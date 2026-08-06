MIC 35

Интуитивна многофункционална машина за прикачно оборудване MIC 35 с интелигентна бързосменна система, комфортна кабина с панорамна гледка, както и двигател който значително надминава строгите граници на стандарта STAGE V за емисии на отработили газове.

Приложенията в зоните на градската околна среда са възможни с многофункционалната машина за прикачно оборудване MIC 35, благодарение на най-съвременната дизелова технология, директно впръскване на горивото Common Rail и филтър за твърди частици. Ефективният му двигател с мощност от 35 к.с. значително надминава строгите граници на стандарта STAGE V за емисии на отработили газове и впечатлява с икономична ефективност. MIC 35 има интелигентна цялостна концепция, която също впечатлява до последния детайл. Голямата комфортна кабина с панорамен изглед и ясно подредени елементи за управление, достъп без инструменти до всички зони за поддръжка, както и различни варианти за интегриране на прикачените устройства, допълват твърдението за отличната визия на машината с помощта на стандартния свързващ триъгълник, задните приспособления се монтират без никакво напрежение посредством системата за бърза смяна с хидравлична накланяща се рама. Като допълнително оборудване се предлага и система за мултикуплер за бързо и безкапково свързване на хидравликата, както и вариант с двигател с мощност от 35 к.с., съответстващ на стандарта за отработените газове STAGE IIIA.

Характеристики и предимства
Икономично и екологично шофиране
  • Инжекцион за директно впръскване на горивото и филтър за твърди частици понижават стойностите на емисиите под изискванията на стандарта за стойност на емисиите на отработените газове STAGE V.
  • За приложения в градски зелени зони.
  • По-ниският разход на гориво предпазва околната среда и понижава оперативните разходи.
Интегрирана система за бърза смяна
  • Най-голямата кабина в своя клас (1.45 m³ въздушен обем), 360 ° панорамен изглед, ергономична и разбираемо подредена.
  • Смяна на приспособления отзад със система за бърза смяна с хидравлична накланяща се рамка.
  • Допълнителна опционална система с няколко връзки за бързо и безкапково свързване на хидравликата.
Максимален комфорт на работа
  • Най-голямата кабина в своя клас (1.45 m³ въздушен обем), 360 ° панорамен изглед, ергономична и разбираемо подредена.
  • Прозорци от двете страни, заключващо се отделение за съхранение, USB порт за зареждане, държач за бутилки.
Изключително лесен за поддръжка
  • Висококачествените компоненти позволяват много дълги сервизни интервали за поддръжка от 500 или 1000 часа.
  • Достъп без инструменти до всички важни за поддръжката компоненти, напр. през подвижния свалящ се капак на двигателя.
  • Охладителят може да бъде поставен в позиция за лесно почистване.
Спецификации

Технически данни

Задвижване Дизел
Хидравлично задвижване Задвижване на всички колела
Производител на двигателя Yanmar
Номинална мощност на двигателя (кВт) 26
Работен обем (см³) 1642
Цилиндър 3
Стандарт за изгорели газове STAGE V
Резервоар за гориво (л) 41
Скорост на движение (км/ч) 25
Работна скорост (км/ч) 25
Междуосие (″) 1500
Допустимо общо тегло (кг) 2500
Тегло без аксесоари (кг) 1374
Тегло с опаковката (кг) 1374
Размери (Д × Ш × В) (мм) 3750 x 1075 x 1980

Оборудване

  • Филтър за твърди частици
  • Климатик
  • Отопление
  • Сигнално осветление
  • Възможност за целогодишна употреба.
Многофункционална комунална машина MIC 35
Многофункционална комунална машина MIC 35
Многофункционална комунална машина MIC 35
Многофункционална комунална машина MIC 35

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