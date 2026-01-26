RCV 5 Comfort съчетава изкуствен интелект с двойна лазерна система и камера за откриване на препятствия като кабели или обувки и безопасно предвижване около тях. Сухата мръсотия се транспортира надеждно в контейнера за отпадъци чрез въртяща се четка, странични четки и мощен вентилатор. Ултразвуков сензор открива килимите и активира автоматично усилване на режима на засмукване. Като опция RCV 5 може да разполага с устройство за бърсане, така че да може и да мие подовете. Когато е в режим на миене, роботът автоматично избягва килимите. С помощта на LiDAR, RCV 5 създава карта на стаята, която може да бъде персонализирана в приложението. Това ви позволява да определите зони, които трябва да се почистват само с прахосмукачка или само да се бършат. Роботът се активира от приложението, по предварително зададен график или чрез натискане на бутон. Състоянието на почистване може да се проследи в приложението. В случай на проблеми RCV 5 изпраща известия чрез гласов изход. Когато задачата му приключи или междувременно, ако е необходимо, той автоматично се връща към интелигентната станция за зареждане и самоизпразване, където автоматично изпразва контейнера за прах и презарежда батерията си.