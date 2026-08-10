KM 125/130 Bp + KSSB

Благодарение на почистването на филтъра Tact можете да работите с тази метачна машина почти без прах. Системата Teach и опционалната странична сърповидна четка спестяват време и ресурси.

Спестете време и ресурси едновременно. Маточната машина KM 125/130 R Bp е оборудвана с екологично задвижване на батерии и също пести време и ресурси, благодарение на добре обмислената концепция за метене, намаляваща наполовина броя на заходите при почистване на ъгли (в сравнение с други машини). Ако изберете опционалната сърповидна странична четка, едно минаване е достатъчно, за да изметете ъглите, без каквото и да е ръчно метене. Дори и големи препятствия могат да бъдат преминати лесно, тъй като основната четка за почистване е поставена между задните колела, а системата Teach следи износването и автоматично настройва ролката във височина, за да гарантира винаги най-добрите възможни резултати. Три нива на контактно налягане могат да бъдат настроени с натискане на бутон, за да се настроят към различни нива на замърсявания и видове повърхности. Патентованото почистване на филтъра Tact осигурява работа без прах, а Kärcher Intelligent Key System прави лесно настройването на различни потребителски права. Многофункционалният дисплей показва важни параметри, като информация за износване на четката и избраното контактно налягане.

Характеристики и предимства
Сърповидна странична метла
  • Вече не е нужно да метете ръчно.
  • Чисти ръбове само с едно минаване.
  • Икономия на разходи, защото отпада необходимостта от предварително ръчно събиране на едрите отпадъци, респ. отпада многократното машинно третиране на същата повърхност.
Нова високоефективна и автоматична система за почистване на филтъра Tact
  • Трайно почистени фуги за оптимален резултат от почистването.
  • Автоматично почистване
  • Филтърни елементи с 4-кратна продуктивност.
Teach-система
  • Автоматична корекция на метачния валяк в случай на износване.
  • 3 степени на натиск регулирани с натискането на бутон
  • По-малко износване в Eco-режим.
Интелигентен ключ на Керхер
  • С възможност за програмиране на 28 различни езика.
  • Предоставяне на права за достъп за настройки на машината.
  • Машината може да се управлява само с интелигентния ключ на Керхер.
Метачен валяк на задната ос
  • По-добро преминаване над високи прагове.
  • Удобен достъп до метачния валяк, смяна на метачния валяк в рамките на 5 минути.
  • Контрол на метачния валяк в рамките на секунди.
Панел за управление
  • Изобразяване на машинните данни на дисплея (напр. индикатор за износване на главния метачен валяк).
  • Цветно кодиране.
  • Бутон EASY-Operation за стартиране на машината, за транспортиране и за метене.
Спецификации

Технически данни

Хидравлично задвижване Хидравлично
Задвижване – мощност (кВт) 2,15
Тип задвижване Батерия
Макс. производителност на площ (м²/ч) 10000
Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч) 13600
Работна ширина (мм) 880
Работна ширина с 1 странична четка (мм) 1250
Работна ширина с 2 странични четки (мм) 1700
Напрежение на батерията (В) 24
Време на работа на акумулатора (ч) макс. 5
Контейнер за отпадъци (л) 130
Способност за изкачване (%) 12
Работна скорост (км/ч) 8
Тегло (с аксесоари) (кг) 530,8
Тегло, готово за работа (кг) 840
Тегло с опаковката (кг) 530,8
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1800 x 1500 x 1450

Обхват на доставката

  • Пневматични гуми
  • Сърповидна странична четка

Оборудване

  • Автоматично почистване на филтъра
  • Клапа за едри отпадъци
  • Принцип на метене с прехвърляне през глава
  • Задвижване, напред
  • Задвижване, назад
  • Смукателна сила
  • Хидравлично високо разтоварване
  • Използване на открито
  • Използване на закрито
  • Индикатор за заряда на батерията
  • Брояч на изминалото време
  • Функция метене, с възможност за изключване
  • Интелигентен ключ на Керхер
  • Старт-стоп система
  • Teach-система
  • Автоматична настройка на главния метачен валяк в зависимост от износването
  • Tact почистване на филтъра
  • Мултифункционален дисплей
  • Индивидуална настройка на език/права за достъп
  • Споделена концепция за обслужване
  • Възможност за закрепване на Home Base
  • Главен метачен валяк на задната ос
  • Dynamic Sweeping
Метачно-смучеща машина KM 125/130 Bp + KSSB
Метачно-смучеща машина KM 125/130 Bp + KSSB

Видео

Сфера на приложение
  • Паркинги
  • Производствени съоръжения
  • Логистични зони
  • Хотели
  • Магазини
  • Складови зони
  • Алеи
Аксесоари