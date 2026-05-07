KM 100/120 R G
Универсална седлова метачна машина KM 100/120 R G с удобно хидравлично високо изпразване на контейнера и ефективна кръгла филтърна система с автоматично почистване за метене практически без прах.
Независимо дали работите в много прашни открити зони или добре проветрени закрити помещения: здравата метачна машина KM 100/120 R G на Kärcher впечатлява със своята голяма гъвкавост, отлични резултати при метене и много възможности за настройка според индивидуалните изисквания на клиента. Благодарение на плаващата основна четка, тя се справя без усилие с голямо разнообразие от подови текстури, докато големият капацитет на контейнера за отпадъци от 120 литра, въртящата се странична четка и работна скорост от 7 км/ч осигуряват цялостно и бързо метене, което не поврежда мебелите или машината. Потребителите се възползват от лесна и ергономична работа, удобно и автоматично високо изпразване на контейнера (до 152 см) и отлична видимост на зоните за почистване. Доказана кръгла филтърна система с филтърна площ от 6 m² позволява непрекъснато метене почти без прах – автоматичното почистване на филтъра удвоява експлоатационния живот на филтъра и защитава здравето на потребителя, независимо от обема на замърсяването. В допълнение, опционните комплекти за закрепване позволяват допълнително персонализиране на оборудването, за да отговори на практически всички изисквания на клиента.
Характеристики и предимства
Висока производителностОтличен резултат при метене благодарение на системата с плаваща основна четка. Голям капацитет на контейнер за отпадъци (120 l) за продължителна употреба без прекъсване. Здрав дизайн и доказани компоненти за кратки престои на машината.
Удобна и безопасна работаВисоко ниво на комфорт при шофиране и високо хидравлично изпразване на контейнера до височина 152 см. Лесна работа и ясно и ергономично разположение на контролните елементи. Логично свързване на функциите за предотвратяване на грешки при работа.
Голяма филтърна площ с автоматично почистване на филтъраАвтоматично почистване на филтъра на петминутни интервали и след изключване. Ефективното почистване на филтъра с площ от 6 m² удвоява експлоатационния живот. Практически без прах, непрекъснато метене, независимо от обема на мръсотията.
Лесна поддръжка и много лесно обслужване
- Всички важни компоненти са лесни за проверка и подмяна без необходост от инструменти.
- Интелигентна концепция на капака за много лесен достъп до всички компоненти на машината.
Спецификации
Технически данни
|Хидравлично задвижване
|Хидравлично
|Задвижване – мощност (кВт)
|6,3
|Тип задвижване
|Бензин
|Максимална ефективност за единица площ (м²/ч)
|7000
|Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч)
|8890
|Работна ширина (мм)
|730
|Ширина на работа с 1 странична четка (мм)
|1000
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|1270
|Контейнер за отпадъци (л)
|120
|Способност за изкачване (%)
|18
|Работна скорост (км/ч)
|7
|Площ на филтъра (м²)
|6
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|572,92
|Тегло, в готовност за работа (кг)
|570
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|575
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1700 x 1195 x 1370
Обхват на доставката
- Цилиндричен полиестерен филтър
- Пневматични гуми
Оборудване
- Ръчно почистване на филтъра
- Автоматично почистване на филтъра
- Главен метачен валяк с плаващо окачване
- Серво управление на волана
- Регулиране на разхода на ток при изсмукване
- Клапа за едри замърсявания
- Принцип на метене с прехвърляне
- Задвижване напред
- Задвижване назад
- Засмукване
- Хидравлично високо разтоварване
- Работа на открито
- Брояч за работни часове
- Функция метене, с възможност за изключване
- Катализатор
- Странична четка, автоматично спиране
- Странична четка, с пневматично управление
- Възможност за закрепване на Home Base
Сфера на приложение
- За бързо поддържащо почистване на паркинги
- Подходящ и за работилници, училища, бензиностанции или автокъщи
- Подходяща за използване на външни пространства, в зони за товарене и на строителни площадки