Снабдена с плаваща основна четка за отлични резултати при метене, нашата метачно-смучеща машина KM 100/120 R Bp, захранвана с батерии, с нулеви емисии, е идеалният избор за продължителни приложения за почистване, особено в много прашни вътрешни помещения. Въртяща се странична четка предотвратява повреда на машината и обзавеждането, а скоростта на страничната четка може да се адаптира към количеството прах. Изпитаната кръгла филтърна система с шест квадратни метра филтърна площ и автоматично почистване позволява метене без прах по всяко време, дори когато има много прах, а хидравличното високо изпразване на контейнера позволява удобно изхвърляне на отпадъците събрани в големия контейнер. Всички контролни елементи са леснодостъпни и също много ясно подредени, като регулируемата седалка на водача осигурява много добра видимост. Всички части, изискващи поддръжка, са лесно достъпни, а филтърът и ролковата четка също могат да се сменят без инструменти. KM 100/120 R може също да бъде оборудвана с допълнителен защитен покрив или вакуумен държач, за да отговарят на индивидуалните нужди. Батерията и зарядното устройство не са включени в обхвата на доставката и трябва да се поръчат отделно.