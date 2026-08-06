MIC 35
Интуитивна многофункционална машина за прикачно оборудване MIC 35 с интелигентна бързосменна система, комфортна кабина с панорамна гледка, както и двигател който значително надминава строгите граници на стандарта STAGE V за емисии на отработили газове.
Приложенията в зоните на градската околна среда са възможни с многофункционалната машина за прикачно оборудване MIC 35, благодарение на най-съвременната дизелова технология, директно впръскване на горивото Common Rail и филтър за твърди частици. Ефективният му двигател с мощност от 35 к.с. значително надминава строгите граници на стандарта STAGE V за емисии на отработили газове и впечатлява с икономична ефективност. MIC 35 има интелигентна цялостна концепция, която също впечатлява до последния детайл. Голямата комфортна кабина с панорамен изглед и ясно подредени елементи за управление, достъп без инструменти до всички зони за поддръжка, както и различни варианти за интегриране на прикачените устройства, допълват твърдението за отличната визия на машината с помощта на стандартния свързващ триъгълник, задните приспособления се монтират без никакво напрежение посредством системата за бърза смяна с хидравлична накланяща се рама. Като допълнително оборудване се предлага и система за мултикуплер за бързо и безкапково свързване на хидравликата, както и вариант с двигател с мощност от 35 к.с., съответстващ на стандарта за отработените газове STAGE IIIA.
Характеристики и предимства
Икономично и екологично шофиране
- Инжекцион за директно впръскване на горивото и филтър за твърди частици понижават стойностите на емисиите под изискванията на стандарта за стойност на емисиите на отработените газове STAGE V.
- За приложения в градски зелени зони.
- По-ниският разход на гориво предпазва околната среда и понижава оперативните разходи.
Интегрирана система за бърза смяна
- Най-голямата кабина в своя клас (1.45 m³ въздушен обем), 360 ° панорамен изглед, ергономична и разбираемо подредена.
- Смяна на приспособления отзад със система за бърза смяна с хидравлична накланяща се рамка.
- Допълнителна опционална система с няколко връзки за бързо и безкапково свързване на хидравликата.
Максимален комфорт на работа
- Най-голямата кабина в своя клас (1.45 m³ въздушен обем), 360 ° панорамен изглед, ергономична и разбираемо подредена.
- Прозорци от двете страни, заключващо се отделение за съхранение, USB порт за зареждане, държач за бутилки.
Изключително лесен за поддръжка
- Висококачествените компоненти позволяват много дълги сервизни интервали за поддръжка от 500 или 1000 часа.
- Достъп без инструменти до всички важни за поддръжката компоненти, напр. през подвижния свалящ се капак на двигателя.
- Охладителят може да бъде поставен в позиция за лесно почистване.
Спецификации
Технически данни
|Задвижване
|Дизел
|Хидравлично задвижване
|Задвижване на всички колела
|Производител на двигателя
|Yanmar
|Номинална мощност на двигателя (кВт)
|26
|Работен обем (см³)
|1642
|Цилиндър
|3
|Стандарт за изгорели газове
|STAGE V
|Резервоар за гориво (л)
|41
|Скорост на движение (км/ч)
|25
|Работна скорост (км/ч)
|25
|Междуосие (″)
|1500
|Допустимо общо тегло (кг)
|2500
|Тегло без аксесоари (кг)
|1374
|Тегло с опаковката (кг)
|1374
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|3750 x 1075 x 1980
Оборудване
- Филтър за твърди частици
- Климатик
- Отопление
- Сигнално осветление
- Възможност за целогодишна употреба.
Видео