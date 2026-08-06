Добре измислената машина ви спестява значителни време: нашата бензинова KM 125/130 R G + KSSB държи многобройни патенти и иновации, които бързо се отплащат. Една от тези изключителни иновации е сърповидната странична четка, която ви позволява да почистите ъглите само с едно минаване, без досадно ръчно метене. Височината на основната ролкова четка, разположена между задните колела, се регулира автоматично в съответствие с износването, благодарение на "Teach System" и постига отлични резултати по време на работа. Допълнително, може да регулирате контактното налягане на ролковата четка на три различни нива, в зависимост от повърхността и нивото на замърсяване. Многофункционалният дисплей ви позволява да проверите контакта и нивото на износване на четката. Пълно автоматичното почистване на филтъра Tact осигурява почистване без прах, докато електрохидравличното изпразване на големи контейнери и Kärcher Intelligent Key System повишават комфорта и безопасността при работа.