KM 100/120 R Bp Pack 4SB

Беземисионна метачна машина KM 100/120 R Bp Pack 4SB с високо хидравлично разтоварване, кръгла филтърна система и много голяма работна ширина с 4 странични четки. За безопасност и комфорт.

Седловата метачна машина KM 100/120 R Bp Pack 4 SB е изключително здрава, средно голяма метачно-смучеща машина с високо изпразване на контейнера, която се използва за разнообразни почистващи дейности на закрито и на открито. С помощта на 4-те странични четки максималното покритие на площта може да се удвои. Голямата работна ширина позволява метене близо до ръба, дори на первази. Голямото странично отстояние на спестяващата място сгъваема странична четка гарантира безопасност. Осцилиращата ролкова четка осигурява отличен резултат от метене, дори при максимална работна скорост от 6 км/ч. Големият контейнер може да се повдигне хидравлично до 1,50 метра за удобно изпразване. Изпитаната и тествана кръгла филтърна система с голяма филтърна площ (6 m²) и автоматичното почистване на филтъра позволява постоянно метене без прах и гарантират надеждна чистота. Седалката на водача на метачната машина може да се регулира ергономично за добра видимост във всички страни. Всички контроли са ясно подредени и лесно достъпни. Частите, които са от значение за поддръжката, като филтър и основна четка, са лесно достъпни и могат да бъдат свалени без инструменти.

Характеристики и предимства
Метачно-смучеща машина KM 100/120 R Bp Pack 4SB: Висока производителност
Висока производителност
Отличен резултат при метене благодарение на системата с плаваща основна четка. Голям капацитет на контейнер за отпадъци (120 l) за продължителна употреба без прекъсване. Здрав дизайн и доказани компоненти за кратки престои на машината.
Метачно-смучеща машина KM 100/120 R Bp Pack 4SB: Изключително голяма работна ширина
Изключително голяма работна ширина
Метачно-смучеща машина KM 100/120 R Bp Pack 4SB: Голяма площ на филтъра с автоматично почистване
Голяма площ на филтъра с автоматично почистване
Автоматично почистване на филтъра на петминутни интервали и след изключване. Ефективното почистване на филтъра с площ от 6 m² удвоява експлоатационния живот. Практически без прах, непрекъснато метене, независимо от обема на мръсотията.
Голяма площ на филтъра
Проста поддръжка и много лесно обслужване
  • Всички важни компоненти са лесни за проверка и подмяна без необходост от инструменти.
  • Интелигентна концепция на капака за много лесен достъп до всички компоненти на машината.
Спецификации

Технически данни

Хидравлично задвижване Електродвигател
Задвижване – мощност (В) 24
Тип задвижване Електрическо
Макс. производителност на площ (м²/ч) 13800
Работна ширина (мм) 730
Работна ширина с 1 странична четка (мм) 1000
Работна ширина с 2 странични четки (мм) 1270
Капацитет на батерията (Ач) 240
Напрежение на батерията (В) 24
Време на работа на акумулатора (ч) 3
Контейнер за отпадъци (л) 120
Способност за изкачване (%) 12
Работна скорост (км/ч) 6
Площ на филтъра (м²) 6
Тегло (с аксесоари) (кг) 985
Тегло с опаковката (кг) 987
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1807 x 1224 x 1500

Обхват на доставката

  • Цилиндричен полиестерен филтър
  • Пневматични гуми

Оборудване

  • Ръчно почистване на филтъра
  • Автоматично почистване на филтъра
  • Плаваща основна четка
  • Серво управление на волана
  • Регулиране на силата на всмукване
  • Клапа за едри отпадъци
  • Принцип на метене с прехвърляне през глава
  • Задвижване, напред
  • Задвижване, назад
  • Смукателна сила
  • Хидравлично високо разтоварване
  • Използване на открито
  • Използване на закрито
  • Брояч на изминалото време
  • Функция метене, с възможност за изключване
  • Странична четка, автоматично спиране
  • Възможност за закрепване на Home Base
Метачно-смучеща машина KM 100/120 R Bp Pack 4SB
Метачно-смучеща машина KM 100/120 R Bp Pack 4SB
Сфера на приложение
  • Също така идеално подходяща за логистични операции, например за почистване на складове
  • За бързо поддържащо почистване на паркинги
Аксесоари