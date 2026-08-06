KM 125/130 R D+KSSB
Задвижваната с дизелов двигател KM 125/130 R D + KSSB с революционната сърповидна странични четки, Tact филтърно очистване и автоматична корекция на основната ролкова четка в зависимост от износването.
Спестете си усилието да метете ъглите ръчно: нашата дизелова KM 125/130 R D + KSSB седлова подопочистваща машина, прави излишна тази допълнителна работа. Благодарение на широката сърповидна четка, патентована иновация на Керхер, можете да почиствате ъглите удобно и бързо само с едно минаване. Машината предлага и други удобни патенти и оборудване, като електрохидравлично изпразване на големи контейнери, напълно автоматично почистване на филтъра - Tact и Kärcher Intelligent Key System, която ви позволява да зададете различни права за различните потребители. Основната четка, разположена между задните колела, не само преодолява препятствията, но и автоматично се регулира във височина, в зависимост от износването, благодарение на системата "Teach". В зависимост от нивото на замърсяване и почистваната повърхност могат да се изберат три нива на контактен налягане. Не на последно място, многофункционалният дисплей показва избраният контактен налягане и нивото на износване на ролковата четка.
Характеристики и предимства
Сърповидна странична метла
- Вече не е нужно да метете ръчно.
- Чисти ръбове само с едно минаване.
- Икономия на разходи, защото отпада необходимостта от предварително ръчно събиране на едрите отпадъци, респ. отпада многократното машинно третиране на същата повърхност.
Нова високоефективна и автоматична система за почистване на филтъра Tact
- Трайно почистени фуги за оптимален резултат от почистването.
- Автоматично почистване
- Филтърни елементи с 4-кратна продуктивност.
Teach-система
- Автоматична корекция на метачния валяк в случай на износване.
- 3 степени на натиск регулирани с натискането на бутон
- По-малко износване в Eco-режим.
Интелигентен ключ на Керхер
- С възможност за програмиране на 28 различни езика.
- Предоставяне на права за достъп за настройки на машината.
- Машината може да се управлява само с интелигентния ключ на Керхер.
Метачен валяк на задната ос
- По-добро преминаване над високи прагове.
- Удобен достъп до метачния валяк, смяна на метачния валяк в рамките на 5 минути.
- Контрол на метачния валяк в рамките на секунди.
Панел за управление
- Представяне на данните за машината на дисплея (например информация за износване на главния метачен валяк).
- Цветно кодиране.
- Бутон EASY-Operation за стартиране на машината, за транспортиране и за метене.
Power-Plus
- Излишната енергия при движение се предава на батерия.
- При изкачване се активира допълнителна мощност за двигателя.
Спецификации
Технически данни
|Хидравлично задвижване
|Хидравлично
|Задвижване – мощност (кВт)
|6,5
|Тип задвижване
|Дизел
|Макс. производителност на площ (м²/ч)
|10000
|Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч)
|13600
|Работна ширина (мм)
|880
|Работна ширина с 1 странична четка (мм)
|1250
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|1700
|Контейнер за отпадъци (л)
|130
|Способност за изкачване (%)
|12
|Работна скорост (км/ч)
|8
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|704,06
|Тегло, готово за работа (кг)
|705
|Тегло с опаковката (кг)
|705,06
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1800 x 1500 x 1450
Обхват на доставката
- Пневматични гуми
- Сърповидна странична четка
Оборудване
- Автоматично почистване на филтъра
- Клапа за едри отпадъци
- Принцип на метене с прехвърляне през глава
- Задвижване, напред
- Задвижване, назад
- Смукателна сила
- Хидравлично високо разтоварване
- Използване на открито
- Използване на закрито
- Индикатор за заряда на батерията
- Брояч на изминалото време
- Функция метене, с възможност за изключване
- Интелигентен ключ на Керхер
- Старт-стоп система
- Teach-система
- Автоматична настройка на главния метачен валяк в зависимост от износването
- Tact почистване на филтъра
- Мултифункционален дисплей
- Индивидуална настройка на език/права за достъп
- Споделена концепция за обслужване
- Възможност за закрепване на Home Base
- Главен метачен валяк на задната ос
- Dynamic Sweeping
Сфера на приложение
- Паркинги
- Производствени съоръжения
- Логистични зони
- Хотели
- Магазини
- Складови зони
- Алеи