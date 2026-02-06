AF 50

Пречиствателят на въздух AF 50 с лазерна сензорна технология, автоматичен режим, дисплей, H13 филтрация и филтрация с активен въглен премахва патогени, фин прах, алергени и миризми в помещения с размери от 50 до 100 m².

Перфектно пречистване на въздуха за по-големи вътрешни пространства, всекидневни и работни места: AF 50 пречиства въздуха в помещенията от алергени, замърсители и патогени чрез своята многослойна филтърна система. Допълнителните характеристики включват: Пълнеж с активен въглен, както и дисплей за буквено-цифрово показване на качеството на въздуха в частици PM2.5 в µg/m³, качеството на въздуха чрез цветен код, температурата и относителната влажност. Пречиствателят на въздуха също така е отличен избор поради своята функция на таймер, заключване за безопасност за деца, нощен режим и ултра-безшумна работа, както и ефективност на филтъра от 99,95% за 0,3 µm частици и висококачествен лазерен сензор за автоматичния режим. Това означава, че автоматичният режим и нивото на производителност се настройват автоматично спрямо степента на замърсяване на въздуха. Освен това филтърът има експлоатационен живот от около една година, в зависимост от нивото на замърсяване на въздуха и интензивността, с която се използва.

Характеристики и предимства
Пречиствател на въздух AF 50: Филтър High Protect 13
Нов H13 филтър за отстраняване на патогени и аерозоли. За свързване на миризми и химически изпарения.
Пречиствател на въздух AF 50: Двойна система за всмукване на въздух
Благодарение на всмукването на въздух от двете страни се гарантира висока скорост на въздушния поток.
Пречиствател на въздух AF 50: Цветен дисплей
Показва температурата, влажността, качеството на въздуха и състоянието на филтъра и устройството.
4 въртящи се ролки
  • За пълна мобилност.
Тиха работа
  • Плавно работещи двигатели и вентилатори, тихи въздуховоди.
Автоматичен режим
  • Сензорът управлява автоматичния режим и адаптира нивото на производителност към качеството на въздуха.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Мощност на свързване (Вт) 50
Подходящ за стаи с размер (м²) до 100
Въздушен поток (м³/ч) макс. 520
Ефективност на филтъра според размера на частиците (мкм) 0,3 мкм >= 99,95 %
Настройки на мощността 5
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 9,3
Тегло вкл. Опаковка (кг) 10,5
Размери (Д х Ш х В) (мм) 290 x 290 x 580

* Препоръчителен размер на стаята въз основа на височина на тавана от 3 m и обмен на въздух три пъти на час за работа при най-високо ниво на производителност.

Оборудване

  • Двойна филтърна система
  • Индикатор за смяна на филтъра
  • Дисплей за качеството на въздух
  • Показване на температурата
  • Показване на относителната влажност на въздуха
  • Работа на устройството със сензорна функция
  • Автоматичен режим
  • Нощен режим
  • Фунция за заключване
  • Таймер програма
Пречиствател на въздух AF 50
Видео

Сфера на приложение
  • Интериори
Аксесоари