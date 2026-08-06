Уникална както вашите изисквания: лесно пригодимата KM 125/130 R Bp Pack с електрохидравлично изпразване на контейнера във височина. Дори и стандартната версия впечатлява с огромно спестено време при почистването на ъгли, тъй като KM 125 намалява на половина броя на заходите сравнено с други машини. Опционалната сърповидна странична четка намалява усилието - ръчното метене на ъгли става излишно. Благодарение на другите патенти, като почистване на филтъра Таст, можете да работите без прах и същевременно дефинирате различни потребителски настройки с Kärcher Intelligent Key System. Препятствията се преминават безобидно, тъй като основната ролка за почистване се намира между задните колела. Ако се установи износване, системата Teach автоматично регулира височината на четката, като гарантира най-добрите възможни резултати на почистване. Различни нива на замърсявания и повърхности могат да се почистват с три настройки на контактно налягане. Избраното контактно налягане и състоянието на износване на четката се показват на многофункционалния дисплей. Тази версия с електрическо задвижване позволява използването и на закрито.