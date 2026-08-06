IVR-L 65/24-2 Set Go!Further
IVR-L 65/24-2 Set Go!Further е лимитирана серия с 33% рециклирана пластмаса¹⁾ и ексклузивни аксесоари: Комплект за почистване на подове Liquid Advanced DN 50.
Оборудвана с два много тихи мотора, лимитираната серия IVR-L 65/24-2 Set Go!Further, изработена от 33% рециклирана пластмаса¹⁾ с ексклузивни аксесоари, предлага силна смукателна мощност при нисък шум при работа. Тя е идеална за изсмукване на малки количества течности и твърди частици, като например масла, охлаждащи емулсии или груби, абразивни стружки. Компактният, спестяващ място дизайн и здравото шаси позволяват безпроблемно транспортиране до различни места. Аксесоарите за почистване на подове включват гъвкав маркуч от EVA, ръкохватка, 2 смукателни тръби и дюза за под. В комплекта е включена и съвместима стандартна дюза за почистване на тесни места.
Характеристики и предимства
Визуален индикатор за нивото на пълненеПрозрачен маркуч за проверка на количеството абсорбирана течност. Маркучът се използва и за лесно изпразване.
Висока устойчивост, гъвкавост и модулностМашината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените. Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°.
Устойчиви характеристикиИзработени от 33% рециклирана пластмаса¹⁾. По-висока ефективност при работа само с една турбина. Ниско ниво на шума при работа – само 68 dB(A).
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|144 / 520
|Вакуум (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Обем на контейнера (л)
|65
|Материал на контейнера
|Стомана
|Номинална входяща мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50
|Клас на прах на основния филтър
|L
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,25
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|68
|Дължина на кабела (м)
|10
|Тегло без аксесоари (кг)
|40
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|49,8
|Тегло с опаковката (кг)
|50,359
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|718 x 526 x 1000
¹⁾ Само устройство, всички пластмасови части без аксесоари.
Оборудване
- Основен филтър: Повърхностен филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: Да
- Автоматично изключване при ниво на запълване
Видео
Сфера на приложение
- За малки количества груби и абразивни стружки
- За малки количества течности, като масла или емулсии на охлаждаща течност.