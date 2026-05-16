AF 50 Signature Line

Луксозен пречиствател на въздух AF 50 с лазерна сензорна технология, автоматичен режим, HEPA филтрация и активен въглен, премахва патогени, фин прах, алергени и миризми в помещения от 50 m² ¹⁾-100 m².

Само най-иновативните ни продукти с висока производителност носят подписа на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер. Това прави новия луксозен AF 50 Signature Line разпознаваем като най-доброто устройство на Kärcher в своята категория. Ако някога сте се чудили колко важен е въздухът, който дишате, всичко, което трябва да направите, е да задържите дъха си за няколко секунди и ще разберете. За щастие само стилният дизайн на нашия най-мощен пречиствател на въздух, AF 50 Signature Line, ще ви спре дъха. Със своя високоефективен HEPA филтър със съдържание на активен въглен, той надеждно филтрира фин прах, алергени, патогени и дори миризми и химически изпарения от въздуха, който дишате. Благодарение на интелигентния автоматичен режим, той непрекъснато регулира мощността, за да отговаря на качеството на въздуха и не оставя нищо след себе си освен чист въздух и истинско УАУ.

Характеристики и предимства
Пречиствател на въздух AF 50 Signature Line: Signature Line предимства
Signature Line предимства
Подписът на основателя на компанията Алфред Керхер маркира продукта като най-добър уред Керхер в своята категория. Други изключителни предимства включват съвети в приложението и удължена гаранция.
Пречиствател на въздух AF 50 Signature Line: Филтър High Protect 13
Филтър High Protect 13
HEPA филтър за отстраняване на патогени и аерозоли За свързване на миризми и химически изпарения.
Пречиствател на въздух AF 50 Signature Line: Цветен дисплей
Цветен дисплей
Показва температурата, влажността, качеството на въздуха и състоянието на филтъра и устройството.
Двойна система за всмукване на въздух
  • Благодарение на всмукването на въздух от двете страни се гарантира висока скорост на въздушния поток.
4 въртящи се ролки
  • За увеличаване на мобилността.
Тиха работа
  • Плавно работещ мотор и вентилатор плюс тих въздушен поток.
Автоматичен режим
  • Сензорът управлява автоматичния режим и адаптира нивото на производителност към качеството на въздуха.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Мощност на свързване (Вт) 50
Подходящ за стаи с размер (м²) до 100
Въздушен поток (м³/ч) макс. 520
Ефективност на филтъра според размера на частиците (мкм) 0,3 мкм >= 99,95 %
Настройки на мощността 5
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 9,3
Тегло вкл. Опаковка (кг) 11,35
Размери (Д х Ш х В) (мм) 290 x 290 x 580

¹⁾ Препоръчителен размер на помещението е базиран на височина на тавана 3 м и трикратна смяна на въздуха на час за работа на най-високата степен на мощност.

Оборудване

  • Двойна филтърна система
  • Индикатор за смяна на филтъра
  • Дисплей за качеството на въздух
  • Дисплей за температура
  • Показване на относителната влажност на въздуха
  • Работа на устройството със сензорна функция
  • Автоматичен режим
  • Нощен режим
  • Фунция за заключване
  • Таймер програма
Пречиствател на въздух AF 50 Signature Line
Пречиствател на въздух AF 50 Signature Line
Сфера на приложение
  • Интериори
Аксесоари