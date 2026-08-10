KM 125/130 Bp+2SB+KSSB
Благодарение на почистването на филтъра Tact, можете да работите с тази вакуумна машина за почистване почти без прах. Системата Teach и опционалната метяща странична четка за полумесец също спестяват време и ресурси.
Спестете едновременно време и ресурси. И ако вакуумната метачна машина KM 125/130 R Bp, снабдена с екологично електрическо задвижване, не е достатъчна, вие спестявате време и ресурси благодарение на добре обмислената концепция за почистване, която наполовина намалява броя на заходите при метене на ъгли в сравнение с други машини. Ако изберете опционалната странична сърповидна четка, един заход е достатъчен за измитане на ъгли, без ръчно почистване. Дори и големи прагове могат да бъдат преминати безопасно, тъй като основният валяк за почистване е поставен между задните колела, докато Teach System следи износването и автоматично приспособяване на ролката във височина според нуждите, като винаги гарантира най-добрите възможни резултати. Три натиска на контакт могат да бъдат зададени чрез бутон, за да се настроят за различни нива на замърсяване и видове повърхности. Патентованото почистване на филтъра Tact осигурява работа без прах, а Kärcher Intelligent Key System улеснява настройването за различни потребители. Многофункционалният дисплей показва важни параметри като информация за износването на ролковата четка и избраното контактно налягане.
Характеристики и предимства
Сърповидна странична метла
- Вече не е нужно да метете ръчно.
- Чисти ръбове само с едно минаване.
- Икономия на разходи, защото отпада необходимостта от предварително ръчно събиране на едрите отпадъци, респ. отпада многократното машинно третиране на същата повърхност.
Нова високоефективна и автоматична система за почистване на филтъра Tact
- Трайно почистени фуги за оптимален резултат от почистването.
- Автоматично почистване
- Филтърни елементи с 4-кратна продуктивност.
Teach-система
- Автоматична корекция на метачния валяк в случай на износване.
- 3 степени на натиск регулирани с натискането на бутон
- По-малко износване в Eco-режим.
Интелигентен ключ на Керхер
- С възможност за програмиране на 28 различни езика.
- Предоставяне на права за достъп за настройки на машината.
- Машината може да се управлява само с интелигентния ключ на Керхер.
Метачен валяк на задната ос
- По-добро преминаване над високи прагове.
- Удобен достъп до метачния валяк, смяна на метачния валяк в рамките на 5 минути.
- Контрол на метачния валяк в рамките на секунди.
Панел за управление
- Изобразяване на машинните данни на дисплея (напр. индикатор за износване на главния метачен валяк).
- Цветно кодиране.
- Бутон EASY-Operation за стартиране на машината, за транспортиране и за метене.
Спецификации
Технически данни
|Хидравлично задвижване
|Хидравлично
|Задвижване – мощност (В/кВт)
|24 / 2,15
|Тип задвижване
|Батерия
|Макс. производителност на площ (м²/ч)
|10000
|Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч)
|13600
|Работна ширина (мм)
|880
|Работна ширина с 1 странична четка (мм)
|1250
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|1700
|Напрежение на батерията (В)
|24
|Време на работа на акумулатора (ч)
|макс. 5
|Контейнер за отпадъци (л)
|130
|Способност за изкачване (%)
|12
|Работна скорост (км/ч)
|8
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|490
|Тегло, готово за работа (кг)
|840
|Тегло с опаковката (кг)
|490
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1800 x 1500 x 1450
Обхват на доставката
- Пневматични гуми
- Сърповидна странична четка
Оборудване
- Автоматично почистване на филтъра
- Клапа за едри отпадъци
- Принцип на метене с прехвърляне през глава
- Задвижване, напред
- Задвижване, назад
- Смукателна сила
- Хидравлично високо разтоварване
- Използване на открито
- Използване на закрито
- Индикатор за заряда на батерията
- Брояч на изминалото време
- Функция метене, с възможност за изключване
- Интелигентен ключ на Керхер
- Старт-стоп система
- Teach-система
- Автоматична настройка на главния метачен валяк в зависимост от износването
- Tact почистване на филтъра
- Мултифункционален дисплей
- Индивидуална настройка на език/права за достъп
- Споделена концепция за обслужване
- Възможност за закрепване на Home Base
- Главен метачен валяк на задната ос
- Dynamic Sweeping
Видео
Сфера на приложение
- Паркинги
- Производствени съоръжения
- Логистични зони
- Хотели
- Магазини
- Складови зони
- Алеи