Бързо пречистване на въздуха в помещения до 40 m²* – компактният въздухопречиствател AF 20 с H13 филтрация и активен въглен надеждно премахва патогени, фин прах, алергени и миризми.

Перфектно пречистване на въздуха за малки стаи, детски стаи и индивидуални работни пространства – AF 20 пречиства въздуха в помещенията от алергени, замърсители и патогени чрез своята многослойна филтърна система. Допълнителните функции включват пълнеж с активен въглен, както и дисплей за буквено-цифрово показване на качеството на въздуха в частици PM2.5 в µg/m³, качеството на въздуха чрез цветен код. Пречиствателят на въздуха също така е отличен избор поради своята функция на таймер, заключване за безопасност за деца, нощен режим и ултра-безшумна работа, както и ефективност на филтъра от 99,95% за 0,3 µm частици и висококачествен лазерен сензор за автоматичния режим. Това означава, че автоматичният режим и нивото на производителност се адаптират към нивото на замърсяване на въздуха. Освен това има живот на филтъра от около една година, в зависимост от замърсяването на въздуха и интензивността на употреба.

Характеристики и предимства
Пречиствател на въздух AF 20: Филтър High Protect 13
Филтър High Protect 13
HEPA филтър за отстраняване на патогени и аерозоли. За свързване на миризми и химически изпарения.
Пречиствател на въздух AF 20: Двойна система за всмукване на въздух
Двойна система за всмукване на въздух
Благодарение на всмукването на въздух от двете страни се гарантира висока скорост на въздушния поток.
Пречиствател на въздух AF 20: Дисплей
Дисплей
Индикация за качеството на въздуха в µg/m³, както и за филтъра и състоянието на устройството.
Тиха работа
  • Плавно работещи двигатели и вентилатори, тихи въздуховоди.
Автоматичен режим
  • Сензорът управлява автоматичния режим и адаптира нивото на производителност към качеството на въздуха.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 100 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Мощност на свързване (Вт) 24
Подходящ за стаи с размер (м²) до 40
Въздушен поток (м³/ч) до 220
Ефективност на филтъра според размера на частиците (мкм) 0,3 мкм >= 99,95 %
Настройки на мощността 3
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 3,02
Тегло вкл. Опаковка (кг) 4
Размери (Д х Ш х В) (мм) 220 x 220 x 346

* Препоръчителен размер на стаята въз основа на височина на тавана от 3 m и обмен на въздух три пъти на час за работа при най-високо ниво на производителност.

Оборудване

  • Двойна филтърна система
  • Индикатор за смяна на филтъра
  • Дисплей за качеството на въздух
  • Работа на устройството със сензорна функция
  • Автоматичен режим
  • Нощен режим
  • Фунция за заключване
  • Таймер програма
Сфера на приложение
  • Интериори
