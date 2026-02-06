KM 150/500 R D Classic

KM 150/500 R Класическа седлова метачна машина със звездообразен филтър, голям контейнер, здраво стоманено шаси, лесна работа, хидравлично задвижване на задните колела и Flexible Footprint System.

Устойчивата индустриална машина за почистване KM 150/500 R Classic е оборудвана за тежка експлоатация в строителни обекти, леярни и металообработващи и други индустрии, с висока степен на замърсяване. Надеждната седлова машина може да се управлява удобно и лесно с помощта на лостове. Контейнерът за почистване се изпразва чрез хидравлично повдигане. Огромният капацитет от 500 L позволява дълги периоди на непрекъсната работа. Машината е оборудвана за интензивна употреба при най-тежки условия благодарение на здравото стоманено шаси с многократна корозионна защита. Хидравличното задвижване на задните колела гарантира добра маневреност дори в тесни пространства. Друга особеност е Flexible Footprint System, която гарантира оптимални резултати за почистване на различни видове подови повърхности и намалява износването на четките. В случай на поддръжка и ремонт, всички технически компоненти са леснодостъпни. Стандартните гуми от твърд каучук не се пукат и позволяват почистването на всички видове повърхности

Характеристики и предимства
Метачно-смучеща машина KM 150/500 R D Classic: Хидравлично задвижване на задните колела с твърди гуми
Хидравлично задвижване на задните колела с твърди гуми
Добра маневреност и контрол дори в тесни пространства. Работи дори на остри повърхности, без да причинява пробив на гумите.
Метачно-смучеща машина KM 150/500 R D Classic: Голям звездообразен филтър с вибрационно очистване
Голям звездообразен филтър с вибрационно очистване
Голяма филтърна площ за почистване без прах. Почистване чрез вибрация
Метачно-смучеща машина KM 150/500 R D Classic: Здраво стоманено шаси с многократно защита от корозия
Здраво стоманено шаси с многократно защита от корозия
Може да се използва при тежки работни условия. Устойчива машина и компоненти.
Много лесна поддръжка
  • Най-простата техника с компоненти с гарантирано качество: напълно хидравлично задвижване, електрическо вместо електронно.
  • Лесен достъп до всички технически компоненти.
Хидравлично изпразване на контейнера във височина
  • Отпадъците могат да се изпразват безопасно, лесно и без контакт.
  • Без усилие контейнерът се повдига до 1,52 м.
Принцип на метене - на лопатата
  • Добро изчистване на фини и груби замърсявания
  • Минимално завихряне на праха.
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Дизел
Тягово задвижване Четиритактов двигател
Производител на двигателя Yanmar
Задвижване – мощност (кВт) 15,8
Максимална ефективност за единица площ (м²/ч) 18000
Работна ширина (мм) 1200
Ширина на работа с 1 странична четка (мм) 1500
Ширина на работа с 2 странични четки (мм) 1800
Контейнер за отпадъци (л) 500
Способност за изкачване (%) 18
Скорост на работа (км/ч) 12
Площ на филтъра (м²) 10,5
Тегло (с аксесоари) (кг) 1400
Размери (Д х Ш х В) (мм) 2442 x 1570 x 1640

Обхват на доставката

  • Джобен филтър
  • Колела, изцяло от гума

Оборудване

  • Ръчно почистване на филтъра
  • Настройка на главния метачен валяк
  • Серво управление на волана
  • Принцип на метене - на лопатата
  • Задвижване напред
  • Задвижване назад
  • Изсмукване
  • Хидравлично изпразване от високо
  • Работа на открито
  • Брояч за работни часове
  • Функция метене, с възможност за изключване
Метачно-смучеща машина KM 150/500 R D Classic

Видео

Сфера на приложение
  • Инсталации за обработка на строителни отпадъци
  • Леярни
  • Металообработващи предприятия
  • Складови зони
  • Строежи.
  • Желязо и стоманолеярни
  • Машини за преработка на материали
Аксесоари