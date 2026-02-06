KM 150/500 R D Classic
KM 150/500 R Класическа седлова метачна машина със звездообразен филтър, голям контейнер, здраво стоманено шаси, лесна работа, хидравлично задвижване на задните колела и Flexible Footprint System.
Устойчивата индустриална машина за почистване KM 150/500 R Classic е оборудвана за тежка експлоатация в строителни обекти, леярни и металообработващи и други индустрии, с висока степен на замърсяване. Надеждната седлова машина може да се управлява удобно и лесно с помощта на лостове. Контейнерът за почистване се изпразва чрез хидравлично повдигане. Огромният капацитет от 500 L позволява дълги периоди на непрекъсната работа. Машината е оборудвана за интензивна употреба при най-тежки условия благодарение на здравото стоманено шаси с многократна корозионна защита. Хидравличното задвижване на задните колела гарантира добра маневреност дори в тесни пространства. Друга особеност е Flexible Footprint System, която гарантира оптимални резултати за почистване на различни видове подови повърхности и намалява износването на четките. В случай на поддръжка и ремонт, всички технически компоненти са леснодостъпни. Стандартните гуми от твърд каучук не се пукат и позволяват почистването на всички видове повърхности
Характеристики и предимства
Хидравлично задвижване на задните колела с твърди гумиДобра маневреност и контрол дори в тесни пространства. Работи дори на остри повърхности, без да причинява пробив на гумите.
Голям звездообразен филтър с вибрационно очистванеГоляма филтърна площ за почистване без прах. Почистване чрез вибрация
Здраво стоманено шаси с многократно защита от корозияМоже да се използва при тежки работни условия. Устойчива машина и компоненти.
Много лесна поддръжка
- Най-простата техника с компоненти с гарантирано качество: напълно хидравлично задвижване, електрическо вместо електронно.
- Лесен достъп до всички технически компоненти.
Хидравлично изпразване на контейнера във височина
- Отпадъците могат да се изпразват безопасно, лесно и без контакт.
- Без усилие контейнерът се повдига до 1,52 м.
Принцип на метене - на лопатата
- Добро изчистване на фини и груби замърсявания
- Минимално завихряне на праха.
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Дизел
|Тягово задвижване
|Четиритактов двигател
|Производител на двигателя
|Yanmar
|Задвижване – мощност (кВт)
|15,8
|Максимална ефективност за единица площ (м²/ч)
|18000
|Работна ширина (мм)
|1200
|Ширина на работа с 1 странична четка (мм)
|1500
|Ширина на работа с 2 странични четки (мм)
|1800
|Контейнер за отпадъци (л)
|500
|Способност за изкачване (%)
|18
|Скорост на работа (км/ч)
|12
|Площ на филтъра (м²)
|10,5
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|1400
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|2442 x 1570 x 1640
Обхват на доставката
- Джобен филтър
- Колела, изцяло от гума
Оборудване
- Ръчно почистване на филтъра
- Настройка на главния метачен валяк
- Серво управление на волана
- Принцип на метене - на лопатата
- Задвижване напред
- Задвижване назад
- Изсмукване
- Хидравлично изпразване от високо
- Работа на открито
- Брояч за работни часове
- Функция метене, с възможност за изключване
Видео
Сфера на приложение
- Инсталации за обработка на строителни отпадъци
- Леярни
- Металообработващи предприятия
- Складови зони
- Строежи.
- Желязо и стоманолеярни
- Машини за преработка на материали