Почистване на паркинги, пътеки и външни зони
Независимо дали посещавате ресторант, пазарувате в супермаркет, магазин за мебели или търговски център или посещавате лекар или музей - често първото нещо, което гостите правят при пристигането си, е да паркират колата си и да направят кратка разходка до сградата. Има няколко метода да направите положително впечатление още от самото начало, да предотвратите риска от инциденти и да спрете навлизането на мръсотия отвън.
Почистване на външни зони - премахване на лесно почистваща се мръсотия
Прахът и лесно почистващата се мръсотия трябва да бъдат отстранени от паркинга и фоайето с помощта на вакуумни метачки машини или метачни машини със седящ оператор, в зависимост от размера на пространството. Вакуумната функция предотвратява изхвърлянето на мръсотия и, където е приложимо, отлагане върху паркирани автомобили или мебели като пейки.
За по-малки площи до 300 квадратни метра се използват метачни машини с вместимост на замърсяване до 42 литра.
За средно големи площи до 1000 квадратни метра, използвайте, вакуумна метачна машина с тягово задвижване и екстракционна система с филтърна система.
За по-големи площи, обхващащи 1500 квадратни метра и повече, използвайте самоходни метачни машини със седящ оператор. Те имат голям обем на контейнера и някои от тях идват с хидравлично изпразване на контейнера. За много големи паркинги, алтернатива са и комуналните вакуумни метачни машини.
Класическата седлова метачно-смучеща машина
Както при всички други задачи, не всички метачки са еднакви. Изборът на машина и аксесоари се основава на повърхността, вида на замърсяването и размера на зоната или разстоянията, които трябва да се изминат. Класическата седлова метачно-смучеща машина е удобно да се използва за фиксиран набор от приложения, т.е. за отделни обекти като паркинги или външни зони около многофункционални зали. Освен това страничната четка на машината означава, че е подходяща за почистване на ръбове и ъгли. След това събраната мръсотия се улавя от основната метачна четка. Освен това метачката може да достигне работна скорост до 14 км/ч, което позволява бързо и ефективно извършване на работата.
Комунални метачни машини
Дали машините се захранват от батерии или от течен газ, бензин или дизел, трябва да се реши в зависимост от областта на приложение. Например, по-малки площи могат да се почистват и с машини, работещи с батерии. Въпреки това, например, техните ограничени способности за изкачване ги правят по-малко подходящи или дори неподходящи за по-стръмни изкачвания. Комуналните и вакуумните почистващи машини използват страничните си четки за почистване на мръсотията, която след това се изсмуква през смукателния отвор. Тези машини могат да се използват за бързо почистване на по-големи площи и също така могат да се справят с разширени участъци от пътища, достигайки скорост до 40 км/ч. В допълнение, комуналните машини могат да се използват целогодишно, тъй като кабината предлага комфорт на водача с функции като климатик, и много други.
От аксесоарите на метачката до нейния филтър
Използването на правилната основна четка е жизненоважно, що се отнася до качеството на метенето. По-твърдите ролкови четки улавят по-големи и по-тежки замърсявания по-ефективно и също така са подходящи за използване във влажни условия или върху много груби подови настилки. От друга страна, меките ролкови четки са по-подходящи за по-големи количества фин прах или леки отпадъци тъй като вдигат по-малко прах по време на работа. Препоръчваме да използвате мека ролкова четка върху гладки и деликатни подови настилки. В допълнение, не само основната четка за почистване има косми с различна твърдост, това важи и за страничните четки, които имат същите свойства.
Съществуват и множество методи за предотвратяване на вдигането на прах в начина, по който се използват почистващите машини.
На особено сухи и прашни повърхности е препоръчително да деактивирате страничните четки и да работите само с основната четка. Ако не е възможно да се деактивират страничните четки, друг начин за значително намаляване на количеството прах е просто да се намали работната скорост. Освен това, в зависимост от машината, можете да съберете или намалите праха, като монтирате комплекти за закрепване, като например система за пръскане на вода, капак на страничната четка или регулиране на скоростта на страничната четка.
Това, което хората често не осъзнават, е, че вакуумните метачки могат да се използват, когато вали, без влагата да повреди филтъра за почистване на отработения въздух.
При условия на сух въздух този филтър гарантира, че по -малко фини прахови частици излизат в обкръжаващата среда. Когато вали, можете или да изключите перката, или да насочите отработения въздух около филтъра с помощта на байпас. Дъждът свързва праха и това не създава проблеми за изходящия въздух.
Препоръчваме също да използвате акумулаторни уреди за издухване на листа, за да се справите с листата през есента - те са лесни за работа и генерират ниски нива на шум, които няма да пречат на никого.
Седловите метачно-смучещи машини имат също полезни аксесоари за контролиране на големи количества листа. Това включва отделен комплект за събиране на листа с голям обем.
