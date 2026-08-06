KM 125/130 R D+KSSB

Задвижваната с дизелов двигател KM 125/130 R D + KSSB с революционната сърповидна странични четки, Tact филтърно очистване и автоматична корекция на основната ролкова четка в зависимост от износването.

Спестете си усилието да метете ъглите ръчно: нашата дизелова KM 125/130 R D + KSSB седлова подопочистваща машина, прави излишна тази допълнителна работа. Благодарение на широката сърповидна четка, патентована иновация на Керхер, можете да почиствате ъглите удобно и бързо само с едно минаване. Машината предлага и други удобни патенти и оборудване, като електрохидравлично изпразване на големи контейнери, напълно автоматично почистване на филтъра - Tact и Kärcher Intelligent Key System, която ви позволява да зададете различни права за различните потребители. Основната четка, разположена между задните колела, не само преодолява препятствията, но и автоматично се регулира във височина, в зависимост от износването, благодарение на системата "Teach". В зависимост от нивото на замърсяване и почистваната повърхност могат да се изберат три нива на контактен налягане. Не на последно място, многофункционалният дисплей показва избраният контактен налягане и нивото на износване на ролковата четка.

Характеристики и предимства
Сърповидна странична метла
  • Вече не е нужно да метете ръчно.
  • Чисти ръбове само с едно минаване.
  • Икономия на разходи, защото отпада необходимостта от предварително ръчно събиране на едрите отпадъци, респ. отпада многократното машинно третиране на същата повърхност.
Нова високоефективна и автоматична система за почистване на филтъра Tact
  • Трайно почистени фуги за оптимален резултат от почистването.
  • Автоматично почистване
  • Филтърни елементи с 4-кратна продуктивност.
Teach-система
  • Автоматична корекция на метачния валяк в случай на износване.
  • 3 степени на натиск регулирани с натискането на бутон
  • По-малко износване в Eco-режим.
Интелигентен ключ на Керхер
  • С възможност за програмиране на 28 различни езика.
  • Предоставяне на права за достъп за настройки на машината.
  • Машината може да се управлява само с интелигентния ключ на Керхер.
Метачен валяк на задната ос
  • По-добро преминаване над високи прагове.
  • Удобен достъп до метачния валяк, смяна на метачния валяк в рамките на 5 минути.
  • Контрол на метачния валяк в рамките на секунди.
Панел за управление
  • Представяне на данните за машината на дисплея (например информация за износване на главния метачен валяк).
  • Цветно кодиране.
  • Бутон EASY-Operation за стартиране на машината, за транспортиране и за метене.
Power-Plus
  • Излишната енергия при движение се предава на батерия.
  • При изкачване се активира допълнителна мощност за двигателя.
Спецификации

Технически данни

Хидравлично задвижване Хидравлично
Задвижване – мощност (кВт) 6,5
Тип задвижване Дизел
Макс. производителност на площ (м²/ч) 10000
Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч) 13600
Работна ширина (мм) 880
Работна ширина с 1 странична четка (мм) 1250
Работна ширина с 2 странични четки (мм) 1700
Контейнер за отпадъци (л) 130
Способност за изкачване (%) 12
Работна скорост (км/ч) 8
Тегло (с аксесоари) (кг) 704,06
Тегло, готово за работа (кг) 705
Тегло с опаковката (кг) 705,06
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1800 x 1500 x 1450

Обхват на доставката

  • Пневматични гуми
  • Сърповидна странична четка

Оборудване

  • Автоматично почистване на филтъра
  • Клапа за едри отпадъци
  • Принцип на метене с прехвърляне през глава
  • Задвижване, напред
  • Задвижване, назад
  • Смукателна сила
  • Хидравлично високо разтоварване
  • Използване на открито
  • Използване на закрито
  • Индикатор за заряда на батерията
  • Брояч на изминалото време
  • Функция метене, с възможност за изключване
  • Интелигентен ключ на Керхер
  • Старт-стоп система
  • Teach-система
  • Автоматична настройка на главния метачен валяк в зависимост от износването
  • Tact почистване на филтъра
  • Мултифункционален дисплей
  • Индивидуална настройка на език/права за достъп
  • Споделена концепция за обслужване
  • Възможност за закрепване на Home Base
  • Главен метачен валяк на задната ос
  • Dynamic Sweeping
Метачно-смучеща машина KM 125/130 R D+KSSB
Сфера на приложение
  • Паркинги
  • Производствени съоръжения
  • Логистични зони
  • Хотели
  • Магазини
  • Складови зони
  • Алеи
Аксесоари