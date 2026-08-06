KM 125/130 R G+KSSB
Нашият бензинов KM 125/130 R G + KSSB държи голям брой патенти: широка сърповидна странична четка, система Tact за почистване на филтъра и системата Intelligent Key System са само три от тях.
Добре измислената машина ви спестява значителни време: нашата бензинова KM 125/130 R G + KSSB държи многобройни патенти и иновации, които бързо се отплащат. Една от тези изключителни иновации е сърповидната странична четка, която ви позволява да почистите ъглите само с едно минаване, без досадно ръчно метене. Височината на основната ролкова четка, разположена между задните колела, се регулира автоматично в съответствие с износването, благодарение на "Teach System" и постига отлични резултати по време на работа. Допълнително, може да регулирате контактното налягане на ролковата четка на три различни нива, в зависимост от повърхността и нивото на замърсяване. Многофункционалният дисплей ви позволява да проверите контакта и нивото на износване на четката. Пълно автоматичното почистване на филтъра Tact осигурява почистване без прах, докато електрохидравличното изпразване на големи контейнери и Kärcher Intelligent Key System повишават комфорта и безопасността при работа.
Характеристики и предимства
Сърповидна странична метла
- Вече не е нужно да метете ръчно.
- Чисти ръбове само с едно минаване.
- Икономия на разходи, защото отпада необходимостта от предварително ръчно събиране на едрите отпадъци, респ. отпада многократното машинно третиране на същата повърхност.
Нова високоефективна и автоматична система за почистване на филтъра Tact
- Трайно почистени фуги за оптимален резултат от почистването.
- Автоматично почистване
- Филтърни елементи с 4-кратна продуктивност.
Teach-система
- Автоматична корекция на метачния валяк в случай на износване.
- 3 степени на натиск регулирани с натискането на бутон
- По-малко износване в Eco-режим.
Интелигентен ключ на Керхер
- С възможност за програмиране на 28 различни езика.
- Предоставяне на права за достъп за настройки на машината.
- Машината може да се управлява само с интелигентния ключ на Керхер.
Метачен валяк на задната ос
- По-добро преминаване над високи прагове.
- Удобен достъп до метачния валяк, смяна на метачния валяк в рамките на 5 минути.
- Контрол на метачния валяк в рамките на секунди.
Панел за управление
- Представяне на данните за машината на дисплея (например информация за износване на главния метачен валяк).
- Цветно кодиране.
- Бутон EASY-Operation за стартиране на машината, за транспортиране и за метене.
Power-Plus
- Излишната енергия при движение се предава на батерия.
- При изкачване се активира допълнителна мощност за двигателя.
Спецификации
Технически данни
|Хидравлично задвижване
|Хидравлично
|Задвижване – мощност (кВт)
|8,3
|Тип задвижване
|Бензин
|Макс. производителност на площ (м²/ч)
|10000
|Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч)
|13600
|Работна ширина (мм)
|880
|Работна ширина с 1 странична четка (мм)
|1250
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|1700
|Контейнер за отпадъци (л)
|130
|Способност за изкачване (%)
|16
|Работна скорост (км/ч)
|8
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|684,06
|Тегло, готово за работа (кг)
|685
|Тегло с опаковката (кг)
|685,06
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1800 x 1500 x 1450
Обхват на доставката
- Пневматични гуми
- Сърповидна странична четка
Оборудване
- Автоматично почистване на филтъра
- Клапа за едри отпадъци
- Принцип на метене с прехвърляне през глава
- Задвижване, напред
- Задвижване, назад
- Смукателна сила
- Хидравлично високо разтоварване
- Използване на открито
- Използване на закрито
- Индикатор за заряда на батерията
- Брояч на изминалото време
- Функция метене, с възможност за изключване
- Интелигентен ключ на Керхер
- Старт-стоп система
- Teach-система
- Автоматична настройка на главния метачен валяк в зависимост от износването
- Tact почистване на филтъра
- Мултифункционален дисплей
- Индивидуална настройка на език/права за достъп
- Споделена концепция за обслужване
- Възможност за закрепване на Home Base
- Главен метачен валяк на задната ос
- Dynamic Sweeping
Видео
Сфера на приложение
- Паркинги
- Производствени съоръжения
- Логистични зони
- Хотели
- Магазини
- Складови зони
- Алеи