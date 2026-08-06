KM 70/25 C BP 2SB
Ръчно водимата метачна машина KM 70/25 C за почистване на твърди повърхности на закрито и на открито – филтърът, батерията, основната и страничните четки с ел. задвижване намаляват праха.
Ръчно водимата метачна машина KM 70/25 C е ефективно и ефикасно решение за почистване на твърди повърхности на закрито и на открито. Основната метачна четка и страничната четка се захранват от батерии и значително повишават комфорта на работа: потребителите могат да метат ъглите и труднодостъпните места без усилие със значително по-малко необходима сила. Филтърът от пяна на пасивната филтрираща система намалява праха и поддържа работната среда чиста. Основната четка може да се регулира на шест степени, за да се адаптира ефективността на почистване към различни повърхности. Практичното място за допълнително оборудване, като например кофи и приспособления за събиране на едри отпадъци, улеснява работата. Поддръжката също е лесна, като за смяната на страничната четка и филтъра не са необходими инструменти. Акумулаторната платформа Kärcher Battery Power 36 V осигурява достатъчно мощност във всяка ситуация. Сменяемата батерия може да се сваля за лесно транспортиране. Батерията и зарядното устройство не са включени в обхвата на доставката.
Характеристики и предимства
Сменяема литиево-йонна батерияВремето за работа на батерията може да бъде избрано в зависимост от площта, която трябва да се почисти. Бързо и междинно зареждане за по-дълго време на работа и по-висока производителност. Показва оставащото време за работа на батерията при метене.
Филтър за прахНамалява образувания прах и осигурява чиста работна среда. Смяна на филтъра без инструменти.
Практична зона за съхранениеДопълнителни прибори за почистване могат да се носят на борда Повишава ефективността и ви спестява допълнителни усилия. Едрата мръсотия може да се събира и изхвърля лесно.
Дръжката може да се завърта и регулира на три позиции.
- Сгъваемата дръжка позволява спестяване на място за съхранение.
- Регулируема спрямо различни височини на потребителя.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Тип задвижване
|Ръчно
|Макс. производителност на площ (м²/ч)
|3920
|Работна ширина (мм)
|480
|Работна ширина с 1 странична четка (мм)
|700
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|980
|Обем на контейнера бруто/нето (л)
|45 / 20
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна батерия
|Напрежение (В)
|36
|Брой необходими батерии (бр.)
|1
|Време на работа с едно зареждане на батерията (ч)
|макс. 2,2 (5,0 Ah) / макс. 2,7 (6,0 Ah)
|Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)
|98 / 138
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|32
|Тегло на опаковката (кг)
|38,732
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Филтър за фин прах
Оборудване
- Електрическо управление на режима на метене
- Регулируема основна четка
- Ръчно почистване на филтъра
- Сгъваема дръжка за бутане
- Принцип на метене - на лопата
- Използване на открито
- Използване на закрито
- Безстепенно регулируема странична четка
- Дръжка за носене
Сфера на приложение
- За почистване на производствени халета, складове и логистични халета, както и товарни рампи
- За почистване на паркинги и бензиностанции
- За почистване на площи като училищни дворове и в комуналната среда
- Идеална също така за по-малки работилници и в селското стопанство