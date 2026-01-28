Нашата първа индустриална метачно-изсмукваща машина в гамата Classic, включва екологично чиста и икономична газов двигател (LPG): KM 120/250 R LPG Classic е подходящ за употреба на закрито, въпреки че демонстрира силните си страни на открито. Благодарение на своята здравина и разнообразни характеристики на оборудването, тя е оптимално подготвена и за най-суровите условия в изключително прашна среда. Четките му се адаптират идеално към повърхността на почвата и осигуряват оптимални резултати при почистването, докато умният принцип за събиране на прах премахва еднакво ефективно фините и груби отпадъци, предотвратявайки разсейването на прах. Основното оборудване включва също устойчив звездообразен филтър с вибрационен мотор за очистване, заедно с голям контейнер за отпадъци с удобно хидравлично изпразване на големи контейнери. Идеален за използване в строителни фирми, металообработваща промишленост и леярни.