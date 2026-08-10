Спестете едновременно време и ресурси. И ако вакуумната метачна машина KM 125/130 R Bp, снабдена с екологично електрическо задвижване, не е достатъчна, вие спестявате време и ресурси благодарение на добре обмислената концепция за почистване, която наполовина намалява броя на заходите при метене на ъгли в сравнение с други машини. Ако изберете опционалната странична сърповидна четка, един заход е достатъчен за измитане на ъгли, без ръчно почистване. Дори и големи прагове могат да бъдат преминати безопасно, тъй като основният валяк за почистване е поставен между задните колела, докато Teach System следи износването и автоматично приспособяване на ролката във височина според нуждите, като винаги гарантира най-добрите възможни резултати. Три натиска на контакт могат да бъдат зададени чрез бутон, за да се настроят за различни нива на замърсяване и видове повърхности. Патентованото почистване на филтъра Tact осигурява работа без прах, а Kärcher Intelligent Key System улеснява настройването за различни потребители. Многофункционалният дисплей показва важни параметри като информация за износването на ролковата четка и избраното контактно налягане.