Не може да бъде по-просто и по-чисто от това

Единната филтърна система, включваща - метален груб филтър за замърсяване и устойчив на пламък плоско нагънат филтър, може да бъде премахната с едно движение, без пепелта и прахта да паднат навън.

Друго практично приложение: пепелта може да бъде отстранена комфортно и безопасно благодарение на дръжката на контейнера. Ръцете и пода остават чисти и неопетнени!

Чудесно почистване: интегрираният изходящ филтър на AD 4 Premium не позволява никаква мръсотия да излезе навън и дори филтрира малките твърди частици и прах.