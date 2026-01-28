AF 20
Бързо пречистване на въздуха в помещения до 40 m²* – компактният въздухопречиствател AF 20 с H13 филтрация и активен въглен надеждно премахва патогени, фин прах, алергени и миризми.
Перфектно пречистване на въздуха за малки стаи, детски стаи и индивидуални работни пространства – AF 20 пречиства въздуха в помещенията от алергени, замърсители и патогени чрез своята многослойна филтърна система. Допълнителните функции включват пълнеж с активен въглен, както и дисплей за буквено-цифрово показване на качеството на въздуха в частици PM2.5 в µg/m³, качеството на въздуха чрез цветен код. Пречиствателят на въздуха също така е отличен избор поради своята функция на таймер, заключване за безопасност за деца, нощен режим и ултра-безшумна работа, както и ефективност на филтъра от 99,95% за 0,3 µm частици и висококачествен лазерен сензор за автоматичния режим. Това означава, че автоматичният режим и нивото на производителност се адаптират към нивото на замърсяване на въздуха. Освен това има живот на филтъра от около една година, в зависимост от замърсяването на въздуха и интензивността на употреба.
Характеристики и предимства
Филтър High Protect 13HEPA филтър за отстраняване на патогени и аерозоли. За свързване на миризми и химически изпарения.
Двойна система за всмукване на въздухБлагодарение на всмукването на въздух от двете страни се гарантира висока скорост на въздушния поток.
ДисплейИндикация за качеството на въздуха в µg/m³, както и за филтъра и състоянието на устройството.
Тиха работа
- Плавно работещи двигатели и вентилатори, тихи въздуховоди.
Автоматичен режим
- Сензорът управлява автоматичния режим и адаптира нивото на производителност към качеството на въздуха.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Мощност на свързване (Вт)
|24
|Подходящ за стаи с размер (м²)
|до 40
|Въздушен поток (м³/ч)
|до 220
|Ефективност на филтъра според размера на частиците (мкм)
|0,3 мкм >= 99,95 %
|Настройки на мощността
|3
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,02
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|4
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|220 x 220 x 346
* Препоръчителен размер на стаята въз основа на височина на тавана от 3 m и обмен на въздух три пъти на час за работа при най-високо ниво на производителност.
Оборудване
- Двойна филтърна система
- Индикатор за смяна на филтъра
- Дисплей за качеството на въздух
- Работа на устройството със сензорна функция
- Автоматичен режим
- Нощен режим
- Фунция за заключване
- Таймер програма
Видео
Сфера на приложение
- Интериори