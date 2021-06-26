Почистване на паркинги, пътеки и външни зони

Високо ефективно и универсално: Почистване с технология с дискови четки

Мокрото почистване с четка става все по-популярно във външните райони с нарастването на изискванията за този вид почистване. В някои случаи дори става въпрос за защита на висококачествените пътни настилки от влошаване и поддържането им възможно най-устойчиво.

Докато за вътрешно почистване се използват или дискови, или ролкови четки, за външно почистване обикновено се използват дисковите четки. Те могат да се похвалят с намалено износване, висока производителност на площ и също така работят при ниска скорост на въртене с ниско контактно налягане. Освен това можете да използвате почистващи препарати и да премахнете мръсната вода, за да постигнете възможно най-добрия резултат от почистването.

Благодарение на маневреността, скоростта на транспортиране, пътния просвет и пълното задвижване на всички колела, налични на някои машини, комуналните машини предлагат значителни предимства в района на града по отношение на тяхната гъвкавост, бърза наличност и широк спектър от приложения в сравнение с по-големите машини, предназначени за промишлена употреба.

Всеки, разумен човек при закупуването на машини, ще търси доставчик, чиито машини са универсални и могат да се използват целогодишно. Моделите трябва да могат да чистят и мият чрез мокро почистване, както и бързо да превключват между различни приспособления. Това ви позволява да планирате редуване на устройства за почистване и метене, за да постигнете желания резултат, в зависимост от изискванията за чистота.

Ако в специални случаи е необходимо да се използват почистващи препарати, струва си да се свържете с апликационния инженер или технически съветник от производителя, за да установите правилната комбинация от четки и почистващи препарати, които да се използват според състоянието на пода и нивото на мръсотия.