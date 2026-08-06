Приложенията в зоните на градската околна среда са възможни с многофункционалната машина за прикачно оборудване MIC 35, благодарение на най-съвременната дизелова технология, директно впръскване на горивото Common Rail и филтър за твърди частици. Ефективният му двигател с мощност от 35 к.с. значително надминава строгите граници на стандарта STAGE V за емисии на отработили газове и впечатлява с икономична ефективност. MIC 35 има интелигентна цялостна концепция, която също впечатлява до последния детайл. Голямата комфортна кабина с панорамен изглед и ясно подредени елементи за управление, достъп без инструменти до всички зони за поддръжка, както и различни варианти за интегриране на прикачените устройства, допълват твърдението за отличната визия на машината с помощта на стандартния свързващ триъгълник, задните приспособления се монтират без никакво напрежение посредством системата за бърза смяна с хидравлична накланяща се рама. Като допълнително оборудване се предлага и система за мултикуплер за бързо и безкапково свързване на хидравликата, както и вариант с двигател с мощност от 35 к.с., съответстващ на стандарта за отработените газове STAGE IIIA.