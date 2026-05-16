AF 50 Signature Line
Луксозен пречиствател на въздух AF 50 с лазерна сензорна технология, автоматичен режим, HEPA филтрация и активен въглен, премахва патогени, фин прах, алергени и миризми в помещения от 50 m² ¹⁾-100 m².
Само най-иновативните ни продукти с висока производителност носят подписа на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер. Това прави новия луксозен AF 50 Signature Line разпознаваем като най-доброто устройство на Kärcher в своята категория. Ако някога сте се чудили колко важен е въздухът, който дишате, всичко, което трябва да направите, е да задържите дъха си за няколко секунди и ще разберете. За щастие само стилният дизайн на нашия най-мощен пречиствател на въздух, AF 50 Signature Line, ще ви спре дъха. Със своя високоефективен HEPA филтър със съдържание на активен въглен, той надеждно филтрира фин прах, алергени, патогени и дори миризми и химически изпарения от въздуха, който дишате. Благодарение на интелигентния автоматичен режим, той непрекъснато регулира мощността, за да отговаря на качеството на въздуха и не оставя нищо след себе си освен чист въздух и истинско УАУ.
Характеристики и предимства
Signature Line предимстваПодписът на основателя на компанията Алфред Керхер маркира продукта като най-добър уред Керхер в своята категория. Други изключителни предимства включват съвети в приложението и удължена гаранция.
Филтър High Protect 13HEPA филтър за отстраняване на патогени и аерозоли За свързване на миризми и химически изпарения.
Цветен дисплейПоказва температурата, влажността, качеството на въздуха и състоянието на филтъра и устройството.
Двойна система за всмукване на въздух
- Благодарение на всмукването на въздух от двете страни се гарантира висока скорост на въздушния поток.
4 въртящи се ролки
- За увеличаване на мобилността.
Тиха работа
- Плавно работещ мотор и вентилатор плюс тих въздушен поток.
Автоматичен режим
- Сензорът управлява автоматичния режим и адаптира нивото на производителност към качеството на въздуха.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Мощност на свързване (Вт)
|50
|Подходящ за стаи с размер (м²)
|до 100
|Въздушен поток (м³/ч)
|макс. 520
|Ефективност на филтъра според размера на частиците (мкм)
|0,3 мкм >= 99,95 %
|Настройки на мощността
|5
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|9,3
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|11,35
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Препоръчителен размер на помещението е базиран на височина на тавана 3 м и трикратна смяна на въздуха на час за работа на най-високата степен на мощност.
Оборудване
- Двойна филтърна система
- Индикатор за смяна на филтъра
- Дисплей за качеството на въздух
- Дисплей за температура
- Показване на относителната влажност на въздуха
- Работа на устройството със сензорна функция
- Автоматичен режим
- Нощен режим
- Фунция за заключване
- Таймер програма
Сфера на приложение
- Интериори