KM 100/120 R Bp
Удобна, високопроизводителна акумулаторна седлова метачно-смучеща машина KM 100/120 R Bp, с високо хидравлично изпразване на контейнера и работа с нулеви емисии – идеална за затворени пространства.
Снабдена с плаваща основна четка за отлични резултати при метене, нашата метачно-смучеща машина KM 100/120 R Bp, захранвана с батерии, с нулеви емисии, е идеалният избор за продължителни приложения за почистване, особено в много прашни вътрешни помещения. Въртяща се странична четка предотвратява повреда на машината и обзавеждането, а скоростта на страничната четка може да се адаптира към количеството прах. Изпитаната кръгла филтърна система с шест квадратни метра филтърна площ и автоматично почистване позволява метене без прах по всяко време, дори когато има много прах, а хидравличното високо изпразване на контейнера позволява удобно изхвърляне на отпадъците събрани в големия контейнер. Всички контролни елементи са леснодостъпни и също много ясно подредени, като регулируемата седалка на водача осигурява много добра видимост. Всички части, изискващи поддръжка, са лесно достъпни, а филтърът и ролковата четка също могат да се сменят без инструменти. KM 100/120 R може също да бъде оборудвана с допълнителен защитен покрив или вакуумен държач, за да отговарят на индивидуалните нужди. Батерията и зарядното устройство не са включени в обхвата на доставката и трябва да се поръчат отделно.
Характеристики и предимства
Висока производителностОтличен резултат при метене благодарение на системата с плаваща основна четка. Голям капацитет на контейнер за отпадъци (120 l) за продължителна употреба без прекъсване. Здрав дизайн и доказани компоненти за кратки престои на машината.
Удобна и безопасна работаВисоко ниво на комфорт при шофиране и високо хидравлично изпразване на контейнера до височина 152 см. Лесна работа и ясно и ергономично разположение на контролните елементи. Логично свързване на функциите за предотвратяване на грешки при работа.
Голяма площ на филтъра с автоматично почистванеАвтоматично почистване на филтъра на петминутни интервали и след изключване. Ефективното почистване на филтъра с площ от 6 m² удвоява експлоатационния живот. Практически без прах, непрекъснато метене, независимо от обема на мръсотията.
Лесна поддръжка и много лесно обслужване
- Всички важни компоненти са лесни за проверка и подмяна без необходост от инструменти.
- Интелигентна концепция на капака за много лесен достъп до всички компоненти на машината.
Спецификации
Технически данни
|Хидравлично задвижване
|Електродвигател
|Задвижване – мощност (В)
|24
|Тип задвижване
|Електрическо
|Максимална ефективност за единица площ (м²/ч)
|6000
|Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч)
|7620
|Работна ширина (мм)
|730
|Ширина на работа с 1 странична четка (мм)
|1000
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|1270
|Напрежение на батерията (В)
|24
|Контейнер за отпадъци (л)
|120
|Способност за изкачване (%)
|12
|Работна скорост (км/ч)
|6
|Площ на филтъра (м²)
|6
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|498
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|500,08
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1700 x 1195 x 1370
Обхват на доставката
- Цилиндричен полиестерен филтър
- Пневматични гуми
Оборудване
- Ръчно почистване на филтъра
- Автоматично почистване на филтъра
- Главен метачен валяк с плаващо окачване
- Серво управление на волана
- Регулиране на разхода на ток при изсмукване
- Клапа за едри замърсявания
- Принцип на метене с прехвърляне
- Задвижване напред
- Задвижване назад
- Засмукване
- Хидравлично високо разтоварване
- Работа на открито
- Работа на закрито
- Брояч за работни часове
- Функция метене, с възможност за изключване
- Странична четка, автоматично спиране
- Възможност за закрепване на Home Base
Сфера на приложение
- За бързо поддържащо почистване на паркинги
- Подходящ и за работилници, училища, бензиностанции или автокъщи
- Също така идеално подходяща за логистични операции, например за почистване на складове.