Перфектно пречистване на въздуха за малки стаи, детски стаи и индивидуални работни пространства – AF 20 пречиства въздуха в помещенията от алергени, замърсители и патогени чрез своята многослойна филтърна система. Допълнителните функции включват пълнеж с активен въглен, както и дисплей за буквено-цифрово показване на качеството на въздуха в частици PM2.5 в µg/m³, качеството на въздуха чрез цветен код. Пречиствателят на въздуха също така е отличен избор поради своята функция на таймер, заключване за безопасност за деца, нощен режим и ултра-безшумна работа, както и ефективност на филтъра от 99,95% за 0,3 µm частици и висококачествен лазерен сензор за автоматичния режим. Това означава, че автоматичният режим и нивото на производителност се адаптират към нивото на замърсяване на въздуха. Освен това има живот на филтъра от около една година, в зависимост от замърсяването на въздуха и интензивността на употреба.