KM 100/120 R G

Универсална седлова метачна машина KM 100/120 R G с удобно хидравлично високо изпразване на контейнера и ефективна кръгла филтърна система с автоматично почистване за метене практически без прах.

Независимо дали работите в много прашни открити зони или добре проветрени закрити помещения: здравата метачна машина KM 100/120 R G на Kärcher впечатлява със своята голяма гъвкавост, отлични резултати при метене и много възможности за настройка според индивидуалните изисквания на клиента. Благодарение на плаващата основна четка, тя се справя без усилие с голямо разнообразие от подови текстури, докато големият капацитет на контейнера за отпадъци от 120 литра, въртящата се странична четка и работна скорост от 7 км/ч осигуряват цялостно и бързо метене, което не поврежда мебелите или машината. Потребителите се възползват от лесна и ергономична работа, удобно и автоматично високо изпразване на контейнера (до 152 см) и отлична видимост на зоните за почистване. Доказана кръгла филтърна система с филтърна площ от 6 m² позволява непрекъснато метене почти без прах – автоматичното почистване на филтъра удвоява експлоатационния живот на филтъра и защитава здравето на потребителя, независимо от обема на замърсяването. В допълнение, опционните комплекти за закрепване позволяват допълнително персонализиране на оборудването, за да отговори на практически всички изисквания на клиента.

Характеристики и предимства
Метачно-смучеща машина KM 100/120 R G: Висока производителност
Висока производителност
Отличен резултат при метене благодарение на системата с плаваща основна четка. Голям капацитет на контейнер за отпадъци (120 l) за продължителна употреба без прекъсване. Здрав дизайн и доказани компоненти за кратки престои на машината.
Метачно-смучеща машина KM 100/120 R G: Удобна и безопасна работа
Удобна и безопасна работа
Високо ниво на комфорт при шофиране и високо хидравлично изпразване на контейнера до височина 152 см. Лесна работа и ясно и ергономично разположение на контролните елементи. Логично свързване на функциите за предотвратяване на грешки при работа.
Метачно-смучеща машина KM 100/120 R G: Голяма филтърна площ с автоматично почистване на филтъра
Голяма филтърна площ с автоматично почистване на филтъра
Автоматично почистване на филтъра на петминутни интервали и след изключване. Ефективното почистване на филтъра с площ от 6 m² удвоява експлоатационния живот. Практически без прах, непрекъснато метене, независимо от обема на мръсотията.
Лесна поддръжка и много лесно обслужване
  • Всички важни компоненти са лесни за проверка и подмяна без необходост от инструменти.
  • Интелигентна концепция на капака за много лесен достъп до всички компоненти на машината.
Спецификации

Технически данни

Хидравлично задвижване Хидравлично
Задвижване – мощност (кВт) 6,3
Тип задвижване Бензин
Максимална ефективност за единица площ (м²/ч) 7000
Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч) 8890
Работна ширина (мм) 730
Ширина на работа с 1 странична четка (мм) 1000
Работна ширина с 2 странични четки (мм) 1270
Контейнер за отпадъци (л) 120
Способност за изкачване (%) 18
Работна скорост (км/ч) 7
Площ на филтъра (м²) 6
Тегло (с аксесоари) (кг) 572,92
Тегло, в готовност за работа (кг) 570
Тегло вкл. Опаковка (кг) 575
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1700 x 1195 x 1370

Обхват на доставката

  • Цилиндричен полиестерен филтър
  • Пневматични гуми

Оборудване

  • Ръчно почистване на филтъра
  • Автоматично почистване на филтъра
  • Главен метачен валяк с плаващо окачване
  • Серво управление на волана
  • Регулиране на разхода на ток при изсмукване
  • Клапа за едри замърсявания
  • Принцип на метене с прехвърляне
  • Задвижване напред
  • Задвижване назад
  • Засмукване
  • Хидравлично високо разтоварване
  • Работа на открито
  • Брояч за работни часове
  • Функция метене, с възможност за изключване
  • Катализатор
  • Странична четка, автоматично спиране
  • Странична четка, с пневматично управление
  • Възможност за закрепване на Home Base
Метачно-смучеща машина KM 100/120 R G
Метачно-смучеща машина KM 100/120 R G
Сфера на приложение
  • За бързо поддържащо почистване на паркинги
  • Подходящ и за работилници, училища, бензиностанции или автокъщи
  • Подходяща за използване на външни пространства, в зони за товарене и на строителни площадки
Аксесоари