Мокро почистване на външни зони
Има множество възможности за мокро почистване, включително измиване при ниско, средно и високо налягане, почистване с четка и почистване с гореща вода. Отново е важно да се очертаят най-често срещаните сценарии за приложение. Трябва ли тази техника да се използва за ежедневно почистване на пътеки или е по-подходяща за премахване на мръсотия от масла? Кой метод е подходящ за кое приложение и има ли моменти, в които е по-добре да се свържете с доставчик на услуги?
Измиване: Необходимият резултат определя използваното налягане
Комуналните машини с измивни дюзи често се използват за измиване, докато ръчно управлявани машини като водоструйки са също друг вариант. Във всеки случай винаги е важно да изберете правилните дюзи и да регулирате налягането според предвидените изисквания. За грубо почистване обикновено се използва ниско налягане до 12 бара. Това ви позволява да свързвате големи количества прах или да изплаквате калните пътища след буря. Наличните решения са сравнително евтини, но изискват много вода и достатъчно големи резервоари.
Измиването със средно налягане е опция за универсална употреба. Установено е, че налягането до 40 бара е особено подходящо за почистващо поддържане на пътища и настилки. Не е възможно обаче да се извърши цялостно дълбоко почистване, тъй като налягането на водата е твърде ниско.
Измиването под високо налягане често се използва за особено трудни задачи за почистване, като интензивно почистване след улично парти. Водата прониква дълбоко в порите на повърхностите до 250 бара и ги изплаква до чисто. Освен това се изразходва по-малко вода, отколкото при измиване с ниско и средно налягане.
Ако се използва водоструйка със студена вода, тя може да се използва и за следните специфични приложения.
Тази машина може да премахне упорити петна и замърсявания, например причинени от мъх, лишеи, птичи изпражнения и остатъци от храна. Трябва да се гарантира, че в зависимост от зоната за почистване и мръсотията, която трябва да се отстрани, има наличен достатъчен обем вода за лесно разхлабване и отстраняване на мръсотията.
Високо ефективно и универсално: Почистване с технология с дискови четки
Мокрото почистване с четка става все по-популярно във външните райони с нарастването на изискванията за този вид почистване. В някои случаи дори става въпрос за защита на висококачествените пътни настилки от влошаване и поддържането им възможно най-устойчиво.
Докато за вътрешно почистване се използват или дискови, или ролкови четки, за външно почистване обикновено се използват дисковите четки. Те могат да се похвалят с намалено износване, висока производителност на площ и също така работят при ниска скорост на въртене с ниско контактно налягане. Освен това можете да използвате почистващи препарати и да премахнете мръсната вода, за да постигнете възможно най-добрия резултат от почистването.
Благодарение на маневреността, скоростта на транспортиране, пътния просвет и пълното задвижване на всички колела, налични на някои машини, комуналните машини предлагат значителни предимства в района на града по отношение на тяхната гъвкавост, бърза наличност и широк спектър от приложения в сравнение с по-големите машини, предназначени за промишлена употреба.
Всеки, разумен човек при закупуването на машини, ще търси доставчик, чиито машини са универсални и могат да се използват целогодишно. Моделите трябва да могат да чистят и мият чрез мокро почистване, както и бързо да превключват между различни приспособления. Това ви позволява да планирате редуване на устройства за почистване и метене, за да постигнете желания резултат, в зависимост от изискванията за чистота.
Ако в специални случаи е необходимо да се използват почистващи препарати, струва си да се свържете с апликационния инженер или технически съветник от производителя, за да установите правилната комбинация от четки и почистващи препарати, които да се използват според състоянието на пода и нивото на мръсотия.
За особено трудни задачи за почистване: Почистване с гореща вода
Ръчното почистване с водоструйки с гореща вода е подходящо за различни повърхности и за премахване на различни видове замърсявания. Това включва например ефективно премахване на органично обезцветяване/растеж или плевели, замърсявания, причинени от емисии, както и остатъци от храна и напитки или техните петна.
Ако имате нужда от висока производителност на площ за почистване на подове, например, трябва да вземете предвид не само работното налягане, но и най-важното - дебита на водата на машината, когато избирате подходящ модел. Приспособлението за почистване на площи е идеален специален аксесоар и може също да премахне мръсната вода, в зависимост от модела.
Освен това, гъвкавостта на метенето и обхватът на приложение могат да бъдат подобрени благодарение на избора на тип машина. Например, налични са водоструйки с гореща вода с електрически двигател или двигател с вътрешно горене. Има и по-малки, мобилни машини, както и решения тип ремарке. В този случай ремаркетата имат дизелови или бензинови двигатели и достатъчно големи резервоари за вода, които позволяват на потребителите да работят независимо до повече от час, в зависимост от машината.
Безопасността на първо място: За какво трябва да внимават потребителите
Важно е различните техники за почистване да се прилагат правилно, за да се предотвратят трудови злополуки. Ето защо е важно да знаете рисковете. Те включват:
- За приложения за измиване използването на ниско налягане (до 12 бара) е некритично; докато при средно (до 40 бара) и високо налягане (до 250 бара и повече), трябва да се избягва контакт с тялото, тъй като високото налягане може да причини увреждане на тъканите.
