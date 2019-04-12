Акумулаторни сухо/мокро смукачки

Неограничена свобода – независимо дали в градинската барака, в колата или във вътрешния двор: универсалните 18 V/36 V безкабелни сухо/мокро смукачки обявяват война на всякаква мръсотия и съчетават предимствата на акумулаторните смукачки за мокро и сухо почистване. Независимо дали върху мокра или суха мръсотия, сменяемата батерия Kärcher Battery Power дава възможност уредите да са готови за използване по всяко време – дори ако наблизо няма електрически контакт. И за още по-голяма гъвкавост, батериите могат да се използват и в други устройства на 18 V или 36 V акумулаторна платформа Kärcher Battery Power.

Продукти

НЯМА СТОП ЗА ВАШЕТО УАУ

Абсолютно никакви кабели за абсолютна свобода.Без повече кабели, които да я завържат, вашата WD 3-18 не познава ограничения. Така че защо трябва вие да се ограничавате? Продължете да изпълнявате желанията си в дома си и далеч от него, благодарение на технологията real-time, която винаги ви уведомява колко заряд на батерията и време за работа ви остават. И както вече ви научихме – мокро или сухо, грубо или фино, отвътре или отвън – просто няма значение. Превъзходната мощност на засмукване в гамата WD Battery и ефективното отстраняване на мръсотия без остатъци върху всички подови повърхности ще върнат УАУ навсякъде, през цялото време.

Характеристики

18 V сменяема батерия

Състоянието на батерията се показва на LCD дисплея

Практично съхранение на аксесоари

Съхранение на маркуча на главата на устройството

Функция продухване за труднодостъпни места

Мокро почистване за големи и малки количества вода

Ергономично оформена дръжка за носене

Акумулаторна сухо/мокро смукачка с мощен 36 V мотор

18 V + 18 V = 36 V мощност: Мощен 36 V мотор захранван от две 18 V литиево-йонни батерии.

Патентована технология за изваждане на филтъра

Патентована технология за изваждане на филтъра: Отстраняването на филтъра чрез отваряне на кутията на филтъра е толкова лесно, че отнема само секунди – и няма нужда от контакт с мръсотия.

Състояние на батерията на LCD дисплей

Практично съхранение на аксесоари

Съхранение на маркуча на главата на устройството

Функция продухване за труднодостъпни места

Междинно паркиране на дръжката на главата на устройството

Заключваща система "Pull & Push".

Мокро измукване на големи и малки коиличества вода

Ергономично оформена дръжка за носене

Подова дюза Special Clips

Зона за съхранение за безопасно съхранение на принадлежности и малки части

Акценти

Максимална свобода на движение и незабавна готовност за употреба

Трябва да почистите с прахосмукачка кола без електрически контакт наблизо? Бутилка с вода е паднала на пода? Това не е проблем благодарение на акумулаторните уреди WD: Безкабелна смукачка за мокро и сухо почистване в едно устройство.

18 V батерия Kärcher

Комплект компактни батерии WD 1

Напрежение: 18 V
Номинална входна мощност: 230 W
Капацитет на контейнера: 7 л
Дължина на смукателния маркуч: 1.20 м
Време за работа на батерията: Прибл. 10 минути* min*
Тегло без аксесоари: 3.1 kg
Накрайник за фуги: Да
Накрайник за тапицерия: Да
Накрайник за под: Не
Включено зарядно за батерии: Захранване на батерията 18 V стандартно зарядно устройство
Включена батерия: 18 V/2.5 Ah

* Максимална производителност с 18 V/2,5 Ah сменяема батерия Kärcher Battery Power

Трябва бързо да почистите с прахосмукачка колата си? Няма проблеми! Благодарение на специалните аксесоари за вътрешно почистване на автомобила и компактния дизайн, акумулаторната сухо/мокро смукачка от акумулаторната платформа 18 V Kärcher Battery Power впечатлява със своята гъвкавост и разширява границите на почистването. Миниатюрна електроцентрала!

WD 2-18 Battery Set

Напрежение: 18 V
Номинална входна мощност: 225 W
Капацитет на контейнера: 12 л
Дължина на смукателния маркуч: 1.80 м
Време за работа на батерията: 10 мин*
Тегло без аксесоари: 3.6 кг
Накрайник за фуги: Да
Накрайник за тапицерия: Не
Накрайник за под: Да
Включено зарядно за батерии: Захранване на батерията 18 V стандартно зарядно устройство
Включена батерия: 18 V/2.5 Ah

* Максимална производителност с 18 V/2,5 Ah сменяема батерия Kärcher Battery Power

Компактна и гъвкава. Акумулаторната смукачка WD 2-18, която лесно се справя и със сухата мръсотия, предлага добра всмукателна мощност и висока степен на гъвкавост на приложение. В сравнение с по-малкия WD 1 Compact, WD 2-18 се предлага с подова дюза и колела и предлага 5 литра по-голям контейнер за отпадаци.

WD 3-18 S Battery Set

Напрежение: 18 V
Номинална входна мощност: 225 W
Капацитет на контейнера: 17 л
Дължина на смукателния маркуч: 2.0 m
Време за работа на батерията: 20 min*
Тегло без аксесоари: 3.6 кг
Накрайник за фуги: Да
Накрайник за тапицерия: Не
Накрайник за под: Да
Включено зарядно за батерии: Захранване на батерията 18 V стандартно зарядно устройство
Включена батерия: 18 V/5.0 Ah

* Максимална производителност с 18 V/5,0 Ah сменяема батерия Kärcher Battery Power

За справяне с още повече мръсотия, също и при мокро почистване: WD 3-18 S с контейнер от неръждаема стомана. Тя предлага допълнителен капацитет на контейнера от 5 литра в сравнение с WD 2-18 и с включената в комплекта сменяема батерия 5,0 Ah впечатлява с два пъти по-дълго време на непрекъсната работа от 20 минути.

36 V Kärcher Battery Power

WD 3 Battery Set/WD 3 Battery Premium Set

Напрежение: 36 V
Номинална входна мощност: 300 W
Капацитет на контейнера: 17 л
Дължина на смукателния маркуч: 2.0 m
Време за работа на батерията: Approx. 15 min*
Тегло без аксесоари: 5.2 кг/5.5 кг (premium)
Накрайник за фуги: Да
Upholstery nozzle: Не
Накрайник за под: Да
Включено зарядно за батерии: Battery Power 36 V standard charger
Включена батерия: 36 V/2.5 Ah

* Максимална производителност с 36 V/2,5 Ah сменяема батерия Kärcher Battery Power

Повече свобода на движение от всякога, но с допълнителна мощност на засмукване! Смукачката за сухо и мокро почистване WD 3 Battery предлага безкабелна свобода, като същевременно се радва на пълна функционалност. Независимо дали мръсотията е груба, фина, мокра или суха – WD 3 може да поеме всичко.

Акумулаторна платформа Kärcher Battery Power

18 V Battery Power

36 V Battery Power

