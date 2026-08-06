IVR-L 65/24-2 Set Go!Further

IVR-L 65/24-2 Set Go!Further е лимитирана серия с 33% рециклирана пластмаса¹⁾ и ексклузивни аксесоари: Комплект за почистване на подове Liquid Advanced DN 50.

Оборудвана с два много тихи мотора, лимитираната серия IVR-L 65/24-2 Set Go!Further, изработена от 33% рециклирана пластмаса¹⁾ с ексклузивни аксесоари, предлага силна смукателна мощност при нисък шум при работа. Тя е идеална за изсмукване на малки количества течности и твърди частици, като например масла, охлаждащи емулсии или груби, абразивни стружки. Компактният, спестяващ място дизайн и здравото шаси позволяват безпроблемно транспортиране до различни места. Аксесоарите за почистване на подове включват гъвкав маркуч от EVA, ръкохватка, 2 смукателни тръби и дюза за под. В комплекта е включена и съвместима стандартна дюза за почистване на тесни места.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVR-L 65/24-2 Set Go!Further: Визуален индикатор за нивото на пълнене
Визуален индикатор за нивото на пълнене
Прозрачен маркуч за проверка на количеството абсорбирана течност. Маркучът се използва и за лесно изпразване.
Индустриална смукачка IVR-L 65/24-2 Set Go!Further: Висока устойчивост, гъвкавост и модулност
Висока устойчивост, гъвкавост и модулност
Машината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените. Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°.
Индустриална смукачка IVR-L 65/24-2 Set Go!Further: Устойчиви характеристики
Устойчиви характеристики
Изработени от 33% рециклирана пластмаса¹⁾. По-висока ефективност при работа само с една турбина. Ниско ниво на шума при работа – само 68 dB(A).
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 144 / 520
Вакуум (мбар/кПа) 235 / 23,5
Обем на контейнера (л) 65
Материал на контейнера Стомана
Номинална входяща мощност (кВт) 2,4
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 50
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50
Клас на прах на основния филтър L
Филтърна площ на основния филтър (м²) 0,25
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 68
Дължина на кабела (м) 10
Тегло без аксесоари (кг) 40
Тегло (с аксесоари) (кг) 49,8
Тегло с опаковката (кг) 50,359
Размери (Д × Ш × В) (мм) 718 x 526 x 1000

¹⁾ Само устройство, всички пластмасови части без аксесоари.

Оборудване

  • Основен филтър: Повърхностен филтър
  • Аксесоари, включени в обема на доставката: Да
  • Автоматично изключване при ниво на запълване
Индустриална смукачка IVR-L 65/24-2 Set Go!Further
Индустриална смукачка IVR-L 65/24-2 Set Go!Further

Видео

Сфера на приложение
  • За малки количества груби и абразивни стружки
  • За малки количества течности, като масла или емулсии на охлаждаща течност.
Аксесоари