- При метене и почистването с четки трябва да се внимава при работа с четките. Трябва да се носи подходящо защитно облекло, тъй като четките могат да причинят порязвания в зависимост от тяхната твърдост.
- Ако се използват почистващи препарати, мерките за безопасност ще варират в зависимост от концентрата, стойността на рН и повърхностно активните вещества. Въпреки това, във всички случаи винаги трябва да поставяте вода в контейнера, преди да добавите почистващия препарат и да се уверите, че при работа със съответните почистващи препарати се носят подходящи лични предпазни средства. Това предотвратява пръскането на чист концентрат нагоре и причиняване на физически контакт и евентуални наранявания.
Премахване на дъвка
Дъвката, която е здраво утъпкана на земята, е досадна и трудно се отстранява. Съществуват обаче машинни решения, като водоструйки и мобилни парочистачки, които предоставят полезна помощ по време на тази тежка работа. Ако се използват водоструйки, трябва да се гарантира, че има налични водопроводни и захранващи връзки, ако е необходимо, и че необходимите маркучи и кабели не представляват опасност от препъване. Зоните за почистване трябва да бъдат отцепени, за да не представляват риск за безопасността.
Обратно, машините за премахване на дъвки позволяват работа без прекъсвания за продължителни периоди от време, намаляват необходимите предпазни мерки и могат да се използват за широк спектър от приложения.
Почистващият препарат се нагрява в машината и се напръсква върху парчето дъвка. След кратко време на контакт само от три до пет секунди, тя може да бъде отстранена с помощта на водна пара и четката, прикрепена към дюзата. И накрая, препоръчително е да използвате метене, за да съберете всички лесно почистващи се остатъци от дъвка.
Премахване на плевели
В зависимост от подпочвите, плевелите могат да се разпространят в различна степен на обществени места, по пешеходни пътеки или на паркинги. Докато почти никакви плевели не могат да проникнат през запечатани асфалтови повърхности, павираните площи са засегнати най-много.
Ако искате да предотвратите разпространението на плевели, трябва да премахнете плодородната почва за тези нежелани гости. Плевелите растат от прашец, който се утаява в прах и мръсотия и след това пониква като глухарче, бодил и др. Редовното измиване е най-ефективният начин за контрол на плевелите. Почистването означава също, че повърхностите са добре поддържани и има намалено замърсяване с фин прах. Необходимият оперативен капацитет обаче има високи изисквания по отношение на персонала и машините.
Методите за ефективно премахване на съществуващия растеж на плевели включват използване на горещ въздух, гореща вода, водна пара и четка за плевели, в зависимост от степента на растеж. Тези методи се прилагат, например, с помощта на подходящи почистващи водоструйки с гореща вода или с комунални машини в комбинация с подходящи приспособления. Освен това трябва да се отбележи кривата на естествения растеж на тревите, за да може работата да се извършва в точното време.
Премахване на плевели
Ефективното справяне с плевелите е голямо предизвикателство. Налични са химически продукти, но те често са вредни за околната среда и могат да се използват само по ограничен начин в публични пространства. Глухарчетата, бодилите и др. могат да бъдат премахнати напълно с гореща вода и без хербициди - процедура, която защитава околната среда, както и повърхностите.
Поддръжка на зелени площи
Що се отнася до поддържането на зелени площи, тревните площи заемат много място. Независимо от необходимата височина на косене и свързаната честота на косене, важно е да не косите твърде ниско. Листата растат върху тревни стръкове, пренасяйки влагата от корените до върха на стръка. Ако бъдат отсечени, тревата ще изсъхне и ще умре.
Големи, лесно достъпни зелени площи могат да се поддържат бързо, ефективно и ергономично с комунални машини с подходящ размер в комбинация с подходящи приспособления, в зависимост от приложението. Междувременно за по-малки или по-трудно достъпни зони обикновено се използват ръчни машини.
Ръчните машини, захранвани от батерии, сега често се използват за подходящо оформяне на околните зелени площи с дървета и храсти и т.н. Такива машини са подходящи за всякакви дейности по поддръжката и акумулаторните тримери, верижни триони, уреди за издухване на листа и храсторези предлагат на потребителите ясни предимства. Например, те са до 50 % по-тихи и не произвеждат емисии. Освен това, в зависимост от производителя, те генерират до 80 % по-малко вибрации, което ги прави много по-ергономични за използване в ежедневната работа и оказва по-малко влияние върху кръвообращението на потребителите. В допълнение, много компактният дизайн на машините улеснява работата точно в тесни и неудобни пространства.
Поддръжка на зелени площи
Косене на тревни площи, озеленяване на тревни площи, поддържане на жив плет и дървета в приветлив вид: Списъкът с работни места за градинарство и поддръжка на открито е дълъг. Понастоящем на пазара се предлагат мощни акумулаторни машини за много задачи, от тримери до телескопични резачки и храсторези. В допълнение, има различни видове косачки за прикачен инвентар, устойчиви варианти за отстраняване на плевели и обезопасени прахосмукачки, които да помогнат в борбата с дъбовите молци.