KM 120/250 R LPG Classic
Екологичната, задвижвана с LPG двигател KM 120/250 R LPG Classic промишлена метачна машина може да се използва в закрити помещения. Изцяло хидравлично задвижване и метачна система.
Нашата първа индустриална метачно-изсмукваща машина в гамата Classic, включва екологично чиста и икономична газов двигател (LPG): KM 120/250 R LPG Classic е подходящ за употреба на закрито, въпреки че демонстрира силните си страни на открито. Благодарение на своята здравина и разнообразни характеристики на оборудването, тя е оптимално подготвена и за най-суровите условия в изключително прашна среда. Четките му се адаптират идеално към повърхността на почвата и осигуряват оптимални резултати при почистването, докато умният принцип за събиране на прах премахва еднакво ефективно фините и груби отпадъци, предотвратявайки разсейването на прах. Основното оборудване включва също устойчив звездообразен филтър с вибрационен мотор за очистване, заедно с голям контейнер за отпадъци с удобно хидравлично изпразване на големи контейнери. Идеален за използване в строителни фирми, металообработваща промишленост и леярни.
Характеристики и предимства
Здрава конструкция на машината за безопасна работаВъзможни приложения при екстремни външни условия. Удължава живота на компонентите и машината Стандартната сигнална лампа увеличава безопасността за потребителя и околните
Голям звездообразен филтър с вибрационно очистванеГолемият филтър гарантира безпроблемна работа Ефективно почистване на филтъра чрез вибриращ мотор Подходящ за особено големи количества прах
Опростена работа, поддръжка и обслужванеОпростена технология с изпитани компоненти Лесният достъп до отделението на двигателя позволява бързо и лесно обслужване и поддръжка. Основната четка и звездообразния филтър могат да се сменят без инструменти.
Принцип на метене - на лопатата
- Гарантира доброто почистване и на фини отпадъци
- Улеснено събиране на груби отпадъци
- Ниско производство на прах
Гъвкава система Footprint
- Отлични резултати от почистване
- Ниско износване на четката
- Оптимално адаптиране на четките към различни настилки / повърхности
Хидравлично изпразване на контейнера във височина
- Опростено и безопасно изхвърляне на отпадъците.
- Удобно разтоварване във височина до 1,42 метра
Хидравлично задвижване на задните колела със здрави гуми
- Висока гъвкавост и лесна работа в затворени помещения
- Позволява безопасно преминаване през заострени предмети, изработени от метал или стъкло
- Твърдите каучукови гуми изключват спукване
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|втечнен газ
|Тягово задвижване
|Четиритактов двигател
|Производител на двигателя
|Kubota
|Задвижване – мощност (кВт)
|17,5
|Максимална ефективност за единица площ (м²/ч)
|10800
|Работна ширина (мм)
|900
|Ширина на работа с 1 странична четка (мм)
|1200
|Ширина на работа с 2 странични четки (мм)
|1500
|Контейнер за отпадъци (л)
|250
|Способност за изкачване (%)
|18
|Скорост на работа (км/ч)
|9
|Площ на филтъра (м²)
|6
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|800
|Тегло, в готовност за работа (кг)
|800
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|800
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|2082 x 1250 x 1450
Обхват на доставката
- Джобен филтър
- Колела, изцяло от гума
Оборудване
- Ръчно почистване на филтъра
- Настройка на главния метачен валяк
- Главен метачен валяк с плаващо окачване
- Серво управление на волана
- Регулиране на разхода на ток при изсмукване
- Принцип на метене - на лопатата
- Задвижване напред
- Задвижване назад
- Изсмукване
- Хидравлично изпразване от високо
- Работа на открито
- Работа на закрито
- Брояч за работни часове
- Функция метене, с възможност за изключване
- Странична четка, автоматично спиране
Видео
Сфера на приложение
- Идеален за строителния сектор, металообработваща промишленост и леярни
- Подходящи за използване в производствени халета, складове, логистични сгради и съоръжения за тежка промишленост
- Също за приложения в открити халета, външни складове, товарни площадки и на строителни обекти