Нашата мощна индустриална машина KM 120/250 R D Classic е особено подходяща за предизвикателни терени. Здравата конструкция, големият контейнер за отпадъци и устойчивият звездообразен филтър с вибрационен мотор го правят идеален избор за сурови приложения в изключително прашни условия, като тези в строителството, металообработването, както и в леярните. Дизеловата машина с изцяло хидравлично задвижване на задните колела и системата за очистване на филтъра е специално проектирана за външни помещения и впечатлява с удобството за потребителя, поддръжка и обслужване. Благодарение на интегрираната Flexible Footprint System, четките се адаптират идеално към повърхността и осигуряват отлични резултати от почистването на фини и груби отпадъци. Хидравличното изпразване на големия контейнер във височина, осигурява удобното изхвърляне на мръсотията.