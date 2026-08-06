Оборудвана с два много тихи мотора, лимитираната серия IVR-L 65/24-2 Set Go!Further, изработена от 33% рециклирана пластмаса¹⁾ с ексклузивни аксесоари, предлага силна смукателна мощност при нисък шум при работа. Тя е идеална за изсмукване на малки количества течности и твърди частици, като например масла, охлаждащи емулсии или груби, абразивни стружки. Компактният, спестяващ място дизайн и здравото шаси позволяват безпроблемно транспортиране до различни места. Аксесоарите за почистване на подове включват гъвкав маркуч от EVA, ръкохватка, 2 смукателни тръби и дюза за под. В комплекта е включена и съвместима стандартна дюза за почистване на тесни места.