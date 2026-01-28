KM 120/250 R D Classic

KM 120/250 R D Classic е базова машина в класа на индустриалните матачни машини. Здрава, с ниска консумация, мощна и оборудвана с изцяло хидравлично дизелово задвижване.

Нашата мощна индустриална машина KM 120/250 R D Classic е особено подходяща за предизвикателни терени. Здравата конструкция, големият контейнер за отпадъци и устойчивият звездообразен филтър с вибрационен мотор го правят идеален избор за сурови приложения в изключително прашни условия, като тези в строителството, металообработването, както и в леярните. Дизеловата машина с изцяло хидравлично задвижване на задните колела и системата за очистване на филтъра е специално проектирана за външни помещения и впечатлява с удобството за потребителя, поддръжка и обслужване. Благодарение на интегрираната Flexible Footprint System, четките се адаптират идеално към повърхността и осигуряват отлични резултати от почистването на фини и груби отпадъци. Хидравличното изпразване на големия контейнер във височина, осигурява удобното изхвърляне на мръсотията.

Характеристики и предимства
Метачно-смучеща машина KM 120/250 R D Classic: Здрава конструкция на машината за безопасна работа
Възможни приложения при екстремни външни условия. Удължава живота на компонентите и машината Стандартната сигнална лампа увеличава безопасността за потребителя и околните
Метачно-смучеща машина KM 120/250 R D Classic: Голям звездообразен филтър с вибрационно очистване
Големият филтър гарантира безпроблемна работа Ефективно почистване на филтъра чрез вибриращ мотор Подходящ за особено големи количества прах
Метачно-смучеща машина KM 120/250 R D Classic: Опростена работа, поддръжка и обслужване
Опростена технология с изпитани компоненти Лесният достъп до отделението на двигателя позволява бързо и лесно обслужване и поддръжка. Основната четка и звездообразния филтър могат да се сменят без инструменти.
Принцип на метене - на лопатата
  • Гарантира доброто почистване и на фини отпадъци
  • Улеснено събиране на груби отпадъци
  • Ниско производство на прах
Гъвкава система Footprint
  • Отлични резултати от почистване
  • Ниско износване на четката
  • Оптимално адаптиране на четките към различни настилки / повърхности
Хидравлично изпразване на контейнера във височина
  • Опростено и безопасно изхвърляне на отпадъците.
  • Удобно разтоварване във височина до 1,42 метра
Хидравлично задвижване на задните колела със здрави гуми
  • Висока гъвкавост и лесна работа в затворени помещения
  • Позволява безопасно преминаване през заострени предмети, изработени от метал или стъкло
  • Твърдите каучукови гуми изключват спукване
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Дизел
Тягово задвижване Четиритактов двигател
Производител на двигателя Yanmar
Задвижване – мощност (кВт) 15,8
Максимална ефективност за единица площ (м²/ч) 10800
Работна ширина (мм) 900
Ширина на работа с 1 странична четка (мм) 1200
Ширина на работа с 2 странични четки (мм) 1500
Контейнер за отпадъци (л) 250
Способност за изкачване (%) 18
Скорост на работа (км/ч) 9
Площ на филтъра (м²) 6
Тегло (с аксесоари) (кг) 883
Тегло, в готовност за работа (кг) 800
Тегло вкл. Опаковка (кг) 883
Размери (Д х Ш х В) (мм) 2082 x 1250 x 1450

Обхват на доставката

  • Джобен филтър
  • Колела, изцяло от гума

Оборудване

  • Ръчно почистване на филтъра
  • Настройка на главния метачен валяк
  • Главен метачен валяк с плаващо окачване
  • Серво управление на волана
  • Регулиране на разхода на ток при изсмукване
  • Принцип на метене - на лопатата
  • Задвижване напред
  • Задвижване назад
  • Изсмукване
  • Хидравлично изпразване от високо
  • Работа на открито
  • Брояч за работни часове
  • Функция метене, с възможност за изключване
  • Странична четка, автоматично спиране
Метачно-смучеща машина KM 120/250 R D Classic

Видео

Сфера на приложение
  • Идеален за строителния сектор, металообработваща промишленост и леярни
  • Подходящи за използване в производствени халета, складове, логистични сгради и съоръжения за тежка промишленост
  • Също за приложения в открити халета, външни складове, товарни площадки и на строителни обекти
Аксесоари