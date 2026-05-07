KM 100/120 R Bp

Удобна, високопроизводителна акумулаторна седлова метачно-смучеща машина KM 100/120 R Bp, с високо хидравлично изпразване на контейнера и работа с нулеви емисии – идеална за затворени пространства.

Снабдена с плаваща основна четка за отлични резултати при метене, нашата метачно-смучеща машина KM 100/120 R Bp, захранвана с батерии, с нулеви емисии, е идеалният избор за продължителни приложения за почистване, особено в много прашни вътрешни помещения. Въртяща се странична четка предотвратява повреда на машината и обзавеждането, а скоростта на страничната четка може да се адаптира към количеството прах. Изпитаната кръгла филтърна система с шест квадратни метра филтърна площ и автоматично почистване позволява метене без прах по всяко време, дори когато има много прах, а хидравличното високо изпразване на контейнера позволява удобно изхвърляне на отпадъците събрани в големия контейнер. Всички контролни елементи са леснодостъпни и също много ясно подредени, като регулируемата седалка на водача осигурява много добра видимост. Всички части, изискващи поддръжка, са лесно достъпни, а филтърът и ролковата четка също могат да се сменят без инструменти. KM 100/120 R може също да бъде оборудвана с допълнителен защитен покрив или вакуумен държач, за да отговарят на индивидуалните нужди. Батерията и зарядното устройство не са включени в обхвата на доставката и трябва да се поръчат отделно.

Характеристики и предимства
Висока производителност
Отличен резултат при метене благодарение на системата с плаваща основна четка. Голям капацитет на контейнер за отпадъци (120 l) за продължителна употреба без прекъсване. Здрав дизайн и доказани компоненти за кратки престои на машината.
Удобна и безопасна работа
Високо ниво на комфорт при шофиране и високо хидравлично изпразване на контейнера до височина 152 см. Лесна работа и ясно и ергономично разположение на контролните елементи. Логично свързване на функциите за предотвратяване на грешки при работа.
Голяма площ на филтъра с автоматично почистване
Автоматично почистване на филтъра на петминутни интервали и след изключване. Ефективното почистване на филтъра с площ от 6 m² удвоява експлоатационния живот. Практически без прах, непрекъснато метене, независимо от обема на мръсотията.
Лесна поддръжка и много лесно обслужване
  • Всички важни компоненти са лесни за проверка и подмяна без необходост от инструменти.
  • Интелигентна концепция на капака за много лесен достъп до всички компоненти на машината.
Спецификации

Технически данни

Хидравлично задвижване Електродвигател
Задвижване – мощност (В) 24
Тип задвижване Електрическо
Максимална ефективност за единица площ (м²/ч) 6000
Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч) 7620
Работна ширина (мм) 730
Ширина на работа с 1 странична четка (мм) 1000
Работна ширина с 2 странични четки (мм) 1270
Напрежение на батерията (В) 24
Контейнер за отпадъци (л) 120
Способност за изкачване (%) 12
Работна скорост (км/ч) 6
Площ на филтъра (м²) 6
Тегло (с аксесоари) (кг) 498
Тегло вкл. Опаковка (кг) 500,08
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1700 x 1195 x 1370

Обхват на доставката

  • Цилиндричен полиестерен филтър
  • Пневматични гуми

Оборудване

  • Ръчно почистване на филтъра
  • Автоматично почистване на филтъра
  • Главен метачен валяк с плаващо окачване
  • Серво управление на волана
  • Регулиране на разхода на ток при изсмукване
  • Клапа за едри замърсявания
  • Принцип на метене с прехвърляне
  • Задвижване напред
  • Задвижване назад
  • Засмукване
  • Хидравлично високо разтоварване
  • Работа на открито
  • Работа на закрито
  • Брояч за работни часове
  • Функция метене, с възможност за изключване
  • Странична четка, автоматично спиране
  • Възможност за закрепване на Home Base
Метачно-смучеща машина KM 100/120 R Bp

Сфера на приложение
  • За бързо поддържащо почистване на паркинги
  • Подходящ и за работилници, училища, бензиностанции или автокъщи
  • Също така идеално подходяща за логистични операции, например за почистване на складове.
