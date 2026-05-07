Независимо дали работите в много прашни открити зони или добре проветрени закрити помещения: здравата метачна машина KM 100/120 R G на Kärcher впечатлява със своята голяма гъвкавост, отлични резултати при метене и много възможности за настройка според индивидуалните изисквания на клиента. Благодарение на плаващата основна четка, тя се справя без усилие с голямо разнообразие от подови текстури, докато големият капацитет на контейнера за отпадъци от 120 литра, въртящата се странична четка и работна скорост от 7 км/ч осигуряват цялостно и бързо метене, което не поврежда мебелите или машината. Потребителите се възползват от лесна и ергономична работа, удобно и автоматично високо изпразване на контейнера (до 152 см) и отлична видимост на зоните за почистване. Доказана кръгла филтърна система с филтърна площ от 6 m² позволява непрекъснато метене почти без прах – автоматичното почистване на филтъра удвоява експлоатационния живот на филтъра и защитава здравето на потребителя, независимо от обема на замърсяването. В допълнение, опционните комплекти за закрепване позволяват допълнително персонализиране на оборудването, за да отговори на практически всички изисквания на клиента.