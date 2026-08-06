KM 125/130 Bp Pack 400Ah wet+KSSB
Лесно приспособима метачна машина с електрическо задвижване, очистване на филтъра Tact, опционална сърповидна четка и система Teach за регулиране на износването на главната четка за почистване.
Уникална както вашите изисквания: лесно пригодимата KM 125/130 R Bp Pack с електрохидравлично изпразване на контейнера във височина. Дори и стандартната версия впечатлява с огромно спестено време при почистването на ъгли, тъй като KM 125 намалява на половина броя на заходите сравнено с други машини. Опционалната сърповидна странична четка намалява усилието - ръчното метене на ъгли става излишно. Благодарение на другите патенти, като почистване на филтъра Таст, можете да работите без прах и същевременно дефинирате различни потребителски настройки с Kärcher Intelligent Key System. Препятствията се преминават безобидно, тъй като основната ролка за почистване се намира между задните колела. Ако се установи износване, системата Teach автоматично регулира височината на четката, като гарантира най-добрите възможни резултати на почистване. Различни нива на замърсявания и повърхности могат да се почистват с три настройки на контактно налягане. Избраното контактно налягане и състоянието на износване на четката се показват на многофункционалния дисплей. Тази версия с електрическо задвижване позволява използването и на закрито.
Характеристики и предимства
Сърповидна странична метла
- Вече не е нужно да метете ръчно.
- Чисти ръбове само с едно минаване.
- Икономия на разходи, защото отпада необходимостта от предварително ръчно събиране на едрите отпадъци, респ. отпада многократното машинно третиране на същата повърхност.
Нова високоефективна и автоматична система за почистване на филтъра Tact
- Трайно почистени фуги за оптимален резултат от почистването.
- Автоматично почистване
- Филтърни елементи с 4-кратна продуктивност.
Teach-система
- Автоматична корекция на метачния валяк в случай на износване.
- 3 степени на натиск регулирани с натискането на бутон
- По-малко износване в Eco-режим.
Интелигентен ключ на Керхер
- С възможност за програмиране на 28 различни езика.
- Предоставяне на права за достъп за настройки на машината.
- Машината може да се управлява само с интелигентния ключ на Керхер.
Метачен валяк на задната ос
- По-добро преминаване над високи прагове.
- Удобен достъп до метачния валяк, смяна на метачния валяк в рамките на 5 минути.
- Контрол на метачния валяк в рамките на секунди.
Панел за управление
- Изобразяване на машинните данни на дисплея (напр. индикатор за износване на главния метачен валяк).
- Цветно кодиране.
- Бутон EASY-Operation за стартиране на машината, за транспортиране и за метене.
Спецификации
Технически данни
|Хидравлично задвижване
|Хидравлично
|Задвижване – мощност (В/кВт)
|24 / 2,15
|Тип задвижване
|Батерия
|Макс. производителност на площ (м²/ч)
|10000
|Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч)
|13600
|Работна ширина (мм)
|880
|Работна ширина с 1 странична четка (мм)
|1250
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|1700
|Капацитет на батерията (Ач)
|400
|Напрежение на батерията (В)
|24
|Време на работа на акумулатора (ч)
|прибл. 4
|Контейнер за отпадъци (л)
|130
|Способност за изкачване (%)
|12
|Работна скорост (км/ч)
|8
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|838,06
|Тегло, готово за работа (кг)
|840
|Тегло с опаковката (кг)
|840,06
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1800 x 1500 x 1450
Обхват на доставката
- Включена батерия и вграден зарядно устройство
- Пневматични гуми
- Сърповидна странична четка
Оборудване
- Автоматично почистване на филтъра
- Клапа за едри отпадъци
- Принцип на метене с прехвърляне през глава
- Задвижване, напред
- Задвижване, назад
- Смукателна сила
- Хидравлично високо разтоварване
- Използване на открито
- Използване на закрито
- Индикатор за заряда на батерията
- Брояч на изминалото време
- Функция метене, с възможност за изключване
- Интелигентен ключ на Керхер
- Старт-стоп система
- Teach-система
- Автоматична настройка на главния метачен валяк в зависимост от износването
- Tact почистване на филтъра
- Мултифункционален дисплей
- Индивидуална настройка на език/права за достъп
- Споделена концепция за обслужване
- Възможност за закрепване на Home Base
- Главен метачен валяк на задната ос
- Dynamic Sweeping
Видео
Сфера на приложение
- Паркинги
- Производствени съоръжения
- Логистични зони
- Хотели
- Магазини
- Складови зони
- Алеи