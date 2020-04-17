WD 3 V-17/4/20
Мощен и ефективен при супер съотношение цена-производителност: WD 3 V-17/4/20 впечатлява с пластмасов контейнер от 17 l, 4 m кабел, 2 m смукателен маркуч и патронен филтър.
WD 3 V-17/4/20 е мощна и енергийно ефективна с консумация на енергия от само 1000 W. Машината, както и смукателният маркуч и накрайникът за под Clips са перфектно съчетани – за най-добри резултати при почистване на суха, мокра, фина или груба мръсотия. Смукачката за сухо и мокро почистване впечатлява с компактния си дизайн и здрав пластмасов контейнер от 17 l, 4 m кабел, 2 m смукателен маркуч и филтърна торбичка от нетъкан текстил. Благодарение на патронния филтър от една част е възможно да се изсмукват както мокри, така и сухи замърсявания без смяна на филтъра. Функцията за издухване е полезна за почистване на труднодо стъпни места. Маркучът се съхранява, като се окачи на главата на машината, като по този начин се спестява място. Кабелът може да се навие на куката за кабел, а тръбите и подовите дюзи да се поставят на бронята. Заключващата система "Pull & Push" позволява лесно отваряне и затваряне на контейнера. Дръжката на смукачката може да се свали и аксесоарът да се свърже директно към смукателния маркуч. Също така: Инструменти или малки части могат да се поставят върху корпуса на машината. Ергономично оформената дръжка за носене позволява удобно транспортиране.
Характеристики и предимства
Патронен филтърЗа мокро и сухо чистене без допълнителна смяна на филтъра. Лесен монтаж и отстраняване на филтъра чрез завъртане без допълнителна заключваща част.
Практична система за съхранение на кабела и аксесоаритеСпестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари. Захранващият кабел може да се съхранява безопасно с помощта на вградените кабелни куки.
Съхранение на смукателния маркуч върху уредаСмукателният маркуч може да се съхранява по начин, който пести място, като се окачи на главата на устройството. Интуитивни предпазни механизми за лява и дясна ръка.
Рафт за съхранение
- За безопасно съхранение на инструменти и малки части като винтове и пирони.
Практична функция за издухване
- Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване.
- За отстраняване на всякаква мръсотия без усилия, напр. от чакъл.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
- Трислоен, изключително устойчив на разкъсване флийс.
- За по-дълготрайна мощност на засмукване и висок капацитет за задържане на прах.
Междинно съхранение на дръжката на главата на устройството
- Приберете бързо дръжката на главата на устройството, когато си почивате от работа.
Устройството, смукателният маркуч и подовата дюза са оптимално координирани
- За най-добър резултат от почистването, независимо от замърсяванията, сухи или мокри, фини или груби.
- За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
„Pull & Push“- заключваща система
- За лесно, бързо и безопасно отваряне и затваряне на контейнера.
Ергономично оформена дръжка за носене
- Дава възможност за комфортен транспорт на уреда.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|1000
|Всмукателна мощност (Вт)
|230
|Вакуум (мбар)
|макс. 230
|Дебит на въздуха (л/с)
|макс. 45
|Капацитет на контейнера (л)
|17
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Цветен компонент
|Глава на устройството жълт Контейнер жълт Борд на устройството жълт
|Захранващ кабел (м)
|4
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Ниво на шум (дБ(А))
|74
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,536
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6,74
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|349 x 328 x 492
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
- Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
- Сваляща се ръкохватка
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
- Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Дюза за мокро и сухо изсмукване: клипс
- Дюза за почистване на фуги
- Патронен филтър: Целулоза
- Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр., 3-слойна
Оборудване
- Въртящ се бутон (Вкл./изкл.)
- Функция за издухване
- Паркинг позиция върху уреда
- Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
- Допълнително съхранение на аксесоарите върху уреда
- Място за съхранение на малки елементи
- Сваляща се ръкохватка
- Кука за кабела
- Паркинг позиция
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Удароустойчив
- Колела без спирачка: 4 бр.
Видео
Сфера на приложение
- Тераса
- Интериор на превозното средство
- Гараж
- Работилница
- Мазе
- Ефективно изсмукване на течности
- Входна част
- Хоби работилница