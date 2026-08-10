Лимитираната черна ръчна метачка KM 70/20 C Go!Further, изработена от над 30 процента рециклирана пластмаса¹⁾ и с ексклузивни аксесоари, ефективно почиства вътрешни и външни повърхности с две странични четки и валяк за метене. В комбинация с ръчното задвижване почистването става лесно и ефективно: производителността на KM 70/20 C 2SB Go!Further е 9 пъти по-висока от тази на обикновената метла. Почистващият валяк може да се регулира на шест степени и в комбинация с безстепенно регулируемите странични четки постига оптимален резултат при почистване на различни подове. Вграденият филтър прави метенето практически безпрашно. Регулируемата на височина дръжка за бутане осигурява ергономична работа. Системата Home Base позволява удобно пренасяне на допълнителни аксесоари, като например кофа или контейнер за събиране на отпадъци. Това означава, че в допълнение към праха и мръсотията, отпадъците също могат да бъдат събрани и изхвърлени в рамките на една операция. Когато работата приключи, KM 70/20 C 2SB Go!Further може да се съхранява по начин, който пести място, благодарение на позицията за паркиране. В обхвата на доставката е включена допълнително щипка за събиране на едри на отпадъци.