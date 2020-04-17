WD 3 V-17/4/20 е мощна и енергийно ефективна с консумация на енергия от само 1000 W. Машината, както и смукателният маркуч и накрайникът за под Clips са перфектно съчетани – за най-добри резултати при почистване на суха, мокра, фина или груба мръсотия. Смукачката за сухо и мокро почистване впечатлява с компактния си дизайн и здрав пластмасов контейнер от 17 l, 4 m кабел, 2 m смукателен маркуч и филтърна торбичка от нетъкан текстил. Благодарение на патронния филтър от една част е възможно да се изсмукват както мокри, така и сухи замърсявания без смяна на филтъра. Функцията за издухване е полезна за почистване на труднодо стъпни места. Маркучът се съхранява, като се окачи на главата на машината, като по този начин се спестява място. Кабелът може да се навие на куката за кабел, а тръбите и подовите дюзи да се поставят на бронята. Заключващата система "Pull & Push" позволява лесно отваряне и затваряне на контейнера. Дръжката на смукачката може да се свали и аксесоарът да се свърже директно към смукателния маркуч. Също така: Инструменти или малки части могат да се поставят върху корпуса на машината. Ергономично оформената дръжка за носене позволява удобно транспортиране.