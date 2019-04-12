Комплект компактни батерии WD 1

Напрежение: 18 V

Номинална входна мощност: 230 W

Капацитет на контейнера: 7 л

Дължина на смукателния маркуч: 1.20 м

Време за работа на батерията: Прибл. 10 минути* min*

Тегло без аксесоари: 3.1 kg

Накрайник за фуги: Да

Накрайник за тапицерия: Да

Накрайник за под: Не

Включено зарядно за батерии: Захранване на батерията 18 V стандартно зарядно устройство

Включена батерия: 18 V/2.5 Ah

* Максимална производителност с 18 V/2,5 Ah сменяема батерия Kärcher Battery Power

Трябва бързо да почистите с прахосмукачка колата си? Няма проблеми! Благодарение на специалните аксесоари за вътрешно почистване на автомобила и компактния дизайн, акумулаторната сухо/мокро смукачка от акумулаторната платформа 18 V Kärcher Battery Power впечатлява със своята гъвкавост и разширява границите на почистването. Миниатюрна електроцентрала!