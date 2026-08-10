Спестете време и ресурси едновременно. Маточната машина KM 125/130 R Bp е оборудвана с екологично задвижване на батерии и също пести време и ресурси, благодарение на добре обмислената концепция за метене, намаляваща наполовина броя на заходите при почистване на ъгли (в сравнение с други машини). Ако изберете опционалната сърповидна странична четка, едно минаване е достатъчно, за да изметете ъглите, без каквото и да е ръчно метене. Дори и големи препятствия могат да бъдат преминати лесно, тъй като основната четка за почистване е поставена между задните колела, а системата Teach следи износването и автоматично настройва ролката във височина, за да гарантира винаги най-добрите възможни резултати. Три нива на контактно налягане могат да бъдат настроени с натискане на бутон, за да се настроят към различни нива на замърсявания и видове повърхности. Патентованото почистване на филтъра Tact осигурява работа без прах, а Kärcher Intelligent Key System прави лесно настройването на различни потребителски права. Многофункционалният дисплей показва важни параметри, като информация за износване на четката и избраното контактно налягане.