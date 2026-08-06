Ръчно водимата метачна машина KM 70/25 C е ефективно и ефикасно решение за почистване на твърди повърхности на закрито и на открито. Основната метачна четка и страничната четка се захранват от батерии и значително повишават комфорта на работа: потребителите могат да метат ъглите и труднодостъпните места без усилие със значително по-малко необходима сила. Филтърът от пяна на пасивната филтрираща система намалява праха и поддържа работната среда чиста. Основната четка може да се регулира на шест степени, за да се адаптира ефективността на почистване към различни повърхности. Практичното място за допълнително оборудване, като например кофи и приспособления за събиране на едри отпадъци, улеснява работата. Поддръжката също е лесна, като за смяната на страничната четка и филтъра не са необходими инструменти. Акумулаторната платформа Kärcher Battery Power 36 V осигурява достатъчно мощност във всяка ситуация. Сменяемата батерия може да се сваля за лесно транспортиране. Батерията и зарядното устройство не са включени в обхвата на доставката.