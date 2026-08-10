KM 70/20 C 2SB Go!Further
KM 70/20 C 2SB Go!Further е лимитирана черна ръчна метачна машина за вътрешна и външна употреба, изработена от над 30% рециклирана пластмаса¹⁾ и с ексклузивен аксесоар за събиране на боклук.
Лимитираната черна ръчна метачка KM 70/20 C Go!Further, изработена от над 30 процента рециклирана пластмаса¹⁾ и с ексклузивни аксесоари, ефективно почиства вътрешни и външни повърхности с две странични четки и валяк за метене. В комбинация с ръчното задвижване почистването става лесно и ефективно: производителността на KM 70/20 C 2SB Go!Further е 9 пъти по-висока от тази на обикновената метла. Почистващият валяк може да се регулира на шест степени и в комбинация с безстепенно регулируемите странични четки постига оптимален резултат при почистване на различни подове. Вграденият филтър прави метенето практически безпрашно. Регулируемата на височина дръжка за бутане осигурява ергономична работа. Системата Home Base позволява удобно пренасяне на допълнителни аксесоари, като например кофа или контейнер за събиране на отпадъци. Това означава, че в допълнение към праха и мръсотията, отпадъците също могат да бъдат събрани и изхвърлени в рамките на една операция. Когато работата приключи, KM 70/20 C 2SB Go!Further може да се съхранява по начин, който пести място, благодарение на позицията за паркиране. В обхвата на доставката е включена допълнително щипка за събиране на едри на отпадъци.
Характеристики и предимства
Ролкова четка и странични четки, регулируеми по всяко времеПостепенно регулируем контактен натиск за оптимални резултати при метене. Регулирането на контактният натиск намалява износването на метачната ролка. За да се предпазят косъмчетата, почистващата ролка и страничната четка могат да бъдат напълно освободени от натоварване.
Филтър за прахФилтърът за прах почиства изходящия въздух ефективно и предотвратява излизането на прах по време на метене. Филтърната система е лесно достъпна за бърза и лесна подмяна.
Устойчиви характеристикиНе се изисква допълнителна енергия: ръчното задвижване позволява да се използва по всяко време и навсякъде.
Home Base система
- Удобно съхранение на допълнително оборудване като кофи и устройства за събиране на отпадъци.
- Аксесоарите могат да се държат под ръка в джоб на дръжката.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Ръчно
|Макс. производителност на площ (м²/ч)
|3920
|Работна ширина (мм)
|480
|Работна ширина с 1 странична четка (мм)
|700
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|980
|Обем на контейнера бруто/нето (л)
|45 / 20
|Цвят
|черен
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|23,905
|Тегло, готово за работа (кг)
|22
|Тегло на опаковката (кг)
|27,2
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|989 / 800 / 416
¹⁾ Само устройство, всички пластмасови части без аксесоари.
Обхват на доставката
- Филтър за фин прах
- Щипка за едри отпадъци
Оборудване
- Ръчно управление на режима на метене
- Регулируема основна четка
- Сгъваема дръжка за бутане
- Принцип на метене - на лопата
- Използване на открито
- Използване на закрито
Сфера на приложение
- За почистване на производствени халета, складове и логистични халета, както и товарни рампи
- За почистване на паркинги и бензиностанции
- За почистване на площи като училищни дворове и в комуналната среда
- Идеална също така за по-малки работилници и в селското стопанство