KM 100/120 R Bp Pack
Нулеви емисии, идеална за затворени пространства: метачна машина KM 100/120 R Bp Pack с мощна батерия от 240 Ah, съответно вградено зарядно устройство и хидравлично високо изпразване на контейнера.
Изключително здрава и удобна, с нулеви емисии: нашата седлова метачна машина KM 100/120 R Bp. Оборудвана с мощна 240-Ah батерия и съответно вградено зарядно устройство за до четири часа непрекъсната работа – дори и особено в много прашни вътрешни помещения. За да се предотврати повреда на мебелите или на самата машина, метачна машина има въртяща се странична четка, чиято скорост може да се регулира по всяко време, за да отговаря на количеството прах, което трябва да се измете. Плаващата основна четка осигурява отлични резултати при почистване, изпитаната кръгла филтърна система с шест квадратни метра филтърна площ и автоматично почистване позволява метене без прах по всяко време, големият контейнер за отпадъци позволява продължително почистване, а хидравличното високото изпразване на контейнера е идеално за удобно изхвърляне. Удобните за потребителя функции включват регулируема седалка на водача, много добра видимост и контролни елементи, които са ясни и лесни за достигане. Лесната за поддръжка KM 100/120 R може да бъде допълнително оборудвана с опционален защитен покрив или вакуумен държач, за да отговарят на индивидуалните нужди.
Характеристики и предимства
Висока производителностОтличен резултат при метене благодарение на системата с плаваща основна четка. Голям капацитет на контейнер за отпадъци (120 l) за продължителна употреба без прекъсване. Здрав дизайн и доказани компоненти за кратки престои на машината.
Удобна и безопасна работаВисоко ниво на комфорт при шофиране и високо хидравлично изпразване на контейнера до височина 152 см. Лесна работа и ясно и ергономично разположение на контролните елементи. Логично свързване на функциите за предотвратяване на грешки при работа.
Голяма площ на филтъра с автоматично почистванеАвтоматично почистване на филтъра на петминутни интервали и след изключване. Ефективното почистване на филтъра с площ от 6 m² удвоява експлоатационния живот. Практически без прах, непрекъснато метене, независимо от обема на мръсотията.
Проста поддръжка и много лесно обслужване
- Всички важни компоненти са лесни за проверка и подмяна без необходост от инструменти.
- Интелигентна концепция на капака за много лесен достъп до всички компоненти на машината.
Спецификации
Технически данни
|Хидравлично задвижване
|Електродвигател
|Задвижване – мощност (В)
|24
|Тип задвижване
|Електрическо
|Макс. производителност на площ (м²/ч)
|6000
|Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч)
|7620
|Работна ширина (мм)
|730
|Работна ширина с 1 странична четка (мм)
|1000
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|1270
|Капацитет на батерията (Ач)
|240
|Напрежение на батерията (В)
|24
|Време на работа на акумулатора (ч)
|3,5
|Контейнер за отпадъци (л)
|120
|Способност за изкачване (%)
|12
|Работна скорост (км/ч)
|6
|Площ на филтъра (м²)
|6
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|748
|Тегло с опаковката (кг)
|750,08
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1807 x 1224 x 1500
Обхват на доставката
- Цилиндричен полиестерен филтър
- Пневматични гуми
Оборудване
- Ръчно почистване на филтъра
- Автоматично почистване на филтъра
- Плаваща основна четка
- Серво управление на волана
- Регулиране на силата на всмукване
- Клапа за едри отпадъци
- Принцип на метене с прехвърляне през глава
- Задвижване, напред
- Задвижване, назад
- Смукателна сила
- Хидравлично високо разтоварване
- Използване на открито
- Използване на закрито
- Брояч на изминалото време
- Функция метене, с възможност за изключване
- Странична четка, автоматично спиране
- Възможност за закрепване на Home Base
Видео
Сфера на приложение
- За бързо поддържащо почистване на паркинги
- Подходящ и за работилници, училища, бензиностанции или автокъщи
- Също така идеално подходяща за логистични операции, например за почистване на складове.