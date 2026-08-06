Спестете си усилието да метете ъглите ръчно: нашата дизелова KM 125/130 R D + KSSB седлова подопочистваща машина, прави излишна тази допълнителна работа. Благодарение на широката сърповидна четка, патентована иновация на Керхер, можете да почиствате ъглите удобно и бързо само с едно минаване. Машината предлага и други удобни патенти и оборудване, като електрохидравлично изпразване на големи контейнери, напълно автоматично почистване на филтъра - Tact и Kärcher Intelligent Key System, която ви позволява да зададете различни права за различните потребители. Основната четка, разположена между задните колела, не само преодолява препятствията, но и автоматично се регулира във височина, в зависимост от износването, благодарение на системата "Teach". В зависимост от нивото на замърсяване и почистваната повърхност могат да се изберат три нива на контактен налягане. Не на последно място, многофункционалният дисплей показва избраният контактен налягане и нивото на износване на ролковата четка.