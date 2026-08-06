Седловата метачна машина KM 100/120 R Bp Pack 4 SB е изключително здрава, средно голяма метачно-смучеща машина с високо изпразване на контейнера, която се използва за разнообразни почистващи дейности на закрито и на открито. С помощта на 4-те странични четки максималното покритие на площта може да се удвои. Голямата работна ширина позволява метене близо до ръба, дори на первази. Голямото странично отстояние на спестяващата място сгъваема странична четка гарантира безопасност. Осцилиращата ролкова четка осигурява отличен резултат от метене, дори при максимална работна скорост от 6 км/ч. Големият контейнер може да се повдигне хидравлично до 1,50 метра за удобно изпразване. Изпитаната и тествана кръгла филтърна система с голяма филтърна площ (6 m²) и автоматичното почистване на филтъра позволява постоянно метене без прах и гарантират надеждна чистота. Седалката на водача на метачната машина може да се регулира ергономично за добра видимост във всички страни. Всички контроли са ясно подредени и лесно достъпни. Частите, които са от значение за поддръжката, като филтър и основна четка, са лесно достъпни и могат да бъдат свалени без инструменти.