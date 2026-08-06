Изключително здрава и удобна, с нулеви емисии: нашата седлова метачна машина KM 100/120 R Bp. Оборудвана с мощна 240-Ah батерия и съответно вградено зарядно устройство за до четири часа непрекъсната работа – дори и особено в много прашни вътрешни помещения. За да се предотврати повреда на мебелите или на самата машина, метачна машина има въртяща се странична четка, чиято скорост може да се регулира по всяко време, за да отговаря на количеството прах, което трябва да се измете. Плаващата основна четка осигурява отлични резултати при почистване, изпитаната кръгла филтърна система с шест квадратни метра филтърна площ и автоматично почистване позволява метене без прах по всяко време, големият контейнер за отпадъци позволява продължително почистване, а хидравличното високото изпразване на контейнера е идеално за удобно изхвърляне. Удобните за потребителя функции включват регулируема седалка на водача, много добра видимост и контролни елементи, които са ясни и лесни за достигане. Лесната за поддръжка KM 100/120 R може да бъде допълнително оборудвана с опционален защитен покрив или вакуумен държач, за да отговарят на индивидуалните нужди.