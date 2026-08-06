KM 100/120 R Bp Pack 4SB
Беземисионна метачна машина KM 100/120 R Bp Pack 4SB с високо хидравлично разтоварване, кръгла филтърна система и много голяма работна ширина с 4 странични четки. За безопасност и комфорт.
Седловата метачна машина KM 100/120 R Bp Pack 4 SB е изключително здрава, средно голяма метачно-смучеща машина с високо изпразване на контейнера, която се използва за разнообразни почистващи дейности на закрито и на открито. С помощта на 4-те странични четки максималното покритие на площта може да се удвои. Голямата работна ширина позволява метене близо до ръба, дори на первази. Голямото странично отстояние на спестяващата място сгъваема странична четка гарантира безопасност. Осцилиращата ролкова четка осигурява отличен резултат от метене, дори при максимална работна скорост от 6 км/ч. Големият контейнер може да се повдигне хидравлично до 1,50 метра за удобно изпразване. Изпитаната и тествана кръгла филтърна система с голяма филтърна площ (6 m²) и автоматичното почистване на филтъра позволява постоянно метене без прах и гарантират надеждна чистота. Седалката на водача на метачната машина може да се регулира ергономично за добра видимост във всички страни. Всички контроли са ясно подредени и лесно достъпни. Частите, които са от значение за поддръжката, като филтър и основна четка, са лесно достъпни и могат да бъдат свалени без инструменти.
Характеристики и предимства
Висока производителностОтличен резултат при метене благодарение на системата с плаваща основна четка. Голям капацитет на контейнер за отпадъци (120 l) за продължителна употреба без прекъсване. Здрав дизайн и доказани компоненти за кратки престои на машината.
Изключително голяма работна ширина
Голяма площ на филтъра с автоматично почистванеАвтоматично почистване на филтъра на петминутни интервали и след изключване. Ефективното почистване на филтъра с площ от 6 m² удвоява експлоатационния живот. Практически без прах, непрекъснато метене, независимо от обема на мръсотията.
Голяма площ на филтъра
Проста поддръжка и много лесно обслужване
- Всички важни компоненти са лесни за проверка и подмяна без необходост от инструменти.
- Интелигентна концепция на капака за много лесен достъп до всички компоненти на машината.
Спецификации
Технически данни
|Хидравлично задвижване
|Електродвигател
|Задвижване – мощност (В)
|24
|Тип задвижване
|Електрическо
|Макс. производителност на площ (м²/ч)
|13800
|Работна ширина (мм)
|730
|Работна ширина с 1 странична четка (мм)
|1000
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|1270
|Капацитет на батерията (Ач)
|240
|Напрежение на батерията (В)
|24
|Време на работа на акумулатора (ч)
|3
|Контейнер за отпадъци (л)
|120
|Способност за изкачване (%)
|12
|Работна скорост (км/ч)
|6
|Площ на филтъра (м²)
|6
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|985
|Тегло с опаковката (кг)
|987
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1807 x 1224 x 1500
Обхват на доставката
- Цилиндричен полиестерен филтър
- Пневматични гуми
Оборудване
- Ръчно почистване на филтъра
- Автоматично почистване на филтъра
- Плаваща основна четка
- Серво управление на волана
- Регулиране на силата на всмукване
- Клапа за едри отпадъци
- Принцип на метене с прехвърляне през глава
- Задвижване, напред
- Задвижване, назад
- Смукателна сила
- Хидравлично високо разтоварване
- Използване на открито
- Използване на закрито
- Брояч на изминалото време
- Функция метене, с възможност за изключване
- Странична четка, автоматично спиране
- Възможност за закрепване на Home Base
Сфера на приложение
- Също така идеално подходяща за логистични операции, например за почистване на складове
- За бързо поддържащо почистване на паркинги