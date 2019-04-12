Акумулаторни сухо/мокро смукачки
Неограничена свобода – независимо дали в градинската барака, в колата или във вътрешния двор: универсалните 18 V/36 V безкабелни сухо/мокро смукачки обявяват война на всякаква мръсотия и съчетават предимствата на акумулаторните смукачки за мокро и сухо почистване. Независимо дали върху мокра или суха мръсотия, сменяемата батерия Kärcher Battery Power дава възможност уредите да са готови за използване по всяко време – дори ако наблизо няма електрически контакт. И за още по-голяма гъвкавост, батериите могат да се използват и в други устройства на 18 V или 36 V акумулаторна платформа Kärcher Battery Power.
Продукти
НЯМА СТОП ЗА ВАШЕТО УАУ.
Абсолютно никакви кабели за абсолютна свобода.Без повече кабели, които да я завържат, вашата WD 3-18 не познава ограничения. Така че защо трябва вие да се ограничавате? Продължете да изпълнявате желанията си в дома си и далеч от него, благодарение на технологията real-time, която винаги ви уведомява колко заряд на батерията и време за работа ви остават. И както вече ви научихме – мокро или сухо, грубо или фино, отвътре или отвън – просто няма значение. Превъзходната мощност на засмукване в гамата WD Battery и ефективното отстраняване на мръсотия без остатъци върху всички подови повърхности ще върнат УАУ навсякъде, през цялото време.
Характеристики
18 V сменяема батерия – съвместима с всички устройства на акумулаторната платформат 18 V Kärcher Battery Power.
Състоянието на батерията се показва на LCD дисплея през цялото време (технология реално време).
Практично съхранение на аксесоари: Спестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари.
Съхранение на маркуча на главата на устройството: Смукателният маркуч може да се съхранява по начин, който спестява място, като се окачи на главата на устройството.
Функция продухване за труднодостъпни места.
Лесно мокро почистване с прахосмукачка – за големи и малки количества вода.
Ергономично оформена дръжка за носене.
18 V + 18 V = 36 V мощност: Мощен 36 V мотор захранван от две 18 V литиево-йонни батерии.
Патентована технология за изваждане на филтъра: Отстраняването на филтъра чрез отваряне на кутията на филтъра е толкова лесно, че отнема само секунди – и няма нужда от контакт с мръсотия.
Акценти
Максимална свобода на движение и незабавна готовност за употреба
Трябва да почистите с прахосмукачка кола без електрически контакт наблизо? Бутилка с вода е паднала на пода? Това не е проблем благодарение на акумулаторните уреди WD: Безкабелна смукачка за мокро и сухо почистване в едно устройство.
18 V батерия Kärcher
Комплект компактни батерии WD 1
Напрежение: 18 V
Номинална входна мощност: 230 W
Капацитет на контейнера: 7 л
Дължина на смукателния маркуч: 1.20 м
Време за работа на батерията: Прибл. 10 минути* min*
Тегло без аксесоари: 3.1 kg
Накрайник за фуги: Да
Накрайник за тапицерия: Да
Накрайник за под: Не
Включено зарядно за батерии: Захранване на батерията 18 V стандартно зарядно устройство
Включена батерия: 18 V/2.5 Ah
* Максимална производителност с 18 V/2,5 Ah сменяема батерия Kärcher Battery Power
Трябва бързо да почистите с прахосмукачка колата си? Няма проблеми! Благодарение на специалните аксесоари за вътрешно почистване на автомобила и компактния дизайн, акумулаторната сухо/мокро смукачка от акумулаторната платформа 18 V Kärcher Battery Power впечатлява със своята гъвкавост и разширява границите на почистването. Миниатюрна електроцентрала!
WD 2-18 Battery Set
Напрежение: 18 V
Номинална входна мощност: 225 W
Капацитет на контейнера: 12 л
Дължина на смукателния маркуч: 1.80 м
Време за работа на батерията: 10 мин*
Тегло без аксесоари: 3.6 кг
Накрайник за фуги: Да
Накрайник за тапицерия: Не
Накрайник за под: Да
Включено зарядно за батерии: Захранване на батерията 18 V стандартно зарядно устройство
Включена батерия: 18 V/2.5 Ah
* Максимална производителност с 18 V/2,5 Ah сменяема батерия Kärcher Battery Power
Компактна и гъвкава. Акумулаторната смукачка WD 2-18, която лесно се справя и със сухата мръсотия, предлага добра всмукателна мощност и висока степен на гъвкавост на приложение. В сравнение с по-малкия WD 1 Compact, WD 2-18 се предлага с подова дюза и колела и предлага 5 литра по-голям контейнер за отпадаци.
WD 3-18 S Battery Set
Напрежение: 18 V
Номинална входна мощност: 225 W
Капацитет на контейнера: 17 л
Дължина на смукателния маркуч: 2.0 m
Време за работа на батерията: 20 min*
Тегло без аксесоари: 3.6 кг
Накрайник за фуги: Да
Накрайник за тапицерия: Не
Накрайник за под: Да
Включено зарядно за батерии: Захранване на батерията 18 V стандартно зарядно устройство
Включена батерия: 18 V/5.0 Ah
* Максимална производителност с 18 V/5,0 Ah сменяема батерия Kärcher Battery Power
За справяне с още повече мръсотия, също и при мокро почистване: WD 3-18 S с контейнер от неръждаема стомана. Тя предлага допълнителен капацитет на контейнера от 5 литра в сравнение с WD 2-18 и с включената в комплекта сменяема батерия 5,0 Ah впечатлява с два пъти по-дълго време на непрекъсната работа от 20 минути.
36 V Kärcher Battery Power
WD 3 Battery Set/WD 3 Battery Premium Set
Напрежение: 36 V
Номинална входна мощност: 300 W
Капацитет на контейнера: 17 л
Дължина на смукателния маркуч: 2.0 m
Време за работа на батерията: Approx. 15 min*
Тегло без аксесоари: 5.2 кг/5.5 кг (premium)
Накрайник за фуги: Да
Upholstery nozzle: Не
Накрайник за под: Да
Включено зарядно за батерии: Battery Power 36 V standard charger
Включена батерия: 36 V/2.5 Ah
* Максимална производителност с 36 V/2,5 Ah сменяема батерия Kärcher Battery Power
Повече свобода на движение от всякога, но с допълнителна мощност на засмукване! Смукачката за сухо и мокро почистване WD 3 Battery предлага безкабелна свобода, като същевременно се радва на пълна функционалност. Независимо дали мръсотията е груба, фина, мокра или суха – WD 3 може да поеме всичко.