5
Височина на прахосмукачка робот (мм) 97
Диаметър на робота (мм) 350
Размери на зарядната станция (Д х Ш х В) (мм) 135 x 150 x 99

Обхват на доставката

  • Четка за почистване
  • Странична четка: 2 x
  • Филтър: 2 x
  • Инструмент за почистване
  • Устройство за избърсване
  • Mикрофибърна кърпа: 2 x
  • Контейнер за отпадъци
  • Резервоар за чиста вода

Оборудване

  • Автономно почистване
  • Сензори срещу падане
  • Сензор за килими
  • Станция за зареждане
  • Управление чрез Аpp (приложение за телефон)
  • Свързване чрез WLAN
  • интелигентни услуги/функции в приложението
  • Гласова команда
  • Лазерна навигационна система (LiDAR)
  • Лазерен сензор и камера
  • Таймер програма: възможност за различни настройки за работа
  • Различни режими: Сухо почистване/ Мокро почистване/ Комбинирано почистване (мокро и сухо)/ Автоматична система/ Спот
Сфера на приложение
  • Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
  • На килими с нисък косъм
Аксесоари